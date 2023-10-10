Сотрудник НКК получил 10 лет строгого режима за попытку посадить оппонентов

Суд признал экс-советника гендиректора НКК Сергея Ионкина виновным в попытке дать взятку должностному лицу в правоохранительных органах. Он хотел добиться открытия уголовных дел на совладельца компании, а получил 10 лет строгого режима и штраф 208,6 млн руб.



10 лет строгого режима

Тверской суд Москвы признал экс-советника гендиректора «Национальной компьютерной корпорации» (НКК) Сергея Ионкина виновным в покушении на дачу взятки $50 тыс. за незаконное возбуждение уголовных дел в отношении одного из совладельцев НКК Александра Калинина, его жены и сына, сообщил «Коммерсант».

Ионкин был приговорен к 10 годам колонии строгого режима и штрафу в размере 208,6 млн руб. — тридцатикратной сумме взятки по курсу на момент преступления. Свою вину осужденный не признал.

Уголовное дело в отношении советника гендиректора НКК было возбуждено в конце октября 2021 г. Тогда же Ионкин был задержан оперативниками управления собственной безопасности ГУ МВД по Москве после передачи взятки посреднику. Решением Пресненского суда обвиняемый был отправлен в следственный изолятор, с тех пор мера пресечения не менялась.

Злой умысел

Умысел на совершение коррупционного преступления возник у Ионкина в период с 2 апреля по 22 июля 2021 г., как пишет издание. Основным активом НКК в 2021 году была компания-разработчик и производитель компьютерной техники ГК «Аквариус», входившая в список системообразующих организаций. Из-за контроля над ГК возникли разногласия между Александром Калининым и его сыном Алексеем Калининым с одной стороны и другими совладельцами — Евгением Лачковым, Леонидом Гольденбергом и Денисом Фроловым. Ионкин представлял интересы оппонентов Калинина.

Фото: wirestock на Freepik Сергея Ионкина признали виновным в попытке с помощью взятки разрешить разногласия собственников НКК

Спор рассматривался в арбитражных судах. Однако, говорится в деле, Ионкин стал самостоятельно, не посвящая остальных совладельцев в свой преступный замысел, искать и другие способы разрешения сложившейся ситуации. С помощью взятки в $100 тыс. Ионкин планировал добиться возбуждении двух дел — об уничтожении хозяйственных и финансовых документов НКК, а также причинении компании имущественного ущерба на сумму более 750 млн руб. Фигурантами дел должны были стать не только отец и сын Калинины, но и жена совладельца НКК.

Что не поделили

По данным рейтинга CNews100: Крупнейшие ИТ-компании России, по итогам 2019 г. НКК имела статус крупнейшей российской ИТ-компании с совокупной выручкой в размере 215,7 млрд руб. Помимо «Аквариуса», который является крупным российским производителем компьютерной техники, серверов и СХД, в НКК также входит группа «Систематика», «Национальная платформа» и дубайский National Computer Corporation Middle East.

Александр Калинин владел 33% компании и намеревался выкупить у партнеров по НКК совокупную долю в размере 64%. В то же время, Леонид Гольденберг и Евгений Лачков, которым принадлежало по 32% НКК, собирались уступить свои доли Денису Фролову, совладельцу группы Astra Linux. Консолидация активов НКК позволила бы ему сформировать крупнейший российский холдинг в сфере микроэлектроники и систем хранения данных (СХД).