Власти готовят «баллы российскости» для кремниевых пластин и слитков, из которых делают чипы

Минпромторг хочет ввести балльную систему для кремниевых слитков и пластин, которые необходимы для производства чипов. Эксперты отмечают, что в стране есть некоторые компетенции для их производства, но их недостаточно. Как и объемов производимых пластин.

Баллы за слитки

Как выяснил CNews, Минпромторг планирует ввести обязательные требования для признания отечественными кремниевые слитки и пластины. Такой проект постановления Правительства был опубликован министерством на портале проектов нормативных правовых актов в марте 2025 г.

Документ вносит изменения в постановление Правительства от 17 июля 2015 г. № 719 «О подтверждении производства российской промышленной продукции» (определяется по балльной системе, где за каждую технологическую операцию начисляются баллы). Например, для признания светодиода российским с первого января 2025 г. нужно набрать не менее 200 баллов. Для этого необходимо производить или использовать произведенные на территории стран ЕАЭС светоизлучающие полупроводниковые кристаллы (70 баллов) или корпуса светодиодов (50 баллов).

Судя по проекту, Минпромторг хочет дополнить 719 постановление позициями «кремниевые слитки» и «кремниевые пластины». Для того, чтобы их признали российскими, производители должны набрать 20 и 10 баллов соответственно.

Освоение производства кремниевых пластин является критически важным этапом для создания электроники, так как эти пластины выступают основой для большинства современных электронных устройств.

© chormail@hotmail.com / Фотобанк Фотодженика В России введут баллы для кремниевых пластин и слитков

Согласно пояснительной записке, проект постановления направлен на развитие отрасли солнечной энергетики и углубление локализации кремниевых пластин и слитков.

Представители Минпромторга не ответили на запрос CNews.



Какие требования

По замыслу Минпромторга, для подтверждения производства на территории России кремниевых слитков и пластин производитель должен иметь права на конструкторскую и техническую документацию в объеме, достаточном для производства, модернизации и развития соответствующей продукции на срок не менее пяти лет, а также иметь в структуре предприятия собственные конструкторско-технологические подразделения.

Производитель слитков получит пять баллов за подготовку кремниевого сырья и 15 баллов за выращивание монокристаллических слитков. То есть всего 20 необходимых баллов для признания их российскими.

А для того, чтобы пластины считались отечественными, — производитель должен заниматься на территории страны механической обработкой кремниевых слитков российского производства, включающая раскрой на цилиндры: за что получит три балла. Также три балла предлагается начислять за резку брикетов либо цилиндров на пластины. И четыре балла Минпромторг предлагает давать за обработку пластин. Всего —10 необходимых баллов.

Требования к указанной продукции были сформулированы с учетом существующей в настоящее время структуры производства и планов по повышению уровня локализации фотоэлектрических модулей и преобразователей, отмечает в пояснительной записке Минпромторг.

Принятие проекта постановления не потребует дополнительных расходов из федерального бюджета, считают в министерстве.

Мнение экспертов

Как рассказала CNews Ольга Квашенкина, глава холдинга SNDGLOBAL, контрактного разработчика электроники, постановление вносит критерии российскости для кремниевых пластин и слитков впервые.

По ее словам, в стране имеются определенные компетенции в этой области. Например, НИИ молекулярной электроники (НИИМЭ) занимается разработкой и производством полупроводниковых материалов, включая кремниевые пластины, используемые в микроэлектронике. Их деятельность охватывает такие этапы, как резка и обработка пластин, а также проведение исследований по совершенствованию характеристик кремния, привела Квашенкина.

Также калининградский завод «Энкор» сосредоточен на производстве кремниевых пластин и солнечных элементов. Мощность завода по производству пластин составляет 1,3 ГВт в год.

