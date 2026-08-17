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Гарбузов: Карачаровский механический завод обновляет станочный парк

Карачаровский механический завод (КМЗ) продолжает реализацию второго этапа программы обновления производственных мощностей. С начала 2026 года на предприятии установлено 11 единиц нового оборудования. Об этом сообщил министр правительства Москвы, руководитель столичного Департамента инвестиционной и промышленной политики Анатолий Гарбузов.

«Москва уделяет особое внимание развитию промышленного потенциала предприятий и поддержке проектов по обновлению производственных мощностей. На Карачаровском механическом заводе в рамках второго этапа программы установлено 11 единиц современного оборудования, среди которого два токарных обрабатывающих центра с ЧПУ для изготовления деталей безредукторных лебедок, панелегиб с ЧПУ для производства лифтовых деталей, установка лазерного раскроя для обработки толстолистового проката, а также оборудование для анализа состава металлов, автоматической маркировки и подготовки кабельной продукции. Новые станки используются при изготовлении компонентов лифтового оборудования», — сказал Анатолий Гарбузов.

В рамках программы обновления станочного парка КМЗ также приобретает оборудование отечественного производства. На предприятии установлены токарные и фрезерные обрабатывающие центры АО «СтанкоМашКомплекс» из города Тверь, а также лазерные технологические комплексы московского производителя «Лассард». Также на заводе были введены в эксплуатацию отечественные установки для термической обработки металлов и оборудование для метрологического контроля.

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«До конца 2026 г. на КМЗ планируется установить новые производственные комплексы, среди которых четырехосевой обрабатывающий центр с числовым программным управлением, линия пробивки, гибки и сварки каркасов дверей шахты и кабины лифта, оборудование для лазерной резки труб и профилей, а также линия порошковой окраски», — сказал генеральный директор Карачаровского механического завода Дмитрий Сидельковский.

Первый этап программы обновления производственных мощностей был реализован в 2025 г. С апреля по декабрь на предприятии установили более 40 единиц нового оборудования, включая станки с ЧПУ для механического участка, лазерные комплексы для металлообработки и другое оборудование.

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