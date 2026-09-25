Сбер - СберСити - Сбербанк Сити

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СберСити в Рублёво-Архангельском – это новый жилой и деловой район на западе Москвы, в одном из самых экологически чистых и престижных мест столицы. Это первая в России и крупнейшая в мире инновационная городская среда, созданная по международным стандартам зелёного проектирования. СберСити – это новации в тепло- и энергоснабжении, вакуумное мусороудаление, тестирование зелёных технологий, системы умный дом, а в дальнейшем — внедрение искусственного интеллекта в ЖКХ и управление домом. В центре внимания мегапроекта – создание комфортной среды на основе интересов, потребностей и эмоций жителей.
Активная фаза строительства проекта началась в 2021 году. Заселение жителей первых корпусов планируется в первой половине 2024 года. Общая площадь проекта составляет 461 га, жилых строений – свыше 2,5 млн кв.м. и 815 тысяч кв.м. многофункционального офисного пространства. Будет построено 8 школ, 16 детских садов и 2 поликлиники.
В СберСити будут проживать более 65 тысяч жителей, а работать – свыше 70 тысяч человек. Развитием территории — от создания мастер-плана и проекта планировки до строительства всей инфраструктуры: инженерные сети, объекты улично-дорожной сети, парковые и общественные пространства — занимается АО «Рублево-Архангельское» (входит в Сбер).
СОБЫТИЯ
Опубликовать/исправить описание системы — book@cnews.ru
Сбер и организации, системы, технологии, персоны:
|АИВ - Ассоциация интернета вещей - Российская ассоциация интернета вещей - Ассоциация участников рынка интернета вещей 39 1
|Чуланов Евгений 2 2
|Сусов Михаил 29 1
|Люшнин Сергей 3 1
|Турченко Антон 6 1
|Лихачев Андрей 2 1
|Барг Герман 32 1
|Гришин Данил 1 1
|Рысев Иван 1 1
|Пучков Алексей 1 1
|Греф Герман 490 1
|Собянин Сергей 561 1
|Уткин Никита 40 1
|Тимченко Александр 20 1
|Гельфанд Екатерина 7 1
|Григоренко Дмитрий 258 1
|Коновалов Дмитрий 6 1
|Оселедец Иван 51 1
|Перминова Светлана 54 1
|РБК - РосБизнесКонсалтинг 11590 1
|Ведомости 1513 1
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