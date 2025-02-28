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1С Про Консалтинг MDM Lite
«1С ПРО Консалтинг» выпустила в 2025 году продукт MDM Lite, предназначенный для управления нормативно-справочной информацией (НСИ) в рамках информационных систем на базе «1С». MDM Lite позволит расширить функциональность текущих решений, в том числе, ERP, полноценными инструментами ведения и управления мастер-данными.
|28.02.2025
|«1С Про Консалтинг» вывела на рынок продукт MDM Lite для управления НСИ на платформе «1С» 1
1С Про Консалтинг и организации, системы, технологии, персоны:
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