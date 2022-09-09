Поставщиков ПК в Центризбирком прокуратура требует посадить на пять лет. Обвиняемые вину не признают

Четырем топ-менеджерам российских ИТ-компаний грозит до пяти лет лишения свободы по делу о картельном сговоре. По мнению прокуратуры, бизнесмены договорились не вести конкурентную борьбу при участии в открытом аукционе на поставку системных блоков Hewlett-Packard для Центризбиркома. Подсудимые вины своей не признают, адвокаты требуют их оправдать.



Пять лет колонии

Прокуратура запросила пять лет колонии общего режима для четырех топ-менеджеров российских ИТ-компаний по делу о предполагаемом картельном сговоре при поставке системных блоков в Центризбирком. Об этом пишет «Коммерсант» со ссылкой на информацию Гагаринского суда.

В число обвиняемых входят экс-глава «Национальной компьютерной корпорации» (НКК) Александр Калинин, вице-президент по стратегическому развитию «Аквариуса» Владимир Пискунов, а также совладельцы компаний «Бизнес компьютерс групп» Дмитрий Кувшинников и «АМИ-Нетворк» Михаил Комаров.

Им вменяется ограничение конкуренции, повлекшее за собой ущерб в особо крупном размере (ч. 2 ст. 178 УК РФ). Максимальное наказание по этой статье — лишение свободы на срок до шести лет или принудительные работы на срок до пяти лет. Обвинение посчитало, что вина всех четырех лиц доказана. При этом никто из подсудимых своей вины не признает. Адвокаты потребовали их оправдать.

Представители «Аквариуса» рассказали CNews, что они «категорически не согласны с выдвинутыми обвинениями». Финальное заседание по делу состоится 15 сентября 2022 г.

Суть дела

По мнению прокуратуры, бизнесмены участвовали в организации сговора при поставке системных блоков Hewlett-Packard для нужд Центральной избирательной комиссии (ЦИК). Стороны договорились не вести конкурентную борьбу при участии в открытом аукционе на поставку компьютеров для нужд ГАС «Выборы». В результате сговора цены оказались завышены, считает обвинение.

Топ-менеджеров ИТ-компаний хотят посадить на пять лет за сговор

Тендер на поставку оборудования ЦИК проводила в марте 2016 г. Контракт на сумму 645,8 млн руб. был подписан с компанией «Бизнес компьютерс групп». В ходе торгов, как обратили внимание представители Избиркома, претенденты сбили цену контракта только на 1%. ЦИК заключила, что такое незначительное падение цены вызвано сговором участников.

В основу обвинения легло разбирательство Федеральной антимонопольной службы (ФАС), начавшееся в 2017 г.

В переписке, изъятой в ходе своей проверки, были обнаружены доказательства незаконного соглашения поставщиков, пишет «Коммерсант». Согласно подсчетам антимонопольной службы, из-за сговора госбюджет лишился 97,7 млн руб.

Но по версии адвокатов, в деле отсутствует само событие преступления. И даже если оно есть, пишет издание, причастность к нему подсудимых не была доказана.

Два дела в одном

В июле 2020 г. по делу о сговоре задержали Александра Калинина. Он провел под домашним арестом до июня 2021 г.

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В августе 2020 г. CNews рассказал об аресте ИТ-советника Госдумы Евгения Лифшица, который пытался получить от Александра Калинина $3 млн, чтобы повлиять на ход разбирательства. Однако Калинин обратился к правоохранителям.

Разделение НКК

В апреле 2021 г., пока Александр Калинин (на тот момент глава НКК) находился под домашним арестом, началась ожесточенная битва за контроль над корпорацией.

Тогда Леонид Гольденберг и Евгений Лачков, которым на тот момент принадлежало по 32% НКК, хотели уступить свои доли акционеру «Байкал электроникс» и соучредителю Astra Linux Денису Фролову, что позволило бы последнему сформировать крупнейший российский холдинг в сфере микроэлектроники.

Эта битва закончилась разделением холдинга на две части, в ходе которого НКК продала «Аквариус» сервисному ИТ-интегратору «Смарт текнолоджис», большей долей которого владеет сын Калинина — Алексей Калинин.

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А НКК сменила название и президента. Пост гендиректора компании, став основным ее владельцем, занял Денис Фролов.