Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 201839
ИКТ 15663
Организации 11865
Ведомства 1510
Ассоциации 1126
Технологии 3597
Системы 27090
Персоны 88106
География 3138
Статьи 1588
Пресса 1338
ИАА 758
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2857
Мероприятия 894

Сбер СберСити Сбербанк Сити

Сбер - СберСити - Сбербанк Сити

СберСити в Рублёво-Архангельском – это новый жилой и деловой район на западе Москвы, в одном из самых экологически чистых и престижных мест столицы. Это первая в России и крупнейшая в мире инновационная городская среда, созданная по международным стандартам зелёного проектирования. СберСити – это новации в тепло- и энергоснабжении, вакуумное мусороудаление, тестирование зелёных технологий, системы умный дом, а в дальнейшем — внедрение искусственного интеллекта в ЖКХ и управление домом. В центре внимания мегапроекта – создание комфортной среды на основе интересов, потребностей и эмоций жителей.

Активная фаза строительства проекта началась в 2021 году. Заселение жителей первых корпусов планируется в первой половине 2024 года. Общая площадь проекта составляет 461 га, жилых строений – свыше 2,5 млн кв.м. и 815 тысяч кв.м. многофункционального офисного пространства. Будет построено 8 школ, 16 детских садов и 2 поликлиники.

В СберСити будут проживать более 65 тысяч жителей, а работать – свыше 70 тысяч человек. Развитием территории — от создания мастер-плана и проекта планировки до строительства всей инфраструктуры: инженерные сети, объекты улично-дорожной сети, парковые и общественные пространства — занимается АО «Рублево-Архангельское» (входит в Сбер). 

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание системы — book@cnews.ru


25.09.2026 Автономные автомобили Navio преодолели 17 тыс. км на маршрутах «СберСити» 1
09.02.2026 Снижение потерь, мониторинг роста и контроль подрядчиков: оператор комплексного благоустройства внедрил систему умного озеленения 1
14.11.2025 Первый комплекс умных апартаментов с технологиями Сбербанка будет построен в Крыму 1
15.10.2025 Умные решения для города и дома: в октябре в Москве пройдет Interlight | Smart City & Home 1
19.08.2025 Умная экология в действии: как фандоматы «ЭкоПоинт» стали частью инфраструктуры «СберСити» 2
17.07.2025 Крупнейший в России кампус школы цифровых технологий «Школы 21» появится в «СберСити» 1
29.05.2025 Navio начинает тестировать концепцию городского транспорта будущего в «СберСити» 1
16.04.2025 «Яндекс» договаривается с застройщиками о предустановке «умного дома» в новостройки 1
26.09.2024 Сбербанк с партнерами разработает ИИ-решения для жителей «СберСити» в Рублево-Архангельском 1
02.02.2024 «СберСити» и SberDevices внедрили первое решение «умного дома» для отелей 1
21.12.2021 Step Logic построил мультимедийный комплекс в межбашенном пространстве «Сбербанк сити» 1
19.11.2020 Step Logic создала мультимедийное пространство в штаб-квартире «Сбера» 1

Публикаций - 12, упоминаний - 13

Сбер и организации, системы, технологии, персоны:

