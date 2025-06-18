Московские промышленники представили современные решения в области лазерной маркировки

Столичные компании демонстрируют высокий уровень компетенций, создавая конкурентоспособные технологические разработки для лазерной маркировки. Об этом сообщил Министр Правительства Москвы, руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Анатолий Гарбузов.

«Развитие отечественной лазерной продукции в промышленности имеет ключевое значение для технологической независимости и конкурентоспособности. Лазерные технологии активно применяются в машиностроении, микроэлектронике, медицине и других отраслях, обеспечивая высокую точность и эффективность производственных процессов. Сегодня в секторе машиностроения Москвы действует более 260 предприятий и город предоставляет им свыше 20 всесторонних инструментов поддержки – от льготного инвесткредитования, до присвоения специальных статусов. Воспользоваться ими могут предприятия различных отраслей. Высокий спрос на разработки московских компаний доказывает их способность удовлетворять ключевые потребности отрасли», – отметил Анатолий Гарбузов.

Например, столичный производитель – компания «Лассард», столичный производитель лазерного оборудования, который базируется на производственной площадке «Печатники» ОЭЗ «Технополис Москва», представила новинку – ультрафиолетовый лазерный гравировальный станок для холодной маркировки чувствительных материалов: пластика, стекла, тонких металлов. После презентации оборудования было получено пять предзаказов. Компания продолжает наращивать производство, и с начала 2025 г. был изготовлен 21 лазерный гравировальный станок, это на восемь единиц больше, чем за аналогичный период 2024 г. В 2025 г. планируется расширение ассортимента за счет производства установок для 3D-лазерной гравировки и специальных станков для аэрокосмической отрасли. Предприятие работает в особой экономической зоне с 2023 г. За это время было выпущено более 100 единиц инновационной продукции, которая поставляется во все регионы России.

Московская компания по производству технологического оборудования ГК «Каллисто»осуществила комплексное оснащение нового завода по производству безалкогольных напитков ООО «Глобальные напитки», входящего в группу «Глобал Фанкшнл Дринкс Рус» (GFD), решениями в области маркировки: системой прямого нанесения кодов Data Matrix на крышку напитков и лазерной машиной для маркировки алюминиевых крышек, позволяющей осуществлять маркировку на отдельной производственной линии до укупорки готовой продукции. Оба решения обеспечивают высокую скорость и качество маркировки без влияния на технологический процесс.

«Мы гордимся участием в столь масштабном проекте. Наши системы разработаны российскими инженерами и обеспечивают бесперебойное нанесение маркировки даже при максимальной загрузке производственных линий», – сказал генеральный директор компании Павел Булгаков.

Внедрение решений для маркировки стало частью комплексного технологического оснащения предприятия. Завод отличается высокой степенью автоматизации – склад фронтального хранения готовой продукции роботизирован, производственные линии обслуживаются пятью сотрудниками. Производственный комплекс возведен с нуля исключительно на средства российских инвесторов, без привлечения иностранного капитала. Объем вложений в строительство и оснащение завода превысил 10 млрд руб. Мощность предприятия составляет до 800 млн единиц продукции в год.