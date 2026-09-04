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Автомагистраль М-9 (М9) Балтия Федеральная автомобильной трасса Москва-Волоколамск-государственная граница с Латвией

СОБЫТИЯ


04.09.2026 «МегаФон» добавил скорости трассе М-9 «Балтия» в Псковской области 1
23.06.2026 Билайн получил максимальную оценку качества связи на трассах Московской области 1
11.03.2026 Генпрокуратура требует признать экстремистом знаменитого венчурного инвестора 1
25.06.2025 Ozon не получит 4,5 миллиарда от компании, управлявшей его сгоревшим складом 1
30.05.2025 Дороги, аэропорты, вокзалы: МТС расширила покрытие сети мобильной связи к сезону отпусков 1
22.04.2025 «МегаФон» расширяет цифровой коридор на трассе «Балтия» 1
10.04.2025 Sitronics Electro установила зарядные станции в жилом квартале «Ильинские луга» 2
05.03.2025 Ozon добился ареста имущества на 4,5 млрд руб. у компании, которая управляла его сгоревшим складом 1
20.12.2024 Выбор CNews: главные события на российском ИТ-рынке в 2024 г. Голосование 1
22.11.2024 Х5 запустила мобильных роботов в распределительном центре 1
16.11.2022 Ozon потерял 11 млрд руб. из-за пожара на подмосковном складе 1
03.08.2022 В Подмосковье горит огромный склад Ozon. Видео 1
05.02.2018 МТС: интернет-трафик в Московских и подмосковных пробках удвоился 1
15.07.2016 Богатые плачут: Жители элитных новостроек сами себе ухудшают связь 1
20.07.2015 Российские власти вернулись к идее цифрового радио 1
09.07.2014 «Трасса» управляет сетью ресторанов с помощью решения «1С-Раруса» 1
04.02.2013 Tele2 в 2012 г. увеличила число базовых станций на 14% 1
08.06.2012 «Свет Компьютерс» запускает магазины по продаже продукции Apple 1
12.10.2011 Роскомнадзор подготовил карту покрытия мобильной связью магистральных автодорог России 1
14.03.2010 CNews TV. ИТ-начинка радиостанции «Наше радио» 1
13.05.2005 "Связь–Экспокомм": "Комстар Объединенные Телесистемы" готовится к IPO 1
12.05.2005 "Комстар Объединенные Телесистемы": годовая выручка составила $289 млн. 1

Публикаций - 22, упоминаний - 23

Автомагистраль М-9 (М9) Балтия и организации, системы, технологии, персоны:

