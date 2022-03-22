«Кредо консалтинг» и «Национальная платформа» внедряют отечественную ERP-платформу «Ма-3» в МКК SimpleFinance

Компания «Национальная платформа», разработчик российской ERP-системы «Ма-3», в партнерстве с «Кредо консалтинг», специализирующейся на внедрении информационных бизнес-систем, продолжают проект по внедрению «Ма-3» в финтех компании МКК SimpleFinance.

Компания «Кредо консалтинг» начала реализацию второго этапа внедрения российской ERP-платформы «Ма-3», разработанной компанией «Национальная платформа», для финтех компании МКК SimpleFinance, которая является одним из лидирующих игроков среди небанковских кредитных организаций на рынке кредитования малого и среднего бизнеса.

На данном этапе внедрения продолжается реализация в системе «Ма-3» основных бизнес-процессов компании, связанных с выдачей и обслуживанием кредитов и займов, финансовым учетом и анализом кредитного портфеля. В эксплуатации уже находится блок формирования финансовых операций и отчетности.

«Для эффективного управления бизнесом компании SimpleFinance нам необходима мощная интегрированная информационная система, функциональные возможности которой покрывают не только наши текущие задачи, но и позволяют достаточно оперативно реализовать задачи перспективного развития. ERP- платформа “Ма-3”, как показал опыт первого этапа проекта, соответствует этим ожиданиям. Более того, система “Ма-3” позволяет нам построить гибкое решение, по учету и управлению кредитным процессом, полностью отвечающее специфике наших кредитных продуктов, что является ключевым отличием от доступных на рынке автоматизированных банковских систем. Важным преимуществом являлась клиентоориентированность и проектный опыт совместной команды вендора “Национальная платформа” и интегратора “Кредо консалтинг”, которая смогла предложить нам поэтапное внедрение системы, при котором мы как заказчик получаем значимые промежуточные результаты по мере продвижения проекта, а значит поэтапно модернизируем внутренние процессы компании, что позволяет не только оптимизировать нагрузку на сотрудников и инфраструктуру, но и эффективно управлять приоритезацией задач внедрения», – сказал Евгений Пан, финансовый директор компании МКК SimpleFinance.

«Возможности “Ма-3” обеспечили быстрое внедрение и гибкость настройки процессов заказчика. Платформа располагает развитым функционалом, обеспечивает высокую производительность и возможности масштабирования решения», – отметила Татьяна Муллаярова, генеральный директор компании «Кредо консалтинг».

«Разработанная нами ERP-платформа “Ма-3” обеспечивает импортозамещение иностранных аналогов в сегменте систем автоматизации организаций и предприятий различных отраслей экономики: промышленности, финансовой сферы, образовательных учреждений», – отметил генеральный директор компании «Национальная платформа» Андрей Зарипов.

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МКК SimpleFinance – финтех-компания, которая фокусируется на предоставлении кредитных продуктов для малого и среднего бизнеса и развивается в направлении инновационной технологической платформы, в которой клиенты смогут в считанные минуты подобрать и начать использовать инструменты, которые подходят именно для их бизнеса.

«Кредо консалтинг» — ИТ-компания со специализацией на внедрении и сопровождении систем управления предприятием. Основана в 2002 г. Основной упор делает на внедрении и сопровождении надежных технологий для решения управленческих, аналитических и интеграционных задач, а также обеспечивает их последующее развитие с учетом специфики деятельности клиента.

«Национальная платформа» — разработчик российской ERP-системы «Ма-3», входит в состав ИТ-холдинга «Национальная компьютерная корпорация». Стратегия компании направлена на создание системы автоматизации предприятий для отраслей промышленности, организаций оборонно-промышленного комплекса, органов государственной власти, государственных корпорации и крупных предприятий федерального масштаба.

Российская ERP-система «Ма-3» была создана в результате технологического партнерства и совместной работы «Национальной платформы» с разработчиком ERP-систем из стран БРИКС. Это полностью соответствует рекомендациям Министерства связи и массовых коммуникаций России по коллективной разработке программного обеспечения и налаживанию сотрудничества между странами БРИКС.