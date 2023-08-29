Российская ERP-платформа «Ма-3» работает под ОС Astra Linux

ГК «Астра» и компания «Национальная платформа» (входит в НКК) продолжают технологическое партнерство, в рамках которого провели испытания совместной работы ERP-платформы «Ма-3» и операционной системы Astra Linux Special Edition. Об этом CNews сообщили представители ГК «Астра».

«Ма-3» – это российский продукт, который полностью соответствует рекомендациям Министерства связи и массовых коммуникаций России в части коллективной разработки программного обеспечения и налаживания сотрудничества между странами БРИКС. Решение отличают производительность и наличие инструментов для создания собственных приложений, развитая параметризация. Его можно использовать on-premise и в облаке без необходимости покупки хостинга от ERP-вендора.

Комплекс проведенных исследований подтвердил, что «Ма-3» корректно работает под управлением ОС Astra Linux и выполняет все заявленные функции как на виртуальных, так и на физических серверах. По результатам тестов ERP-решение сертифицировано в рамках программы технологической кооперации ИТ-производителей Ready for Astra.

«Ма-3» относится к уровню мощных ERP-решений, обеспечивает устойчивую одновременную работу нескольких тысяч пользователей и может быть использована на крупных предприятиях с дивизиональной структурой. Подтверждение совместимости ERP-платформы «Ма-3» и ОС Astra Linux в рамках нашего партнерства с ГК «Астра» — важный шаг в ходе реализации политики технологической независимости российских предприятий в части замены западных ERP-решений на отечественные продукты», — сказал Михаил Аксенов, операционный директор компании «Национальная платформа».

«Мы рады активному взаимодействию с коллегами из «Национальной платформы». Проведенные испытания подтвердили соответствие наших продуктов актуальным требованиям заказчиков, нацеленных на импортозамещение. Применение «Ма-3» в связке с ОС Astra Linux позволит им обеспечить высокий уровень защиты информации и стабильности процессов, – отметил Дмитрий Тараканов, руководитель департамента развития технологического сотрудничества ГК «Астра». – В результате можно построить производительную и безопасную цифровую среду, обеспечивающую эффективное управление бизнес-процессами и оптимизацию работы организаций в целом».

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ГК «Астра» объединяет ряд самостоятельных отечественных компаний-разработчиков ПО: Astra Linux, «Увеон — облачные технологии», «Рубэкап», «Рупост», «Тантор лабс», «Ресолют» и ISPsystem. Программный стек вендора позволяет эффективно решать разнообразные бизнес-задачи и удовлетворить множество потребностей современных организаций. В портфель ГК «Астра» входят сертифицированная ОС Astra Linux, комплекс средств виртуализации «Брест», ПО для создания инфраструктур виртуальных рабочих мест Termidesk, средства резервного копирования RuBackup, решение для администрирования ИТ-инфраструктур ALD Pro, СУБД и платформы управления и мониторинга БД на базе PostgreSQL Tantor, мобильное рабочее место WorksPad, корпоративная почта RuPost, сервис для работы с исходным кодом GitFlic, а также три платформы для управления физическими, виртуальными инфраструктурами и биллинга: DCImanager, VMmanager и BILLmanager. Все программные продукты ГК «Астра» включены в реестр Минцифры и используются в государственных и коммерческих организациях, госкорпорациях и концернах, на промышленных предприятиях и объектах КИИ.

«Национальная платформа» — разработчик российского ПО «Ма-3», входит в состав ИТ-холдинга «Национальная компьютерная корпорация» (НКК). Стратегия компании направлена на создание системы автоматизации предприятий для отраслей промышленности, государственных корпораций и крупных предприятий федерального масштаба.