СалютДевайсы - СберДевайсы - SberDevices 443 3
НКК - ГКС - Стэп лоджик - Step Logic 205 2
Schneider Electric - Systeme Electric - Систэм Электрик - СЭ АО - Шнейдер Электрик Системс Россия 202 1
Wiren Board 11 1
Умный МКД АНО - Умный многоквартирный дом 13 1
иРиди - iRidi 6 1
Ростелеком 11027 1
HPE - Hewlett Packard Enterprise 740 1
Cisco Systems 5379 1
Yandex - Яндекс 9352 1
Microsoft Corporation 25858 1
Huawei 4709 1
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 16078 1
Lenovo Group 2473 1
Dell Technologies - Dell Computer 2223 1
IBM - International Business Machines Corp 9718 1
Check Point Software Technologies 835 1
Fortinet 457 1
Avaya Inc - Avaya Holdings Corp 1102 1
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 5044 1
Polycom - Поликом Россия - Поликом Раша 417 1
Unify Communications - Юнифай Коммьюникейшнс - Siemens Enterprise Communications - Siemens Communications - Сименс Энтерпрайз Коммьюникейшнс 271 1
Rubetek - Рубетек 37 1
ЭР-Телеком Холдинг - Unicorn - Юникорн 73 1
Schneider Electric - APC - American Power Conversion - APC by Schneider Electric 455 1
HPE - Juniper Networks 462 1
Crestron 102 1
Extron Electronics 63 1
Марвел-Дистрибуция - Marvel Distribution Company - Марвел КТ 362 1
Navio - Автотех - SberAutoTech - Sber Automotive Technologies - SberDigitalAuto - СберАвтоТех - Сбер Автомотив Технологии 37 1
Интерра 8 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 9007 8
Сбер - Манжерок - Горнолыжный курорт Алтая 30 2
ЭкоПоинт - EcoPoint 7 1
ИБС - Инновационные беспилотные системы - Транспорт будущего 17 1
Сбер - Сбербанк Московский банк - Московский Сберегательный Банк 124 1
Крокус Экспо МВЦ - международный выставочный центр 207 1
Музей-усадьба Архангельское 36 1
MR Group - МР Групп - MR Office 43 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6673 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3460 1
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2895 1
Правительство Москвы - Мэр города Москвы 761 1
АИВ - Ассоциация интернета вещей - Российская ассоциация интернета вещей - Ассоциация участников рынка интернета вещей 39 1
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 16623 4
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 26776 4
Smart City - Cognitive City - CityTech - Умный город - Разумный город - Цифровой город - Интеллектуальный город 1605 4
Искусственный интеллект - Чат-бот - Chat-bot - Виртуальный собеседник (ассистент, помощник) - Virtual Assistant - Диалоговый робот (цифровой помощник) - Interactive digital assistant - Разговорный ИИ - Conversational AI - чат-боты с поддержкой NLU 7364 4
Умный дом - Smart home - Цифровой дом - Домашняя автоматизация - Home automation - системы автоматизации личного жилья 2294 4
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 23622 3
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36686 3
Multimedia - Мультимедиа - Мультимедийный комплекс - данные одновременно в разных формах: звук, анимированная компьютерная графика, видеоряд 5941 2
Телевидение - Television - ТВ-вещание - ТВ-производство - программа телепередач 9687 2
Режим реального времени - Real-time Mode - Система реального времени - Real-time system 5340 2
Синхронный перевод - Simultaneous translation 98 2
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 10022 2
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 54644 2
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 9414 2
Электроника - Дисплей - OLED - Organic light-emitting diode - Органический светодиод 1559 2
Машинное зрение - Компьютерное зрение - Техническое зрение - CV - Computer Vision - Machine Vision - Robot Vision - Intelligent Vision Systems - Artificial Vision 2128 2
Контактный центр - Колл-центр - Call-center - Центр обработки вызовов - ЦОВ 4551 2
Речевые технологии - VoiceTech - Биометрия голосовая - Pick-by-Voice - технология голосового управления - Wake on Voice - технология распознавания голосовых команд - Голосовой интерфейс - Voice interfaces 1226 2
Loyalty Management - Системы лояльности - Программы поощрения клиентов - Программы поощрения постоянных покупателей - Бонусные программы 6114 1
Беспроводные технологии - Wireless technologies - Беспроводные интерфейсы - Wireless interfaces - Беспроводные сети связи - Беспроводные коммуникации 10806 1
