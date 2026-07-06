Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 204408
ИКТ 15900
Организации 11991
Ведомства 1509
Ассоциации 1140
Технологии 3599
Системы 27080
Персоны 89140
География 3177
Статьи 1600
Пресса 1355
ИАА 761
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2881
Мероприятия 899

АЦТ Ассоциация цифровой трансформации

АЦТ - Ассоциация цифровой трансформации

Ассоциация компаний по цифровой трансформации, информационной безопасности и автоматизации бизнес-процессов (АЦТ) – некоммерческая организация, объединяющая компании государственного сектора, сферы информационных технологий и информационной безопасности, финансового и банковского секторов, юридической сферы, компании из сферы промышленности, производства и сектора услуг:

  • заинтересованных в накоплении и систематизации опыта в области цифровой трансформации
  • формировании реестра наилучших доступных технологий и решений в области цифровой трансформации
  • разработке и реализации образовательных программ дополнительного профессионального образования в области цифровой трансформации, информационной безопасности и проектного управления

 

СОБЫТИЯ


06.07.2026 От «темных данных» до автономных заводов: главные промышленные кейсы на CNews Forum Кейсы 2026 1
11.10.2023 Новый факультет Университета «Синергия» выпустит специалистов по кибербезопасности 1
18.04.2023 Как санкции влияют на ход цифровизации российской промышленности 1

Публикаций - 3, упоминаний - 3

АЦТ и организации, системы, технологии, персоны:

SkyFLabs - Скайфолл Лабс 15 1
ITI Technologies - Finvale - Финвал - Финвал-Инжиниринг 18 1
Т1 Иннотех - Дататех 101 1
1С - Project Point - Проджект Поинт 3 1
PSI Metals 1 1
SAP SE 5639 1
Автотор - Калининградский автомобилестроительный завод 33 1
Lean Manufacturing - Бережливое производство - Бережливые технологии 177 1
DRP - Disaster Recovery Plan - План аварийного восстановления ИС - Failover - Аварийное переключение 759 1
ITAM - IT Asset Management - Information Asset Management - Управление ИТ-активами - Система управления ИТ-инфраструктурой 829 1
PM - Project Management - PMP - Project Management Professional - PPM - Project & Portfolio Management - Профессионал в управлении проектами - Системы управления проектами - Проектное управление - Проектный офис - Project Tracker 3740 1
Маркировка - Marking - Track & Trace системы 1444 1
Инжиниринг - технические консультационные услуги 509 1
Имитационное моделирование - Simulation modeling 39 1
PDM - Product Data Management - Управление данными об изделии - СУИД - система управления инженерными данными 263 1
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 24773 1
PLM - Product Lifecycle Management - Управление жизненным циклом изделия 2177 1
MES - Manufacturing Execution System - Управление производствами и ремонтами - Оперативное планирование и управление производством 1085 1
Backup and Recovery - бэкап - Системы резервного копирования (архивирования) и восстановления данных - СРК и ВД - 31 марта Международный день резервного копирования - World Backup Day - День бэкапа 6990 1
АСУ ТП - Автоматизированная система управления технологическим процессом - Автоматизация технологических процессов - АСТУ - автоматизированная система технологического (телемеханического) управления 1680 1
BPM - Business Process Management System - BPMS - Business Process Management Suite - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 12619 1
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28777 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 27393 1
Digital Twins - DTO - Digital Twin of Organization - Цифровой двойник - Цифровые копии - Цифровые информационные модели - ЦИМ - Цифровой прототип 1847 1
Виртуализация - Virtualization - Виртуальные среды - Системы управления виртуализацией 7418 1
Data Analytics - Наука о данных - Data science - Даталогия - Datalogy 859 1
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 6788 1
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 37210 1
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 9527 1
Open Source software - Открытое программное обеспечение - Свободное (опенсорсное) программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 8874 1
Instant Messenger - Мессенджер - Текстовые коммуникация - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 9783 1
SkyFLabs - SkyV ITAM - SkyV IT Asset Management 10 1
Microsoft Office 4272 1
Meta Platforms - WhatsApp Messenger 1303 1
CNews - CNewsMarket - ИТ-маркетплейс 832 1
Microsoft Teams - MS Teams 680 1
Apple iPhone 6 4859 1
Прохоров Юрий 64 1
Мышинский Юрий 3 1
Громов Сергей 22 1
Бартенева Мария 37 1
Глазунов Владислав 2 1
Юревич Евгений 2 1
Котеленко Сергей 1 1
Фролов Павел 86 1
Россия - РФ - Российская федерация 169915 1
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 6288 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 58912 1
Национальный проект - Производительность труда и поддержка занятости - Производительность.рф - Эффективная и конкурентная экономика 1103 1
HRM - Корпоративная культура - Организационная культура - Corporate culture 390 1
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 6912 1
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 4145 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 4506 1
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 5915 1
CNews Conferences - CNews Конференции - Агентство маркетинговых коммуникаций 2204 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 11.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1486121, в очереди разбора - 721884.
Создано именных указателей - 204408.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

CNewsMarket

Email-рассылки

Выбор сервиса для почтовых рассылок

От 0.13 руб./месяц

VDI

Подобрать тариф на аренду виртуальных рабочих мест

От 1 750 руб./месяц

СЭД

Подобрать систему электронного документооборота СЭД (ECM)

От 1 360 руб./месяц

DBaaS

Выбрать тариф на облачную базу данных

От 0.80 руб./месяц

Техника

Где и как купить подержанную технику, чтобы не стать жертвой мошенников

Новинки лазерных проекторов 2026 года от Hisense

Лучшие ноутбуки с большим объемом памяти стоимостью до 150 000 рублей: хиты продаж

Показать еще

Наука

Почему эволюция застопорилась на миллионы лет, прежде чем внезапно возобновиться?

Новое исследование показало, что Земля постепенно заселяет Венеру жизнью

Обнаружены биологические часы-хронометр организма — когда они выходят из строя, развитие человека останавливается
Показать еще