Вендор, из страны, входящей в BRICS, покинул СП с «Национальной компьютерной корпорацией», занятое разработкой ERP-платформы

Бразильская компания TOTVS, имевшая 19% в совместном с холдингом «Национальная компьютерная корпорация» предприятии «Национальная платформа», вышла из проекта. НКК стала 100% собственником разработчика ERP-системы «Ма-3».



Бразильская компания покинула СП

Холдинг «Национальная компьютерная корпорация» (НКК) стал 100% собственником ООО «Национальная платформа». К НКК перешла доля бразильской TOTVS, составлявшая 19%, узнал РБК из данных системы СПАРК.

«Национальная платформа» создана в 2016 г. Тогда компания полностью принадлежала «Ай Кью холдингу», которым владела НКК. Спустя несколько месяцев 19% в компании получила TOTVS, занимавшая, по данным FEBRABAN, в 2013 г. 13 строку в списке основных экспортеров ИТ-отрасли Бразилии, входящей в BRICS.

Совместное предприятие (СП) создавалось для развития ERP-платформы.

«Ма-3» станет полностью российской

О том, что НКК договорилась с бразильской TOTVS о создании совместной системы управления предприятием (ERP) сообщили «Ведомости» в мае 2016 г. Предполагалось, что «Национальная платформа» будет разрабатывать собственные функциональные и отраслевые модули на основе переработанного ядра ERP-продуктов TOTVS.

TOTVS Бразильская компания TOTVS вышла из совместного с НКК предприятия по созданию ERP-платформы

Крупнейшим поставщиком ERP-систем в Россию, когда страна еще не погрузилась в нынешние реалии, была немецкая SAP. К концу 2021 г. около 45% российских компаний использовали то или иное программное обеспечение SAP. В сфере крупного бизнеса этот показатель достигал и вовсе 60%.

ERP-система «Ма-3» от «Национальной платформы» была создана и включена в Единый реестр российских программ в 2018 г. Она, как заявляет компания на своем сайте, сопоставима по функциональности с лучшими мировыми решениями и соответствует классу крупных ERP-систем, покрывающих потребности автоматизации бизнес-процессов предприятий федерального масштаба.

В марте 2022 г. представители «Национальной платформы» и «Кредо консалтинг» сообщали CNews о проекте внедрения «Ма-3» в финтех компании МКК SimpleFinance. В августе 2023 г. ГК «Астра» и компания «Национальная платформа» заявили о совместимости «Ма-3» и операционной системы Astra Linux Special Edition.

По данным гендиректора «Логвинов Консалтинг Сервис» Олега Логвинова, в 2019 г. «Ма-3» рассматривалась как платформа для Минобороны: «В то время даже планировался аудит на предмет соответствия функционалу немецкой SAP. Но оказалось, что внедрять «Ма-3» было избыточно дорого, и дальше дело не пошло”. Эксперт считает, что выход TOTVS из совместного предприятия вряд ли связан с санкциями. «Насколько я знаю,«Ма-3» так и не появилась ни в одном оборонном предприятии», — сказал он и добавил, что права на «Ма-3» давно принадлежат российской стороне.

Партнер и исполнительный директор «1С Про Консалтинг» Николай Мокрецов затруднился определить долю рынка «Ма-3» на сегодняшний момент, так как, по его словам, проектов у нее или нет, или они ничтожно малы в общем объеме рынка. В «Топ-5 ERP-систем 2024» по версии Market.CNews вошли разработки российских компаний «1С», «Диасофт», корпорация «Галактика», «Консист Бизнес Групп» и «Лексема».

Теперь ситуация может измениться. Выход TOTVS из «Национальной платформы» позитивно повлияет на дальнейшую стратегию и операционную деятельность компании, считает гендиректор АНО «Национальный центр компетенций по информационным системам управления холдингом» (НЦК ИСУ) Кирилл Семион. Продукт компании станет полностью отечественным, поэтому его смогут рассматривать в рамках импортозамещения. До этого, по словам Семиона, у его потенциальных пользователей были опасения.

Перипетии НКК

НКК была создана в 2003 г. группой «Аквариус», «АНД Проджект», Landata и OCS. По данным рейтинга «CNews100: Крупнейшие ИТ-компании России», по итогам 2019 г. НКК была крупнейшей ИТ-компанией с совокупной выручкой 215,7 млрд руб. Первое место компания занимала и в 2018 г.

В апреле 2021 г. началась битва за контроль над НКК между Денисом Фроловым, совладельцем ГК Astra Linux, и одним из основателей НКК Александром Калининым. Леонид Гольденберг и Евгений Лачков, которым принадлежит по 32% НКК, хотели уступить свои доли Фролову, что позволило бы последнему сформировать крупнейший российский холдинг в сфере микроэлектроники и систем хранения данных. Калинин в 2020 г. попал под арест по подозрению в ограничении конкуренции и провел там около года.

История закончилась в декабре 2021 г. НКК продала группу «Аквариус» сервисному ИТ-интегратору «Смарт текнолоджис». В собственности Гольденберга и Лачкова остались все остальные активы НКК («Национальная платформа», «Национальная энергетическая платформа», международный филиал холдинга National Computer Corporation Middle East со штаб-квартирой в Дубае и ИТ-холдинг «Группа систематика»). Александр Калинин возглавил наблюдательный совет «Аквариуса».