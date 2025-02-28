«1С ПРО Консалтинг» выпустила в 2025 году продукт MDM Lite, предназначенный для управления нормативно-справочной информацией (НСИ) в рамках информационных систем на базе «1С». MDM Lite позволит расширить функциональность текущих решений, в том числе, ERP, полноценными инструментами ведения и управления мастер-данными.