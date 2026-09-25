Сбер - СберСити - Сбербанк Сити

СберСити в Рублёво-Архангельском – это новый жилой и деловой район на западе Москвы, в одном из самых экологически чистых и престижных мест столицы. Это первая в России и крупнейшая в мире инновационная городская среда, созданная по международным стандартам зелёного проектирования. СберСити – это новации в тепло- и энергоснабжении, вакуумное мусороудаление, тестирование зелёных технологий, системы умный дом, а в дальнейшем — внедрение искусственного интеллекта в ЖКХ и управление домом. В центре внимания мегапроекта – создание комфортной среды на основе интересов, потребностей и эмоций жителей.

Активная фаза строительства проекта началась в 2021 году. Заселение жителей первых корпусов планируется в первой половине 2024 года. Общая площадь проекта составляет 461 га, жилых строений – свыше 2,5 млн кв.м. и 815 тысяч кв.м. многофункционального офисного пространства. Будет построено 8 школ, 16 детских садов и 2 поликлиники.

В СберСити будут проживать более 65 тысяч жителей, а работать – свыше 70 тысяч человек. Развитием территории — от создания мастер-плана и проекта планировки до строительства всей инфраструктуры: инженерные сети, объекты улично-дорожной сети, парковые и общественные пространства — занимается АО «Рублево-Архангельское» (входит в Сбер).