Микрофон - Microphone 2846 1
Электротехника - Электромеханика - Электрические машины - Электромеханические комплексы - Электротехническое оборудование - Electrical equipment - электроприбор - electrical appliance 307 1
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 11620 1
Утилизация мусора - Переработка отходов - Waste disposal - Рециклинг - Recycling - Нулевое захоронение - Сортировка бытовых отходов - Вторичное сырьё, вторсырьё - Утилизационный сбор, утильсбор 1264 1
Система жизнеобеспечения 167 1
Streaming - Стриминговые сервисы - Стриминговые платформы - VideoStreaming - Видеостриминг - Онлайн-трансляции - Потоковое видео 2044 1
Видеосервис - Видеохостинг - Медиасервисы - Over the Top (OTT) - Видеоуслуги через интернет - Онлайн-кинотеатр - Интернет-кинотеатр - Медиаприставка - Video as a Service (VaaS) - видео как сервис - Виртуальный кинозал - Домашний кинозал 3301 1
Инжиниринг - технические консультационные услуги 500 1
Искусственный интеллект - Генеративный ИИ - ГенИИ - Gen AI, GenAI - Generative AI - «Креативный» искусственный интеллект - Генеративный искусственный интеллект - Generative artificial intelligence 1316 1
Машинное зрение - Видеоаналитика - Распознавание жестов - Жестовый интерфейс - Управление жестами - Gesture Recognition - Gesture Interface - Gesture control 1186 1
БТиЭ - Теплый пол - Underfloor heating 24 1
БТиЭ - Защита от протечек воды - системы контроля протечек воды 211 1
Пожарная безопасность - Fire safety - Системы пожарной сигнализации, огнезащиты и пожаротушения - Противопожарная защита - Федеральный закон 123-ФЗ - Технический регламент о требованиях пожарной безопасности - огнетушитель - fire extinguisher 1416 1
Zensys - Z-Wave 30 1
СКУД - Системы контроля и управления доступом - Access control and management systems 1632 1
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 6518 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 35711 1
Умные платформы 2010 1
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 7949 1
BIM - Building Information Model или Modeling - ТИМ - Информационная модель (моделирование) зданий и сооружений 610 1
Яндекс.Алиса - Yandex Alisa - голосовой помощник - voice assistant 978 2
Unicorn - Ujin - MySmartFlat и Sapfir - Цифровая инфраструктура экосистемы жилого комплекса 80 1
Avito - Авито услуги 155 1
Яндекс.Станция - Умный дом с Алисой 109 1
Сбер - Sber AI - Kandinsky - Нейросеть Кандинский 234 1
FreePik 1878 1
СалютДевайсы - GigaChat - ГигаЧат 618 1
AIRI - OmniFusion 6 1
СалютДевайсы - Умный дом Sber 20 1
E Ink Corporation - E Ink (electronic ink) - E Ink Vizplex, E Ink Pearl, E Ink Pearl HD, E Ink Carta, E Ink Mobius, E Ink Kaleido - "электронные чернила" - Electronic Paper Display, EDP - электронная бумага 548 1
Pure Storage AIRI - AI-Ready Infrastructure - Комплексная инфраструктура искусственного интеллекта 112 1
KNX - EIB - European Installation Bus - Европейская установочная шина - Европейская коммуникационная шина для автоматизации зданий 99 1
Чуланов Евгений 2 2
Сусов Михаил 29 1
Люшнин Сергей 3 1
Турченко Антон 6 1
Лихачев Андрей 2 1
Барг Герман 32 1
Гришин Данил 1 1
Рысев Иван 1 1
Пучков Алексей 1 1
Греф Герман 490 1
Собянин Сергей 561 1
Уткин Никита 40 1
Тимченко Александр 20 1
Гельфанд Екатерина 7 1
Григоренко Дмитрий 258 1
Коновалов Дмитрий 6 1
Оселедец Иван 51 1
Перминова Светлана 54 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47993 8
Россия - РФ - Российская федерация 168054 7
Москва - ЗАО - Кунцево - Рублево-Архангельское 8 6
Москва - ЗАО - Кутузовский проспект 57 2
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 3499 2
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19731 1
Россия - ЮФО - Республика Крым - Крымский регион - Крымский полуостров 1093 1
Россия - СФО - Новосибирск 4929 1
Казахстан - Алма-Ата - Алматы 635 1
Россия - ЦФО - Московская область - Химкинский район - Химки 182 1
Россия - ЦФО - Московская область - Мытищинский муниципальный район - Мытищи 231 1
Армения - Ереван 226 1
Россия - ЦФО - Московская область - Пушкино - Пушкинский городской округ 117 1
Россия - ЮФО - Республика Крым - Ялта 60 1
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 5688 5
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53994 4