МегаФон 11050 4
Yandex - Яндекс 9446 4
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 16273 4
Ростелеком - РТК-ЦОД - MSK-IX - ЦВКС МСК-IX - Центр взаимодействия компьютерных сетей - Moscow Internet eXchange M9 229 4
Ростелеком 11091 2
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 3401 2
Meta Platforms - Facebook 4639 2
Oracle Corporation 7124 2
МТС - Комстар ОТС - Комстар Объединенные Телесистемы - ComStar United Telesystems 1376 2
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9594 2
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 5125 2
МТС - Комстар ОТС - Телмос 102 1
МТС - Комстар ОТС - МТУ-Информ 189 1
МТС Веб Сервисы - МВС - MTS Web Services - MWS AI - МТС ИИ - MTS AI - Центр искусственного интеллекта МТС 213 1
PUNKT E - Sitronics Electro - Ситроникс Электро 59 1
Лассард 26 1
Беспилотные авиационные системы 97 1
Планар НПО 31 1
Ростех - Росэлектроника - Автоматика Концерн 1854 1
РТРС ФГУП - Российская телевизионная и радиовещательная сеть - Радиотелевизионные передающие центры, РТПЦ 386 1
Oracle - Sun Microsystems - Сан Майкросистемс - Май Эс Кью Эл 2254 1
Cisco Systems 5387 1
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3491 1
Apple Inc 13334 1
МГТС - Московская городская телефонная сеть 1619 1
ЦРПТ - Центр развития перспективных технологий 263 1
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Rostelecom-Solar - РТК-Солар - Solar Security - Солар Секьюрити - Солар ПТ 1271 1
9771 1
Acronis - Акронис 491 1
VK - Mail.ru Group - Компания ВК 3629 1
Telegram Group 3037 1
Canon 1444 1
АФК Система ПАО - Акционерная финансовая корпорация Система 1930 1
Corel Corporation 341 1
МТС - МТТ - Межрегиональный ТранзитТелеком 878 1
Telenor - Теленор - Теленор Мобайл Коммуникейшнз 763 1
1С-Рарус 989 1
X-Com - Икс ком 193 1
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - РТК ИБ - РТК Информационная безопасность - РТ-Информационная безопасность - РТ-ИБ - ИБ Реформ 30 1
РКЦ - Российский квантовый центр - RQC - Russian Quantum Center - МЦКТ 152 1
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 2004 4
Ориентир Запад - Индустриальный парк - Логистический парк 4 3
Альфа-Банк 1997 3
Ориентир ГК 6 2
РЖД - Российские железные дороги 2113 2
X5 Group - Пятёрочка - Федеральная торговая сеть 580 2
Ингосстрах СПАО 487 2
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Корпоративный центр ИКС5 - Агроторг 1219 2
Северсталь ПАО - Северсталь метиз - ЧСПЗ - Череповецкий сталепрокатный завод - ВолгоМетиз - Волгоградский завод - Северсталь Стальные конструкции 30 1
Аэродинамика - Международный аэропорт Сочи имени В.И. Севастьянова - ИАТА: AER, ИКАО: URSS 50 1
Rockwool - Роквул 10 1
ААА Управление Капиталом - Газпромбанк - Управление активами 29 1
UFG - United Financial Group - ОФГ - Объединённая финансовая группа 36 1
Аэропорт Петропавловск-Камчатский «Елизово» имени Витуса Беринга - IATA: PKC, ICAO: UHPP 7 1
АПЭК - Агентство политических и экономических коммуникаций 2 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 9157 1
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1920 1
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1570 1
USM Holdings - ЮэСэМ ХК - ЮэСэМ Холдинговая компания 197 1
Магнит - Дикси - Сеть магазинов 201 1
X5 Group - Перекрёсток 646 1
Альфа-Групп 753 1
АльфаСтрахование СГ 406 1
Спортмастер - Sportmaster 204 1
Ростех - CarPrice - Карпрайс - Селаникар 50 1
Almaz Capital Partners - Алмаз Капитал - венчурный фонд 150 1
Deutsche Bank - Дойче Банк 425 1
Правительство Республики Татарстан - Алабуга ОЭЗ ППТ - Особая экономическая зона промышленно-производственного типа в Елабужском районе Республики Татарстан 65 1
РАВИС 11 1
FMR - Fidelity Managment & Research 34 1
UFG Private Equity 39 1
Останкино ТТЦ ФГУП - Телевизионный технический центр - Останкинская телебашня - Телецентр Останкино - технопарк 132 1
Крокус Экспо МВЦ - международный выставочный центр 208 1
Т-Банк - Т-Технологии - Тинькофф ГК - ТКС Холдинг - TCS Group Holding 182 1
World Bank Group - IFC - International Finance Corporation - Международная финансовая корпорация Всемирного банка 33 1
EBRD - European Bank for Reconstruction and Development - ЕБРР - Европейский банк реконструкции и развития 173 1
ВАС РФ - Арбитражный суд города Москвы - Арбитражный суд Московского округа 1185 2
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 3103 2
Минцифры РФ - ГКРЧ - Государственная комиссия по радиочастотам - ГКЭС России - Государственная комиссия по электросвязи при Министерстве связи Российской Федерации 735 2
Президент РФ - Президент Российской Федерации 5005 2
Генпрокуратура РФ - СКР РФ - Следственный комитет Российской Федерации - Генпрокуратура РФ - СКР РФ ГСУ - Главное следственное управление Следственного комитета РФ 762 2
