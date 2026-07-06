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Мышинский Юрий
СОБЫТИЯ
Публикаций - 3, упоминаний - 3
Мышинский Юрий и организации, системы, технологии, персоны:
|Telegram Group 2886 1
|Цифровые активы 166 1
|SkyFLabs - Скайфолл Лабс 9 1
|ITI Technologies - Finvale - Финвал - Финвал-Инжиниринг 17 1
|SAP SE 5579 1
|PSI Metals 1 1
|1С - Project Point - Проджект Поинт 3 1
|Т1 Иннотех - Дататех 101 1
|Автотор - Калининградский автомобилестроительный завод 33 1
|Фонд развития детско-юношеского футбола "Пас в Будущее" 1 1
|Собянин Сергей 530 1
|Прохоров Юрий 64 1
|Фролов Павел 86 1
|Бартенева Мария 33 1
|Котеленко Сергей 1 1
|Юревич Евгений 2 1
|Россия - РФ - Российская федерация 164804 2
|Россия - ПФО - Самарская область - Самара 3028 1
|Россия - УФО - Екатеринбург - Свердловск 4456 1
|Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47325 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 07.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1455066, в очереди разбора - 727874.
Создано именных указателей - 197173.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 07.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1455066, в очереди разбора - 727874.
Создано именных указателей - 197173.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.