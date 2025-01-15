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Мокрецов Николай



15.01.2025 «1С ПРО Консалтинг» разработала модуль интеграции Timetta с ключевыми продуктами на базе «1С» 1
05.11.2024 Вендор, из страны, входящей в BRICS, покинул СП с «Национальной компьютерной корпорацией», занятое разработкой ERP-платформы 1
12.07.2019 «Корус консалтинг» оптимизирует управление запасами в «Иркутской нефтяной компании» 1

Публикаций - 3, упоминаний - 3

Мокрецов Николай и организации, системы, технологии, персоны:

1С Про Консалтинг - 1C Pro Consulting 3 2
8213 2
Кредо Консалтинг 18 1
НКК - Национальная энергетическая платформа - 12 1
НКК - ГКС - Landata - Ландата НТЦ 99 1
НКК - ГКС - TopS Consulting - ТопС Консалтинг - TopS Business Integrator - TopS BI - ТопС Бизнес Интегратор - ТопС ФинСистемс - АНД проджект - TopS System Interator - eTopS Consulting - Training Line Центр бизнес-обучения 590 1
НКК - Национальная платформа - 50 1
НКК - National Computer Corporation Middle East - 12 1
Lexema - Лексема - ЭкоСофт 14 1
Т1 Холдинг - НЦК ИСУ АНО - Национальный центр компетенций по информационным системам управления холдингом 19 1
SAP SE 5276 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 1874 1
Корус Консалтинг ГК 1216 1
Diasoft - Диасофт 870 1
НКК - ГКС - Группа компаний Систематика 386 1
НКК - Национальная компьютерная корпорация - 302 1
OCS Distribution - О-Си-Эс-Центр - О-Си-Эс Дистрибьюшн 449 1
Smart Technologies - Aquarius - Аквариус - Аквариус Системз Интеграл 847 1
Галактика - Корпорация 1467 1
Smart Technologies - Смарт текнолоджис - Смарт-холдинг 147 1
Ланит - Lansoft - Консист Бизнес Групп 151 1
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 2991 1
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 343 1
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19275 2
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 65946 2
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 30683 2
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 6665 2
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 11944 1
Customize - Кастомизация - Кастомные решения Адаптация товара или услуги под конкретного покупателя, с учетом его требований и пожеланий - Индивидуализация 3528 1
Электроника - Микроэлектроника, полупроводниковые приборы, материалы - Electronics - Microelectronics, semiconductor devices - Микроэлектронная компонентная база, МЭКБ - Наноэлектроника - Nanoelectronics 4158 1
ABC-XYZ-анализ ресурсов компании 34 1
Автоматизация склада - WMS - Warehouse Management System - Система управления складом - Warehouse accounting - Складской учет - WAS - Warehouse Assistance System - управление складскими процессами - WOS - Warehouse Operation System 2364 1
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21131 1
ОС - Операционная система - OS - Operating system 25331 1
FinTech - ФинТех - BankTech - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе - Финансовые сервисы - AI Banking 5249 1
Реестр добросовестных экспортеров 198 1
НКК - Национальная платформа - Ма-3 ERP-платформа - 22 1
Red Lab - Timetta 10 1
1С:УПП - 1С:Управление производственным предприятием 451 1
CNews - Market.CNews - ИТ-маркетплейс 495 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Astra Linux SE - Astra Linux Special Edition 526 1
Интерфакс СПАРК - система профессионального анализа рынков и компаний 237 1
Гольденберг Леонид 61 1
Фролов Денис 54 1
Ларин Михаил 7 1
Лачков Евгений 38 1
Семион Кирилл 26 1
Калинин Александр 154 1
Россия - РФ - Российская федерация 144186 1
Германия - Федеративная Республика 12681 1
ОАЭ - Объединённые Арабские Эмираты - Дубай 414 1
Бразилия - Федеративная Республика 2361 1
Россия - СФО - Иркутская область 1087 1
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 8365 2
Нефтегазовый сектор экономики - Нефтегазодобывающие предприятия - нефтегазодобыча - нефтяная промышленность - первое воскресенье сентября - профессиональный праздник работников нефтяной и газовой промышленности 2438 1
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 18450 1
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load 6958 1
Аудит - аудиторский услуги 2657 1
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 6936 1
МТР - Материально-технические ресурсы 57 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11241 1
Ведомости 996 1
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 3197 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2025 годы.
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






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