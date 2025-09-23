Российские микроэлектронные предприятия вложили более 30 миллиардов в производства по выпуску кремниевых пластин

Отечественные микроэлектронные предприятия вложили более 30 млрд руб. в развитие производственных мощностей. Речь более, чем о 20 предприятиях.

Умощнение производств

Как выяснил CNews, за пять лет с 2020 по 2024 гг. российские производители микроэлектроники инвестировали в развитие производственных мощностей более 30 млрд руб. Об этом в рамках форума «Микроэлектроника 2025» заявил замминистра промышленности Василий Шпак.

По данным министерства, за этот период было модернизировано более 20 производств. Конкретные названия предприятий Шпак не привел.

По итогам 2024 г. отечественные заводы смогли произвести более 145 тыс. кремниевых пластин (диаметром 200 мм). К 2030 г. этот показатель должен вырасти до 480 тыс., согласно «Стратегии развития электронной промышленности РФ на период до 2030 года». К таковым предприятиям, например, относятся НИИ молекулярной электроники (НИИМЭ), «Германий», «Лассард», «Светлана-Рост» и др.

К приоритетным направлениям развития в Минпромторге отнесли кремниевую микроэлектронику, фотонику, силовую и СВЧ-электронику, а также пассивную и автоэлектронику.

Баллы для слитков

Для роста спроса и производства кремниевых пластин, Минпромторг планирует ввести обязательные требования для признания отечественными кремниевые слитки и пластины. Такой проект постановления Правительства был опубликован министерством на портале проектов нормативных правовых актов в марте 2025 г.

Освоение производства кремниевых пластин является критически важным этапом для создания электроники, так как эти пластины выступают основой для большинства современных электронных устройств.

Согласно пояснительной записке, проект постановления направлен на развитие отрасли солнечной энергетики и углубление локализации кремниевых пластин и слитков.

Развитие производства пластин в России

Как писал CNews в ноябре 2024 г., в России начали работу по разработке технологий изготовления и организации опытно-промышленных производств слитков и полированных пластин нейтронно-трансмутационно легированного монокристаллического кремния диаметром 150 мм. Тендер на эти работы Минпромторг опубликовал в начале ноября 2024 г., выделив на эти цели 400 млн руб.

Сейчас в России отсутствует производство таких материалов, а покупка зарубежных аналогов невозможна из-за его стратегического назначения. Работы должны быть закончены к 1 декабря 2026 г.

В техзадании отмечалось, что планируется производить не менее 100 тыс. пластин в год. Стоимость одной кремниевой пластины при серийном производстве (к 2027 г.) и размере партии поставки не менее 100 шт. не должна превышать среднерыночную стоимость аналогичных пластин на российском рынке более, чем на 10-15%.