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 34208 3
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 5838 3
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 6797 2
Электроэнергетика - Электродинамика - Электрификация - Электрический ток - электричество - электроток - Electric current - electricity - electric current 4736 2
Метеорология - Климатология - Гидрометеорология - Океанология - Океанография - Погода 2076 2
Экология и охрана окружающей среды - Environment friendly - Экологичность - Экомониторинг - Экологический мониторинг - Экологические технологии - Экологический менеджмент - Природоохранная деятельность 4604 2
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 6670 2
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги - Коммунальные службы 4001 2
БТиЭ - Бытовая техника и электроника - Home Appliance - Household appliances and electronics 6256 2
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 58325 2
Финансовый сектор - Кредитование - Сrediting - Заём 7579 1
ЭПР - Экспериментальный правовой режим 77 1
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Транспортное машиностроение - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 6150 1
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 18349 1
Транспорт общественный - Коммунальный транспорт - Пассажирские перевозки - Public transport - Passenger transportation - муниципальные и коммерческие автобусы, троллейбусы и трамваи 3225 1
Металлы - Сплавы - Metals - Alloys 5562 1
Номер телефона - Телефонный номер - Абонентский номер - Phone number 1890 1
Геология - Geology - Сейсмология - Seismology - совокупность наук о строении Земли - геологоразведка - сейсморазведка 488 1
Индустрия развлечений - Шоу-бизнес - Show business - Концерт 735 1
Здравоохранение - Биотехнология - Biotechnology - Биоинженерия - Bioengineering - Биологическая инженерия - Biological Engineering - Биоинформатика - Bioinformatics - Биосенсор - Biosensor 573 1
Досуг, отдых и развлечения - Leisure, recreation and entertainment - свободное время 3219 1
Музеи, выставки, библиотеки - музейная, выставочная, библиотечная деятельность 1584 1
МВД РФ - ГИБДД ПДД - Правила дорожного движения 446 1
Философия - Philosophy 538 1
Алюминий - Aluminium - химический элемент 1537 1
Транспорт водный - мореплавание - судоходство - морской транспорт - речной транспорт - гидротехнические сооружения 1017 1
Транспорт общественный - Такси - Таксопарки - Таксомоторные парки 1220 1
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7922 1
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5841 1
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 21964 1
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 5655 1
Business accelerator - Бизнес акселератор - startup accelerator - seed accelerator - "ускоритель" - социальный институт поддержки стартапов 595 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11590 1
Ведомости 1513 1
Школа цифровых технологий 28 1
AIRI - Artificial Intelligence Research Institute - Институт Искусственного Интеллекта 126 1
РАН - Российская академия наук 2139 1
Сколтех - Сколковский институт науки и технологий - Skoltech - Skolkovo Institute of Science and Technology - СколковоТех 469 1
Сбер - Сбербанк Школа 21 - Sberbank School 21 99 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 09.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1474984, в очереди разбора - 724680.
Создано именных указателей - 201839.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

CNewsMarket

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

DBaaS

Выбрать тариф на облачную базу данных

От 0.80 руб./месяц

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

СЭД

Подобрать систему электронного документооборота СЭД (ECM)

От 1 360 руб./месяц

Техника

Лучшие детские часы для контроля за ребенком в 2026 году: хиты продаж

Обзор смартфона HUAWEI nova 16s Pro: стильный фотофлагман

Лучшие мониторы для работы и игр: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Почему эволюция застопорилась на миллионы лет, прежде чем внезапно возобновиться?

Новое исследование показало, что Земля постепенно заселяет Венеру жизнью

Обнаружены биологические часы-хронометр организма — когда они выходят из строя, развитие человека останавливается
Показать еще