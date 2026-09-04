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Автомагистраль М-9 (М9) Балтия Федеральная автомобильной трасса Москва-Волоколамск-государственная граница с Латвией
СОБЫТИЯ
Публикаций - 22, упоминаний - 23
Автомагистраль М-9 (М9) Балтия и организации, системы, технологии, персоны:
|Рабовский Семен 33 2
|Богданов Павел 8 1
|Алимбеков Саид 8 1
|Митрофанов Дмитрий 7 1
|Бирюков Олег 40 1
|Костин Александр 20 1
|Самохин Николай 13 1
|Лосев Станислав 52 1
|Москалькова Татьяна 6 1
|Loukianoff Peter - Лукьянофф Питер 2 1
|Ryan Charles - Райан Чарльз 12 1
|Бинюков Максим 1 1
|Бутырина Анна 2 1
|Галицкая Алия 7 1
|Меркачева Ева 1 1
|Болгов Николай 3 1
|Путин Владимир 3485 1
|Белозеров Олег 29 1
|Белоусов Сергей 255 1
|Мишустин Михаил 804 1
|Шадаев Максут 1243 1
|Чернышенко Дмитрий 581 1
|Белоусов Андрей 151 1
|Галицкий Александр 123 1
|Дворкович Аркадий 216 1
|Мантуров Денис 131 1
|Шпак Василий 287 1
|Дворкович Александр 7 1
|Долгих Александр 26 1
|Зеленский Владимир 32 1
|Алиханов Антон 45 1
|Григоренко Дмитрий 268 1
|Бойков Олег 1 1
|Юнусов Руслан 21 1
|Ryan Charles - Райян Чарльз 9 1
|РИА Новости 1047 2
|Коммерсантъ - Издательский дом 2521 2
|РБК - РосБизнесКонсалтинг 11620 1
|TDaily - TelecomDaily - Telecom Daily News - Телеком Дейли 317 1
|Известия ИД 799 1
|Mash - telegram-канал 26 1
|CNews TV 747 1
|CNews Analytics - Аналитическое агентство 8697 1
|CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 4293 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 11.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1482812, в очереди разбора - 723017.
Создано именных указателей - 203549.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 11.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1482812, в очереди разбора - 723017.
Создано именных указателей - 203549.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.