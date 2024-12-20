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Индексная книга (каталог) CNews*
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AIRI OmniFusion



20.12.2024 Выбор CNews: главные события на российском ИТ-рынке в 2024 г. Голосование 1
26.09.2024 Сбербанк с партнерами разработает ИИ-решения для жителей «СберСити» в Рублево-Архангельском 1
10.04.2024 Россияне выложили в открытый доступ исходный код мультимодального ИИ 1
10.04.2024 AIRI представил открытую версию мультимодальной ИИ-модели OmniFusion 1
19.12.2023 AIRI и «СбермедИИ» будут совместно разрабатывать новые AI-решения 1
22.11.2023 В AIRI разработали ИИ-модель, которая мыслит образами 1

Публикаций - 6, упоминаний - 6

AIRI и организации, системы, технологии, персоны:

Сбер - Sber AI - Сбербанк Лаборатория по искусственному интеллекту - Sberbank Artificial intelligence laboratory 68 3
СалютДевайсы - СберДевайсы - SberDevices 314 2
OpenAI 217 2
Google LLC 11775 1
Сбер - СберМедИИ - SberMedAI 72 1
DeepSeek 1 1
Беспилотные авиационные системы 48 1
ASML - Advanced Semiconductor Materials Lithography 112 1
ЗНТЦ - Зеленоградский нанотехнологический центр - Zelenograd Nanotechnology Center - Зеленоградский научно-технологический центр 49 1
Yandex - Яндекс 7340 1
МТС ИИ - MTS AI - Центр искусственного интеллекта МТС 74 1
Ростелеком 9701 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7302 4
Unsplash 764 2
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Агроторг 1025 1
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3331 1
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 1965 1
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HPC - High Performance Computing - Supercomputer - Суперкомпьютер - СверхЭВМ, СуперЭВМ, сверхвычислитель - высокопроизводительные вычисления - высокопроизводительных вычислительных ресурсы - супервычисления 1595 1
RPA - Robotics Process Automation - Роботизированная автоматизация процессов - Digital Process Automation, DPA - Программные роботы 5343 1
Индустрия 4.0 - Четвёртая промышленная революция - Индустрия X.0 - Цифровая трансформация - Smart Manufacturing - Умное производство - Технологии умного производства - Цифровое производство 584 1
Квантовый компьютер - Кубит - q-бит - quantum bit - кьюбит - наименьшая единица информации в квантовом компьютере 230 1
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РАН ФИАН имени П.Н. Лебедева - Физический институт имени П. Н. Лебедева РАН - Лаборатория рентгеновской астрономии Солнца 58 1
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