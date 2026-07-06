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АЦТ Ассоциация цифровой трансформации
Ассоциация компаний по цифровой трансформации, информационной безопасности и автоматизации бизнес-процессов (АЦТ) – некоммерческая организация, объединяющая компании государственного сектора, сферы информационных технологий и информационной безопасности, финансового и банковского секторов, юридической сферы, компании из сферы промышленности, производства и сектора услуг:
- заинтересованных в накоплении и систематизации опыта в области цифровой трансформации
- формировании реестра наилучших доступных технологий и решений в области цифровой трансформации
- разработке и реализации образовательных программ дополнительного профессионального образования в области цифровой трансформации, информационной безопасности и проектного управления
СОБЫТИЯ
АЦТ и организации, системы, технологии, персоны:
|SkyFLabs - Скайфолл Лабс 15 1
|ITI Technologies - Finvale - Финвал - Финвал-Инжиниринг 18 1
|Т1 Иннотех - Дататех 101 1
|1С - Project Point - Проджект Поинт 3 1
|PSI Metals 1 1
|SAP SE 5639 1
|SkyFLabs - SkyV ITAM - SkyV IT Asset Management 10 1
|Microsoft Office 4272 1
|Meta Platforms - WhatsApp Messenger 1303 1
|CNews - CNewsMarket - ИТ-маркетплейс 832 1
|Microsoft Teams - MS Teams 680 1
|Apple iPhone 6 4859 1
|Прохоров Юрий 64 1
|Мышинский Юрий 3 1
|Громов Сергей 22 1
|Бартенева Мария 37 1
|Глазунов Владислав 2 1
|Юревич Евгений 2 1
|Котеленко Сергей 1 1
|Фролов Павел 86 1
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