АТР АНО - Агентство по технологическому развитию 25 1
Минюст РФ - ФСИН РФ СИЗО - Следственный изолятор 218 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13988 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 4085 1
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1454 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6724 1
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3740 1
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2907 1
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3231 1
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2390 1
Совет при президенте Российской Федерации 207 1
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - ГРЧЦ ФГУП - Главный радиочастотный центр 282 1
ЕЭК - Евразийская экономическая комиссия 123 1
РЖД МЦК - Московский метрополитен МЦК - Московское центральное кольцо - Московская кольцевая железная дорога - Московская окружная железная дорога 52 1
Районный суд РФ - Мосгорсуд - Московский городской суд - Районные суды Москвы 883 1
Benelux - Бенилюкс - Межправительственная организация Бельгии, Нидерландов и Люксембурга 68 1
Госкомсвязь РФ - Государственный комитет России по связи и информатизации 56 1
Правительство Республики Ингушетия - органы государственной власти 15 1
Президент Украины 128 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6524 3
ВСС - Всероссийский союз страховщиков 48 1
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 30000 6
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 18416 5
ШПД Мобильный - МБШД, МШБД, БШПД - мобильный беспроводной широкополосный доступ в интернет - Mobile, wireless broadband - Fixed Wireless Access, FWA - Fixed Broadband Wireless Access, FBWA - Фиксированная сеть высокоскоростного беспроводного доступа 9793 5
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 23322 4
Пожарная безопасность - Fire safety - Системы пожарной сигнализации, огнезащиты и пожаротушения - Противопожарная защита - Федеральный закон 123-ФЗ - Технический регламент о требованиях пожарной безопасности - огнетушитель - fire extinguisher 1471 4
4G - LTE - Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 10474 4
БС - Базовая станция в радиосвязи - base radio station 4631 4
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ЛайфТелеком - Телфин.VoiceVPN 5 2
Google YouTube - Видеохостинг 3023 2
1С-Рарус Комбинат питания 8 1
СалютДевайсы - GigaChat - ruGPT - Russian Generative Pretrained Transformer - нейросетевая модель генерации текста для русского языка 27 1
Yandex YaLM - Yet Another Language Model - YandexGPT - YaGPT - Балабоба - генеративная нейросеть - YML - Yandex Market Language 381 1
СалютДевайсы - GigaChat - ГигаЧат 639 1
Яндекс.Маркет - Роборука 12 1
СалютДевайсы - GigaAM - Giga Acoustic Model 13 1
AIRI - OmniFusion 6 1
МГТУ имени Н.Э. Баумана - Bauman Octillion Snowdrop 4Q,8Q,10Q 9 1
МТС - Экосистема МТС - МТС ИИ - MTS AI - Cotype LLM - MTS AI Chat - Большая языковая модель 52 1
IBM Torino - квантовый процессор 2 1
Meta - Facebook - Instagram - Инстаграм 936 1
Rakuten Viber 672 1
Microsoft Windows 17075 1
VK - Mail.ru - Одноклассники 1775 1
Meta Platforms - WhatsApp Messenger 1302 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 6443 1
Microsoft Skype - Skype Technologies - Skype Software - Skype Communications - Skype Inc - Skype Limited 2128 1
Яндекс.Маркет - Yandex Market 1318 1
Везёт ГК - Fasten Russia - Агрегатор такси - Red Taxi (Редтакси), Такси Сатурн, Rutaxi (Рутакси) 125 1
Meta - Facebook Messenger - FB Messenger - Мессенджер 177 1
Google Maps - Карты Google - GMaps 711 1
Яндекс.Карты и Транспорт - Yandex Maps - Яндекс Геолокация 693 1
Telegram Messenger - Телеграм Мессенджер 1066 1
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Минцифры РФ - Гостех ФКУ - Государственные технологии ФКУ - Единая онлайн-платформа государственных сервисов и информационных систем - Единая цифровая платформа Российской Федерации 382 1
Яндекс Go - Яндекс.Такси - Yandex.Taxi 777 1
Автодор - ЦКАД - Центральная кольцевая автомобильная дорога А-113 74 1
Рабовский Семен 33 2
Богданов Павел 8 1
Алимбеков Саид 8 1
Митрофанов Дмитрий 7 1
Бирюков Олег 40 1
Костин Александр 20 1
Самохин Николай 13 1
Лосев Станислав 52 1
Москалькова Татьяна 6 1
Loukianoff Peter - Лукьянофф Питер 2 1
Ryan Charles - Райан Чарльз 12 1
Бинюков Максим 1 1
Бутырина Анна 2 1
Галицкая Алия 7 1
Меркачева Ева 1 1
Болгов Николай 3 1
Путин Владимир 3485 1
Белозеров Олег 29 1
Белоусов Сергей 255 1
Мишустин Михаил 804 1
Шадаев Максут 1243 1
Чернышенко Дмитрий 581 1
Белоусов Андрей 151 1
Галицкий Александр 123 1
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