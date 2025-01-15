Мокрецов Николай
Мокрецов Николай и организации, системы, технологии, персоны:
|Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 2991 1
|BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 343 1
|Гольденберг Леонид 61 1
|Фролов Денис 54 1
|Ларин Михаил 7 1
|Лачков Евгений 38 1
|Семион Кирилл 26 1
|Калинин Александр 154 1
|Россия - РФ - Российская федерация 144186 1
|Германия - Федеративная Республика 12681 1
|ОАЭ - Объединённые Арабские Эмираты - Дубай 414 1
|Бразилия - Федеративная Республика 2361 1
|Россия - СФО - Иркутская область 1087 1
|РБК - РосБизнесКонсалтинг 11241 1
|Ведомости 996 1
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