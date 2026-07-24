В ОЭЗ «Технополис Москва» разработали учебный практикум для будущих инженеров-оптиков

Лабораторный набор для изучения методов оптической спектроскопии разработали в особой экономической зоне (ОЭЗ) «Технополис Москва». С его помощью учащиеся вузов смогут развивать исследовательские навыки в области фотоники и оптики. Об этом сообщил заместитель Мэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

«Подготовке инженерных кадров и популяризации современной промышленности в ОЭЗ Москвы уделяется особое внимание. Резиденты площадки производят цифровое учебное оборудование, образовательные наборы, интерактивные комплексы, решения для инженерных и робототехнических классов. Новый лабораторный набор позволит студентам самостоятельно собрать прибор для исследования спектрального состава источников света. С его помощью учащиеся закрепят теоретические знания и получат практические навыки работы», — сказал Максим Ликсутов.

Разработка принадлежит компании-резиденту ОЭЗ Москвы «Лассард» и ученым Российского технологического университета — МИРЭА. Практикум предназначен для студентов, обучающихся по направлениям «Приборостроение», «Лазерная техника и лазерные технологии», «Электроника и наноэлектроника». В состав набора входят призмы, линзы, сферические зеркала, дифракционные решетки, регулируемые щели, экраны, светодиодные источники и фотодиодные приемники, а также методические материалы для студентов и преподавателей.

С помощью этого оборудования учащиеся смогут изучить физические основы дифракции и дисперсии света, освоить принципы работы спектрометров и методику измерения спектров пропускания и поглощения двумерных полупроводников. Все оптико-механические изделия разработаны и произведены резидентом столичной ОЭЗ, а учебно-методические материалы — преподавателями вуза.

В 2025 г. компания разработала решение «Лазерный класс». С его помощью образовательные учреждения готовят высококвалифицированных операторов станков с числовым программным управлением и сварщиков. Продукция резидента доступна в электронном онлайн-каталоге ОЭЗ «Технополис Москва». Цифровая платформа позволяет ознакомиться с ассортиментом и напрямую связаться с производителем.

Компания «Лассард» специализируется на выпуске лазерного оборудования и оптомеханических изделий. Продукция поставляется во все регионы России. Наибольшим спросом она пользуется в Свердловской, Удмуртской Республике, Ярославской и Ленинградской областях, а также в Пермском крае.

Особая экономическая зона «Технополис Москва» в 2026 г. отмечает 20-летний юбилей со дня основания. За два десятилетия проект трансформировался из стартовой площадки для инновационных проектов в ключевой хаб отечественной промышленности и центр притяжения для компаний, определяющих технологический суверенитет России. Сегодня на 10 площадках ОЭЗ «Технополис Москва» общей площадью 430 га локализовано производство более 240 высокотехнологичных предприятий, представляющих такие стратегические направления, как микроэлектроника, приборостроение, биомедицина, ИТ и робототехника.

Столица развивает площадки для высокотехнологичного бизнеса. Благодаря городским решениям компании получают льготы и создают современные рабочие места. Это вносит вклад в развитие национального проекта «Кадры», который направлен на подготовку специалистов и обеспечение экономики страны квалифицированными сотрудниками.