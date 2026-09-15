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МГТУ имени Н.Э. Баумана Bauman Octillion Snowdrop 4Q,8Q,10Q

СОБЫТИЯ

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15.09.2026 В России начались продажи отечественных квантовых компьютеров на 10 кубитов по цене квартиры в центре Москвы 1
15.09.2026 «Квантум Парк» начинает продажи линейки квантовых компьютеров SnowDrop для исследовательских центров 7
31.07.2026 Россия открывает доступ к новому квантовому компьютеру на сверхпроводниках 4
31.07.2026 Новый высокопроизводительный квантовый сопроцессор SnowDrop 8Q в облаке Bauman Octillion 2
19.05.2026 У Саудовской Аравии появился первый коммерческий квантовый компьютер 3
08.12.2025 В России запущено облако, через которое открыт доступ к двум квантовым компьютерам 4
10.09.2025 В России импортозаместили криостаты, необходимые для работы квантовых компьютеров 1
20.12.2024 Выбор CNews: главные события на российском ИТ-рынке в 2024 г. Голосование 1
25.06.2024 В России запущен в работу квантовый процессор с самой высокой точностью среди отечественных устройств 1

Публикаций - 9, упоминаний - 24

МГТУ имени Н.Э. Баумана и организации, системы, технологии, персоны:

