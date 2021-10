В России появился новый облачный провайдер «Облако.ру» от ГКС

ГКС (АО «Группа Систематика») объявляет о выходе на рынок нового облачного провайдера «Облако.ру». Компания предлагает полный спектр услуг — IaaS, SaaS и PaaS. В начале 2022 г. на базе «Облако.ру» заработает импортозамещенный облачный кластер для покрытия растущих потребностей госсектора.

«Облако.ру» ориентирован на компании, желающие снизить издержки на ИТ, существенно уменьшить время на наращивание мощностей и развертывание новых сервисов, сократить time-to-market, обеспечить безопасность инфраструктуры и данных. Провайдер предоставляет выделенные ресурсы и решения как для переноса всей ИТ-инфраструктуры в облако, так и для точечных задач: быстрой разработки, запуска и масштабирования проектов, маркетинговых акций, специальных предложений банковских продуктов, новых финансовых сервисов и других инноваций. Услуги провайдера интересны для отраслевых сегментов: ритейл, e-commerce, финтех, ИТ, образование, медицина, финансовый сектор и телеком.

Тарифная сетка провайдера предполагает гибкие условия оплаты: почасовая (Pay As You Go), авансовая или постоплата. Данные и оборудование клиентов размещаются в дата-центре стандарта надежности и отказоустойчивости Tier III Operational Sustainability — Gold. Уровень доступности сервисов в 99,982% подтверждается финансовой гарантией. Клиенты «Облако.ру» получают помощь в миграции в облако, а также комплексное сопровождение на всех этапах — от аудита систем и разработки стратегии миграции до техподдержки в режиме «24 х 7».

Инфраструктура провайдера полностью соответствует требованиям 152-ФЗ «О персональных данных». Обеспечивается первый уровень защищенности (УЗ-1) для информационных систем персональных данных. Это самый высокий уровень, позволяющий хранить, в т.ч. биометрические и медицинские данные.

Помимо классических услуг IaaS на платформе виртуализации VMware, провайдер предлагает холодное и горячее резервирование, защиту данных по 152-ФЗ с наличием аттестата УЗ-1. Эксперты провайдера готовы реализовать гибридную модель ИТ-инфраструктуры для заказчиков, опираясь на интеграторские компетенции ГКС.

В начале 2022 г. «Облако.ру» откроет собственный маркетплейс с сервисами SaaS и PaaS, в т.ч. на базе продуктов ГКС: ERP-платформы «Ма-3» («Национальная платформа»), BI-платформы «Триафлай» («Доверенная среда»), IoT-платформы inOne (HeadPoint). Готовится к запуску облачный кластер, собранный на импортозамещенном оборудовании из единого реестра российской радиоэлектронной продукции Минпромторга России. Такое решение сократит сроки внедрения государственных информационных систем и сервисов и повысит эффективность расходования бюджетных средств.

«Создание облачного провайдера — это естественный эволюционный путь успешного ИТ-интегратора. Сервисная модель все глубже проникает во все сферы бизнеса, обеспечивая необходимую в быстро меняющихся условиях гибкость, надежность, безопасность и экономию. Сегодня управлять динамикой изменения ИТ-инфраструктуры часто становится важнее, чем физически владеть этой инфраструктурой. Стратегическая задача нашего проекта «Облако.ру» — стать надежным партнером для бизнеса и государственных структур. В сегменте облачных услуг для государства борьба за первенство только начинается, и наша цель — быть в топ-5 облачных провайдеров для госсектора», — отмечает президент ГКС Леонид Гольденберг.