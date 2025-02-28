«1С Про Консалтинг» вывела на рынок продукт MDM Lite для управления НСИ на платформе «1С»

«1С Про Консалтинг» выпустила продукт MDM Lite, предназначенный для управления нормативно-справочной информацией (НСИ) в рамках информационных систем на базе «1С». MDM Lite позволит расширить функциональность текущих решений, в том числе, ERP, полноценными инструментами ведения и управления мастер-данными. Об этом CNews сообщили представители «1С Про Консалтинг».

Сегодня в рамках экосистемы «1C» представлено несколько отдельных продуктов для управления НСИ, однако в большинстве случаев они поставляются с ограниченным функционалом, которого не хватает на реальных проектах внедрения. Перед заказчиками встает выбор — либо самостоятельно дорабатывать решение «из коробки» под задачи управления НСИ, либо внедрять еще одну MDM-систему. Для решения этой проблемы в «1С Про Консалтинг» разработали новый продукт MDM Lite. Он позволит расширить функциональность текущей ERP на базе «1С» дополнительными инструментами управления мастер-данными.

MDM Lite интегрируется с разными платформами «1С» («1С:ERP», «1C:УХ», «1С:ERP УХ» и др.), благодаря чему источниками мастер-данных по справочникам и их частям могут быть различные информационные базы. Как и любое расширение, MDM Lite встраивается стандартно, требуется лишь непродолжительный монопольный доступ. После перезапуска продукт сам сформирует необходимые для работы профили групп доступа.

MDM Lite прост в эксплуатации. Перехват управления системой производится только перед записью нового или измененного справочника. Система сохраняет все введенные в строку данные и прикрепляет ее к новой заявке на НСИ. Ответственный за НСИ сотрудник, работая прямо в ERP или другой 1С-системе, получает все оповещения, ведет мониторинг предлагаемых изменений и может редактировать все объекты по принципу одного окна.

Простота установки и эксплуатации MDM Lite достигается за счет отказа от использования сложных бизнес-процессов в пользу простой схемы. Так, при разработке MDM Lite было принято решение полностью отказаться от средств обмена данными между ИС, которые, как правило, реализуются с помощью сторонних интерфейсов обмена и средств конвертации. Вместо этого в MDM Lite используется универсальный механизм изменения объектов с помощью интерфейса основной конфигурации и перехват данных перед записью для создания заявок НСИ.

Таким образом, роль службы ответственных за качество НСИ сводится к проверке введенных данных и при необходимости их редактированию, контролю отсутствия дублей и введению заявок на модификацию НСИ (добавление, изменение). Пользователь НСИ со своей стороны подтверждает заявки и использует в своих процессах новые или измененные данные.

«В отличие от традиционных рыночных решений для управления мастер-данными наш продукт является расширением для уже работающих на предприятиях информационных систем «1С», что сразу после внедрения MDM Lite наделяет их основным функционалом управления НСИ», — отметил технический архитектор «1С Про Консалтинг» Евгений Ульянов.

«MDM Lite закрывает все основные потребности заказчиков на проектах внедрения без полномасштабного развертывания MDM-системы. Тем самым бизнес экономит время и деньги. Решение будет актуально как крупным компаниям, так и среднему сегменту бизнеса», — сказал партнер и исполнительный директор «1С Про Консалтинг» Николай Мокрецов.