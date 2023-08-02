Российский ИТ-гигант перешел под персональный контроль одного из учредителей

OCS под единоличным контролем

Как выяснил CNews, одна из крупнейших ИТ-компаний (а в недавнем прошлом — крупнейшая), дистрибутор OCS, обрела мажоритарного владельца. По данным ЕГРЮЛ, 25 мая 2023 г. ООО «Группа компаний О-си-эс» на 64%, то есть более чем наполовину, стало принадлежать Андрею Голышкину.

До этой даты на него приходилось только 32% долей, и он был одним из трех равноправных соучредителей. Аналогичные доли в 32% принадлежали Антону Цыценко и Дмитрию Клешнину. Еще 4% находилось в руках Дмитрия Комягина.

После указанной даты доли Цыценко и Комягина не изменились, в то время как доля Клешнина полностью перекочевала к Голышкину. Таким образом, из состава учредителя ООО «Группа компаний О-си-эс» Клешнин вышел.

Президентом организации остался Александр Черненко.

Отметим, что именно данная структура на 100% владеет основным с точки зрения бизнес-показателей юрлицом группы — ООО «О-си-эс-центр», чьим гендиректором выступает Черненко.

В рейтинге «CNews100: Крупнейшие ИТ-компании России» по итогам 2022 г. группа OCS заняла третьем место с выручкой в 142 млрд руб. Годом ранее она возглавляла список с выручкой в 217,3 млрд руб.

Редакция CNewsнаправила в OCS запрос на комментарии и ожидает разъяснений относительно того, произошла ли переуступка доли Клешнина Голышкину на коммерческой основе, и раскрываете ли компания параметры сделки.

Переход под российскую юрисдикцию

Напомним, ранее CNews сообщал, что 22 сентября 2022 г. состоялся переход OCS из юрисдикции Кипра под российскую юрисдикцию. Именно тогда произошло распределение долей в компании, которое сохранялось до 25 мая 2023 г.

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«Все собственники, которые сейчас приобрели компанию OCS, и ранее были ее конечными владельцами через цепочку юрлиц с участием иностранной компании», — рассказали CNews в сентябре 2022 г. представители OCS.

Изменение структуры никак не повлияет на работу компании, добавили тогда они.

Выход OCS из НКК

В апреле 2021 г. Tadviser выяснил, что OCS вышел из состава «Национальной компьютерной корпорации» (НКК), некогда одной из крупнейших ИТ-компаний России. По словам представителей компании, процесс этот начался в 2020 г. В компании тогда заверили издание, что НКК никогда не была собственником OCS; дистрибутор просто работал под брендом холдинга. В НКК также входили «Аквариус» и «Систематика».

В результате реструктуризации из OCS вышли Леонид Гольденберг и Евгений Лачков, которые суммарно владели 64% НКК (ООО «НКК») и третий совладелец НКК – Александр Калинин. Долю в компании также имел и сын Калинина — Алексей Калинин. В сентябре 2019 г. пресс-служба OCS распространила сообщение о том, что Алексей Калинин принял решение продать своим партнерам доли в компании и покинуть пост «при полном согласии и взаимоуважении сторон». Однако CNews выяснил, что незадолго до того, как OCS объявила о добровольной отставке Алексея Калинина, последний судился со своими работодателями, пресекая «неуполномоченную» смену руководства.

По информации Tadviser, реструктуризация происходила на фоне разделения активов НКК: Александр Калинин хотел оставить за собой 100% компании «Аквариус», выкупив доли у Гольденберга и Лачкова. За последними осталась доля в «Систематике». Гольденберг и Лачков захотели продать свои доли совладельцу группы Astra Linux Денису Фролову. Тогда и начался громкий скандал при разделении холдинга НКК. Его исходом стала договоренность о продаже крупнейшего актива НКК группы «Аквариус» сервисному ИТ-интегратору «Смарт текнолоджис».