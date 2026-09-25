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Лихачев Андрей

СОБЫТИЯ


25.09.2026 Автономные автомобили Navio преодолели 17 тыс. км на маршрутах «СберСити» 1
26.09.2024 Сбербанк с партнерами разработает ИИ-решения для жителей «СберСити» в Рублево-Архангельском 1

Публикаций - 2, упоминаний - 2

Лихачев Андрей и организации, системы, технологии, персоны:

Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 9007 2
Smart City - Cognitive City - CityTech - Умный город - Разумный город - Цифровой город - Интеллектуальный город 1605 2
Пожарная безопасность - Fire safety - Системы пожарной сигнализации, огнезащиты и пожаротушения - Противопожарная защита - Федеральный закон 123-ФЗ - Технический регламент о требованиях пожарной безопасности - огнетушитель - fire extinguisher 1416 1
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 16623 1
Электротехника - Электромеханика - Электрические машины - Электромеханические комплексы - Электротехническое оборудование - Electrical equipment - электроприбор - electrical appliance 307 1
Инжиниринг - технические консультационные услуги 500 1
Искусственный интеллект - Генеративный ИИ - ГенИИ - Gen AI, GenAI - Generative AI - «Креативный» искусственный интеллект - Генеративный искусственный интеллект - Generative artificial intelligence 1316 1
САПР - Система автоматизированного проектирования - CAD - Computer-Aided Design - Цифровое проектирование 4459 1
Умный дом - Smart home - Цифровой дом - Домашняя автоматизация - Home automation - системы автоматизации личного жилья 2294 1
Искусственный интеллект - Чат-бот - Chat-bot - Виртуальный собеседник (ассистент, помощник) - Virtual Assistant - Диалоговый робот (цифровой помощник) - Interactive digital assistant - Разговорный ИИ - Conversational AI - чат-боты с поддержкой NLU 7364 1
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36686 1
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 7949 1
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 23622 1
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 10022 1
Сбер - СберСити - Сбербанк Сити 12 1
Pure Storage AIRI - AI-Ready Infrastructure - Комплексная инфраструктура искусственного интеллекта 112 1
Сбер - Sber AI - Kandinsky - Нейросеть Кандинский 234 1
СалютДевайсы - GigaChat - ГигаЧат 618 1
AIRI - OmniFusion 6 1
Сусов Михаил 29 1
Оселедец Иван 51 1
Москва - ЗАО - Кунцево - Рублево-Архангельское 8 1
Россия - РФ - Российская федерация 168054 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47993 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 34208 1
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 5688 1
БТиЭ - Бытовая техника и электроника - Home Appliance - Household appliances and electronics 6256 1
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги - Коммунальные службы 4001 1
AIRI - Artificial Intelligence Research Institute - Институт Искусственного Интеллекта 126 1
Сколтех - Сколковский институт науки и технологий - Skoltech - Skolkovo Institute of Science and Technology - СколковоТех 469 1
РАН - Российская академия наук 2139 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 09.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1474984, в очереди разбора - 724680.
Создано именных указателей - 201839.
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