Ростех - Росэлектроника - Автоматика Концерн 1846 3
РКЦ - Российский квантовый центр - RQC - Russian Quantum Center - МЦКТ 151 2
NTT DoCoMo - NTT Mobile Communications Network Inc 1161 2
NTT Group - Nippon Telegraph and Telephone Corporation 139 2
QuSolve - Квантовые системы 29 1
Cryotrade Engineering - Криотрейд Инжиниринг 2 1
Shenzhen SpinQ Technology 6 1
Планар НПО 28 1
Ростелеком 11019 1
Amazon Inc - Amazon.com 3296 1
Alibaba Group 480 1
Yandex - Яндекс 9320 1
IBM - International Business Machines Corp 9717 1
Canon 1443 1
ASML - ASM Lithography - Advanced Semiconductor Materials Lithography - ASM International 190 1
Nikon 649 1
ЗНТЦ - Зеленоградский нанотехнологический центр - Zelenograd Nanotechnology Center - Зеленоградский научно-технологический центр 84 1
D-Wave Systems 26 1
МТС Веб Сервисы - МВС - MTS Web Services - MWS AI - МТС ИИ - MTS AI - Центр искусственного интеллекта МТС 200 1
Лассард 26 1
Беспилотные авиационные системы 96 1
АПЭК - Агентство политических и экономических коммуникаций 2 1
РЖД - Российские железные дороги 2105 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8971 1
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1543 1
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Корпоративный центр ИКС5 - Агроторг 1212 1
Saudi Aramco - Aramco Digital - Saudi Aramco Energy Ventures 19 1
Правительство Республики Татарстан - Алабуга ОЭЗ ППТ - Особая экономическая зона промышленно-производственного типа в Елабужском районе Республики Татарстан 64 1
Т-Банк - Т-Технологии - Тинькофф ГК - ТКС Холдинг - TCS Group Holding 175 1
НТИ Венчурный фонд - Фонд поддержки проектов национальной технологической инициативы 53 1
Северсталь ПАО - Северсталь метиз - ЧСПЗ - Череповецкий сталепрокатный завод - ВолгоМетиз - Волгоградский завод - Северсталь Стальные конструкции 28 1
Rockwool - Роквул 9 1
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2359 3
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 14007 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5734 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3989 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6657 1
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1552 1
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3713 1
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2893 1
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3212 1
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4972 1
ЕЭК - Евразийская экономическая комиссия 123 1
РЖД МЦК - Московский метрополитен МЦК - Московское центральное кольцо - Московская кольцевая железная дорога - Московская окружная железная дорога 52 1
Правительство Республики Ингушетия - органы государственной власти 15 1
АТР АНО - Агентство по технологическому развитию 24 1
Квантовая сеть - Квантовые коммуникации - Передача квантовых бит - Quantum network - Quantum communications - Transmission of quantum bits 700 9
Квантовый компьютер - Квантовый процессор - Quantum computation - Квантовые вычисления - Quantum Volume - Квантовый объем - Квантовые технологии - Квантовое превосходство - Quantum supremacy 1603 9
Квантовый компьютер - Кубит - q-бит - quantum bit - кьюбит - наименьшая единица информации в квантовом компьютере 294 9
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24630 8
Microchip - Чип - Микрочип - Чип-имплантат- Интегральная микросхема 8867 7
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 23380 6
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 17074 5
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 35554 3
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 26184 3
Радиоэлектроника - Радиоэлектронная отрасль - Радиоэлектронные средства (РЭС) - Радиоаппаратура - Radioelectronics - Радиоинженер - Инженер электронной техники - Электронная компонентная база - электронные компоненты - радиодетали - радиооборудование 1970 3
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 16546 3
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БПЛА - Беспилотный летательный аппарат - Беспилотное воздушное судно, БВС - Беспилотная авиационная система, БАС - Дистанционно-пилотируемый летательный аппарат, ДПЛА - Unmanned aerial vehicle, UAV - Drone, Дрон - Copter, Коптер 2608 1
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 10277 1
Open Source software - Открытое программное обеспечение - Свободное (опенсорсное) программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 8738 1
Электроника - Фотолитография - Extreme Ultraviolet Lithography, EUV, EUVL - FinFet EUV-литография - Deep Ultraviolet, DUV - Фотолитография в глубоком ультрафиолете - Optical Proximity Correction - Коррекция оптической близости 208 1
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 9625 1
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IBM Torino - квантовый процессор 2 2
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Минцифры РФ - Гостех ФКУ - Государственные технологии ФКУ - Единая онлайн-платформа государственных сервисов и информационных систем - Единая цифровая платформа Российской Федерации 376 1
Автодор - ЦКАД - Центральная кольцевая автомобильная дорога А-113 70 1
IBM Eagle 2 1
СалютДевайсы - GigaChat - ruGPT - Russian Generative Pretrained Transformer - нейросетевая модель генерации текста для русского языка 27 1
Yandex YaLM - Yet Another Language Model - YandexGPT - YaGPT - Балабоба - генеративная нейросеть - YML - Yandex Market Language 370 1
FreePik 1873 1
СалютДевайсы - GigaChat - ГигаЧат 611 1
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Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13851 1
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СССР - Союз Советских Социалистических Республик 3151 1
Финляндия - Финляндская Республика 3704 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19686 1
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8645 1
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Германия - Федеративная Республика 13279 1
Ближний Восток 3165 1
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Физика - Physics - область естествознания 2961 3
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Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 18308 3
Энергетика - Energy - Energetically 5933 3
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Физика - Модель Изинга - математическая модель статистической физики, предназначенная для описания намагничивания материала. 7 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 4455 1
УК РФ - Уголовный кодекс Российской Федерации 3168 1
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 11878 1
Кибербезопасность - КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Critical information infrastructure - Цифровой суверенитет - Digital sovereignty 3909 1
ТЭК - Топливно-энергетический комплекс - Топливная энергетика - Fuel and energy industry 1499 1
Газы - CO2 - Углекислый газ - Диоксид углерода - Декарбонизация 483 1
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5826 1
Автомагистраль М-11 Нева - Автомобильной трасса по маршруту Москва-Санкт-Петербург 213 1
БТиЭ - Бытовая техника и электроника - Home Appliance - Household appliances and electronics 6238 1
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 7079 1
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - ВВСТ, вооружение, военная и специальная техника - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 9143 1
ОЭЗ - Особая экономическая зона - Свободная экономическая зона - Special Economic Zone - Free Economic Zone 1093 1
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 6217 1
Страхование - Страховое дело - Insurance 6591 1
НК РФ - Налоговый кодекс Российской Федерации 398 1
Автомагистраль М-12 Восток - Москва–Казань–Екатеринбург–Тюмень 100 1
Федеральный закон 187-ФЗ - О безопасности критической информационной инфраструктуры (КИИ) Российской Федерации 2339 1
ИТ-бюджет - IT Financial Management, ITFM - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы - ИТ-потребности 3612 1
БК РФ - Бюджетный кодекс Российской Федерации - Федеральный бюджет Российской Федерации 3021 1
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11735 1
Субсидия - Subsidium - Субсидирование - выплаты, предоставляемые за счёт государственного или местного бюджета, а также выплаты из специальных фондов для юридических и физических лиц, местных органов власти, других государств 1235 1
Атомная энергетика - Мирный атом - Атомная электростанция - Ядерное приборостроение - Термоядерная энергетика - Nuclear power industry - Thermonuclear reaction - 28 сентября в России отмечается День работника Атомной промышленности 3412 1
Автомагистраль М-9 Балтия - Автомобильная дорога федерального значения Москва-Волоколамск-государственная граница с Латвией 22 1
Физика - Градус Кельвина - единица термодинамической температуры в Международной системе единиц 172 1
Английский язык 7055 1
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 8299 1
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8940 1
ТАСС - Телеграфное агентство связи и сообщения - Российское государственное информационное агентство - ИТАР-ТАСС - Информационное телеграфное агентство России - Телеграфное Агентство Советского Союза 1286 2
Известия ИД 780 2
Physical Review Letters 166 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8656 1
МГТУ имени Н.Э. Баумана - Московский государственный технический университет - Бауманка - Бауманский университет 754 9
Росатом - ВНИИА - ФГУП Всероссийский научно-исследовательский институт автоматики им. Н. Л. Духова 61 7
РАН - ФИАН имени П.Н. Лебедева - Физический институт имени П. Н. Лебедева РАН - Лаборатория рентгеновской астрономии Солнца 80 2
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 1514 1
МГУ ЦКТ - Центр квантовых технологий МГУ им. М. В. Ломоносова - Лаборатория фотоники и волоконной квантовой оптики 29 1
UTokyo - University of Tokyo - Токийский университет 156 1
CNews FORUM Информационные технологии завтра 1287 1
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