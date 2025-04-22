В ОЭЗ «Технополис Москва» разработали три новых технологических решения для металлообработки

Компания-резидент особой экономической зоны «Технополис Москва» представила три новых продукта для металлообрабатывающей промышленности. Разработки включают ламинарную рабочую станцию, девятикиловаттный волоконный лазер и оптический стол с активной виброизоляцией. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

«По поручению мэра Москвы столица поддерживает промышленные предприятия, ориентированные на развитие высоких технологий. Благодаря резидентам особой экономической зоны “Технополис Москва” на рынок регулярно выводится современное оборудование, способное заменить импортные аналоги. Новые решения — волоконный лазер мощностью девять киловатт, ламинарная станция и виброизолирующий оптический стол — повысят точность и производительность российских предприятий в сфере металлообработки», — отметил Максим Ликсутов.

Разработки созданы компанией «Лассард», производственные мощности которой размещены на площадке «Печатники» ОЭЗ «Технополис Москва». Предприятие работает в особой зоне с 2023 г. и за это время выпустило более 100 единиц продукции. Площадь производства составляет 4000 кв. метров.

«Компания демонстрирует устойчивые темпы роста. Только в I квартале 2025 г. выпуск лазерного оборудования увеличился на 30% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В реестр Минпромторга России включено свыше 370 моделей оборудования, произведенного на территории страны, включая станки для лазерной резки, оптические столешницы, плиты и опоры, что свидетельствует о результатах комплексной локализации производства в Москве», — сказал министр правительства Москвы, руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Анатолий Гарбузов.

Новое оборудование «Лассард» ориентировано на импортозамещение и решает практические задачи предприятий в высокоточных отраслях. Волоконный лазер мощностью 9 кВт применяется для резки металлов толщиной до 35 мм. Ламинарная станция обеспечивает чистую рабочую среду для точных оптических операций за счет фильтрации воздуха и его направленной подачи в рабочую зону.

«Наша задача — создавать решения, которые отвечают потребностям рынка. Все новинки разработаны и производятся собственными силами. Мы видим высокий спрос на отечественное оборудование — именно поэтому предлагаем предприятиям не просто альтернативу, а технологически конкурентоспособный продукт. Это вклад в развитие независимой промышленной базы страны», — отметил коммерческий директор компании «Лассард» Андрей Нефедов.

Отдельное внимание уделено оптическому столу с активной вертикальной и горизонтальной виброизоляцией — изделие предназначено для работы в условиях лабораторий и обеспечивает стабильность даже при внешних колебаниях.

«Резиденты ОЭЗ “Технополис Москва” демонстрируют высокий уровень технологической зрелости. Благодаря поддержке города и доступу к инженерной инфраструктуре, компании способны быстро масштабировать производство и выводить на рынок продукцию, востребованную в ключевых отраслях», — сказал генеральный директор особой экономической зоны «Технополис Москва» Геннадий Дегтев.