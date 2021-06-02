В НКК революция: смещен с должности президент, «массово уходят сотрудники»

Президента «Национальной компьютерной корпорации» (НКК) Александра Калинина отстранили от его должности. Новым главой корпорации избран совладелец AstraLinux Денис Фролов, вслед за чем сотрудники НКК объявили об уходе из корпорации. При этом семья Александра Калинина продолжает контролировать основной актив корпорации - компанию «Аквариус».

Александр Калинин больше не президент НКК

Собрание учредителей «Национальной компьютерной корпорации» (НКК) приняло решение о смещении с должности ее президента Александра Калинина. Новым главой корпорации избран совладелец холдинга AstraLinux Денис Фролов. Об этом CNews сообщил представитель Александра Калинина.

Александр Калинин вместе с Леонидом Гольденбергом и Евгением Лачковым являются основателями НКК. Калинин владеет в корпорации 33% долей, Лачков и Гольденберг - по 32%. Еще 3% в НКК принадлежит “дочке” корпорации - компании «Аквариус».

«Аквариус», занимающийся производством компьютерной техники, является основным активом НКК. Также исторически с НКК на операционном уровне были связаны занимающаяся системной интеграцией группа компаний «Систематика» и дистрибьютер OCS, имевшие с НКК общих владельцев. Недавно OCS вышла из состава НКК.

Согласно рейтингу «CNews100: Крупнейшие ИТ-компании России 2021», по итогам 2020 г. OCS занимала второе место по выручке среди российских ИТ-компаний, «Аквариус» был на 20 строке при выручке соответственно 214,99 и 22,8 млрд руб.

В 2020 г. Александр Калинин оказался фигурантом уголовного дела о монопольном сговоре при поставках техники в Центризбирком. В отношении Александра Калинина была избрана мера пресечения в виде домашнего ареста. После этого руководством НКК занялся его сын Алексей Калинин, занявший пост вице-президента корпорации.

Конфликт в НКК

Затем Гольденберг и Лачков начали переговоры с Денисом Фроловым о продаже ему принадлежащих им 64% НКК. Семья Калининых выступает против этой сделки, поскольку сама хотела консолидировать 100% в НКК. Это и послужило причиной конфликта между совладельцами НКК.

Александр Калинин, сооснователь и, возможно, бывший президент НКК

Созыв внеочередного собрания участников НКК был инициирован Гольденбергом и Лачковым. В своем заявлении Александр Калинин напоминает, что исторически у него с партнерами по НКК было разделение полномочий: Гольденберг и Лачков отвечали за «Систематику», а сам Калинин, будучи специалистом по микроэлектронике и сторонником импортозамещения, занимался «Аквариусом».

Александр Калинин подчеркивает, что он не собирался продавать свои доли в НКК и «Аквариусе», а, наоборот, планировал консолидировать весь бизнес в руках своей семьи. Решение о прекращении своих полномочий Калинин называет «незаконным, недружественным и заранее спланированным шагом, направленным на захват созданной им компании». В отношении своего преемника Фролова Калинин заявил, что «его компетентность вызывает для профессиональных участников рынка сомнения».

Из НКК уходят сотрудники

Представитель семьи Калининых добавляет, что решение о смене президента НКК будет обжаловано в судебном порядке. Более того, он утверждает, что Фролов, вступив в должность президента НКК, останется единственным сотрудником корпорации: остальные сотрудники якобы подали заявления об увольнении и теперь будут работать в других компаниях холдинга. Леонид Гольденберг заявил CNews, что ему ничего не известно об уходе сотрудников корпорации.

«Аквариус» остается за семьей Калининых

В то же время представитель семьи Калининых утверждает, что происходящее в НКК не затрагивает работу «Аквариуса». Руководство компании намерено привлечь в нее в течение пяти лет инвестиции на сумму 20 млрд руб., а также разделить компанию на два холдинга: «Аквариус Решения» и «Аквариус Технологии».

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До этого НКК провела собрание учредителей «Аквариус» и изменила устав компании, согласно которому для принятия ключевых решений учредителями компании, а также для продажи долей в компании требуется согласие владельцем не менее 99% долей. Руководителем «Аквариуса» вместо Владимира Степанова стал Дмитрий Трюшенков.

До той поры НКК владел 99,97% долей в «Аквариусе», еще 0,03% было у Александра Калинина. После собрания учредителей Степанов получил долю размером 1% в «Аквариусе», а доля НКК снизилась до 98,97%. Такое незначительное изменение среди учредителей привело к тому, что теперь НКК самостоятельно не сможет менять руководство «Аквариуса».

Соответственно, сменив руководство НКК, Гольденберг и Лачков не смогут сменить руководство «Аквариуса» и компания де-факто остается под контролем семьи Калининых.

Лачков и Гольденберг уже обратились с иском в Арбитражный суд Москвы с требованием признать незаконным итоги данного собрания учредителей «Аквариуса», утверждая, что они не были о нем проинформированы.