Однако, конечно, остаются и значительные пробелы, отмечает Квашенкина. «К ним относятся подготовка кремниевого сырья (переработка кварца в поликремний): в промышленных объемах пока недостаточна. И массовое выращивание монокристаллических слитков для высокотехнологичных применений требует дополнительных инвестиций и технологических усилий», — поясняет эксперт.

Сейчас около 97% мирового производства кремниевых пластин сосредоточено в Китае, который является основным поставщиком для России, поясняет Квашенкина. «Также продукция закупается в Южной Корее, Японии и частично в Европе. При этом Китай блокирует экспорт нужных технологий», — отмечает она.

Потребность России в кремниевых слитках оценивается в зависимости от спроса в таких отраслях, как солнечная энергетика, микроэлектроника и оптоэлектроника. «Для солнечной энергетики потребность составляет порядка 1–2 ГВт в год, а для для микроэлектроники и фотоники требуется несколько сотен тысяч пластин ежегодно», — знает Ольга Квашенкина.

«Запуск «Энкора», на первый взгляд, позволяют закрыть до 60–70% внутреннего спроса на кремниевые пластины для солнечной энергетики, но потребности микроэлектроники пока обеспечиваются за счет импорта», заключила глава SNDGLOBAL.

«В России есть компетенции по выращиванию кремниевых монокристаллов и изготовлению из них пластин, — рассказал CNews автор telegram-канала RUSmicro Алексей Бойко. — Среди них можно отметить АО НИИП, «Лыткарино», где выращивают монокристаллы кремния диаметром 60, 80 и 100 мм. Если говорить о производителях пластин, можно вспомнить, например, АО «Германий», НПО «Крит», «Лассард», Рокор, ПАО «Светлана-Рост» и другие», — отметил Бойко.

По заказу Минпромторга разрабатывается отечественное оборудование для производства пластин, например, станка для нарезки монокристаллов кремния до 300 мм. Разработками оборудования для производства пластин занимаются, в частности, в ОАО НИИТМ, подчеркнул Алексей Бойко.

Производство пластин в России

Как писал CNews в ноябре 2024 г., в России начали работу по разработке технологий изготовления и организации опытно-промышленных производств слитков и полированных пластин нейтронно-трансмутационно легированного монокристаллического кремния диаметром 150 мм. Тендер на эти работы Минпромторг опубликовал в начале ноября 2024 г., выделив на эти цели 400 млн руб.

Сейчас в России отсутствует производство таких материалов, а покупка зарубежных аналогов невозможна из-за его стратегического назначения. Работы должны быть закончены к 1 декабря 2026 г.

В техзадании отмечалось, что планируется производить не менее 100 тыс. пластин в год. Стоимость одной кремниевой пластины при серийном производстве (к 2027 г.) и размере партии поставки не менее 100 шт. не должна превышать среднерыночную стоимость аналогичных пластин на российском рынке более, чем на 10-15%.

«Из одного слитка можно нарезать 250-700 пластин, — отметил Бойко. — То есть примерно надо 150-400 слитков в год, чтобы эти пожелания выполнить. В теории это можно было бы делать в России. А на практике, думаю, еще будет сохраняться конкуренция с покупками готовых кристаллов и пластин за рубежом».

Освоение микроэлектроники в России

После 2022 г. в стране началась масштабная работа по технологической независимости. В частности, остро встал вопрос суверенного производства микроэлектроники. Поэтому Минпромторг стал публиковать десятки работ, посвященных освоению производства на территории страны материалов, оборудования и умощнению и модернизации производств микроэлектроники.

Например, в марте 2023 г. CNews писал о том, что Минпромторг выделил более двух миллиардов на освоение в России производства материалов, необходимых для производства чипов. А в октябре — о том, что власти намерены потратить 100 млрд руб. на возведение в России индустрии по выпуску оборудования для производства микросхем. Об одной из таких работ CNews писал в сентябре: там Минпромторг заказал разработку установки для отмывки и сушки специальных контейнеров для хранения кремниевых пластин.