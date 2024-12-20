AIRI OmniFusion
AIRI и организации, системы, технологии, персоны:
|Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7302 4
|Unsplash 764 2
|X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Агроторг 1025 1
|Оселедец Иван 24 4
|Греф Герман 419 1
|Кузнецов Андрей 67 1
|Кох Владимир 5 1
|Дылов Дмитрий 3 1
|Лихачев Андрей 1 1
|Шпак Василий 223 1
|Чернышенко Дмитрий 565 1
|Григоренко Дмитрий 72 1
|Мишустин Михаил 676 1
|Шадаев Максут 1008 1
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