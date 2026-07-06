Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 197173
ИКТ 15212
Организации 11688
Ведомства 1504
Ассоциации 1104
Технологии 3580
Системы 26969
Персоны 85955
География 3097
Статьи 1578
Пресса 1299
ИАА 758
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2809
Мероприятия 895

Мышинский Юрий

СОБЫТИЯ


06.07.2026 От «темных данных» до автономных заводов: главные промышленные кейсы на CNews Forum Кейсы 2026 1
18.04.2023 Как санкции влияют на ход цифровизации российской промышленности 1
25.05.2018 Собянину предложили установить в Москве тренажеры для майнинга криптовалюты 1

Публикаций - 3, упоминаний - 3

Мышинский Юрий и организации, системы, технологии, персоны:

Telegram Group 2886 1
Цифровые активы 166 1
SkyFLabs - Скайфолл Лабс 9 1
ITI Technologies - Finvale - Финвал - Финвал-Инжиниринг 17 1
SAP SE 5579 1
PSI Metals 1 1
1С - Project Point - Проджект Поинт 3 1
Т1 Иннотех - Дататех 101 1
Автотор - Калининградский автомобилестроительный завод 33 1
Фонд развития детско-юношеского футбола "Пас в Будущее" 1 1
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2833 1
АЦТ - Ассоциация цифровой трансформации 1 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 64312 3
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 21830 2
Instant Messenger - Мессенджер - Текстовые коммуникация - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 9206 2
NFC - Near field communication - Коммуникация ближнего поля - Ближняя бесконтактная связь - Бесконтактные платежи 3244 1
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 35813 1
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 6471 1
Data Analytics - Наука о данных - Data science - Даталогия - Datalogy 777 1
Виртуализация - Virtualization - Виртуальные среды - Системы управления виртуализацией 7117 1
PDM - Product Data Management - Управление данными об изделии - СУИД - система управления инженерными данными 248 1
Digital Twins - DTO - Digital Twin of Organization - Цифровой двойник - Цифровые копии - Цифровые информационные модели - ЦИМ 1700 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 61189 1
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28060 1
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 12107 1
АСУ ТП - Автоматизированная система управления технологическим процессом - Автоматизация технологических процессов - АСТУ - автоматизированная система технологического (телемеханического) управления 1579 1
Lean Manufacturing - Бережливое производство - Бережливые технологии 174 1
PM - Project Management - PMP - Project Management Professional - PPM - Project & Portfolio Management - Профессионал в управлении проектами - Системы управления проектами - Проектное управление - Проектный офис - Project Tracker 3553 1
Cryptocurrency Mining - Майнинг криптовалюты - Генерация криптовалюты 629 1
Data Mining - Data Analysis - Интеллектуальный анализ данных - Глубинный анализ данных - Глубинная аналитика - Глубокий анализ данных 2592 1
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 9193 1
Open Source software - Открытое программное обеспечение - Свободное (опенсорсное) программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 8579 1
Инжиниринг - технические консультационные услуги 487 1
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14702 1
Маркировка - Marking - Track & Trace системы 1352 1
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13773 1
ITAM - IT Asset Management - Information Asset Management - Управление ИТ-активами - Система управления ИТ-инфраструктурой 770 1
Cryptocurrency - Decentralized Finance, DeFi - Децентрализованные финансовые криптоплатформы - Криптографическая валюта, криптовалюта - Цифровая валюта, Digital currency - Электронные деньги - Цифровые финансовые активы, ЦФА - Digital financial assets 1817 1
DRP - Disaster Recovery Plan - План аварийного восстановления ИС - Failover - Аварийное переключение 711 1
Backup and Recovery - бэкап - Системы резервного копирования (архивирования) и восстановления данных - СРК и ВД - 31 марта Международный день резервного копирования - World Backup Day - День бэкапа 6599 1
MES - Manufacturing Execution System - Управление производствами и ремонтами - Оперативное планирование и управление производством 1014 1
PLM - Product Lifecycle Management - Управление жизненным циклом изделия 2042 1
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 9826 1
Искусственный интеллект - Генеративный ИИ - ИИ-агент - Агентский ИИ - AI-агент - Agentic AI - Агент искусственного интеллекта - Цифровые сотрудники - digital employees - IPA - Intelligent Process Automation - IBA - Intelligent Business Automation 1065 1
Имитационное моделирование - Simulation modeling 36 1
Пластиковая карта - ISO/IEC 7810 1090 1
Meta Platforms - WhatsApp Messenger 1278 2
Microsoft Teams - MS Teams 665 1
CNews - CNewsMarket - ИТ-маркетплейс 767 1
Tencent - WeChat - мессенджер 175 1
Apple iPhone 6 4861 1
Rakuten Viber 665 1
Cryptocean - блокчейн экосистема 1 1
KakaoTalk - Мессенджер 6 1
Microsoft Office 4134 1
SkyFLabs - SkyV ITAM - SkyV IT Asset Management 5 1
Собянин Сергей 530 1
Прохоров Юрий 64 1
Фролов Павел 86 1
Бартенева Мария 33 1
Котеленко Сергей 1 1
Юревич Евгений 2 1
Россия - РФ - Российская федерация 164804 2
Россия - ПФО - Самарская область - Самара 3028 1
Россия - УФО - Екатеринбург - Свердловск 4456 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47325 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57214 2
Национальный проект - Производительность труда и поддержка занятости - Производительность.рф - Эффективная и конкурентная экономика 1063 2
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 5630 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27064 1
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 6112 1
ICO - Initial Coin Offering - Первичное размещение токенов 185 1
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 5711 1
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 6682 1
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 3955 1
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 6597 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53060 1
HRM - Корпоративная культура - Организационная культура - Corporate culture 369 1
Insider information - Инсайдерская информация - инсайдер 940 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 4403 1
Спорт - Футбол 767 1
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 2184 1
FIFA World Cup - Чемпионат Мира по футболу 740 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 07.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1455066, в очереди разбора - 727874.
Создано именных указателей - 197173.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

CNewsMarket

СЭД

Подобрать систему электронного документооборота СЭД (ECM)

От 1 360 руб./месяц

Онлайн-бухгалтерия

Выбрать тариф на онлайн-бухгалтерию

От 1 300 руб./месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

Email-рассылки

Выбор сервиса для почтовых рассылок

От 0.13 руб./месяц

Техника

Лучшие смартфоны стоимостью до 30 тысяч рублей: выбор ZOOM

Лучшие защищенные видеокамеры для отпуска: выбор ZOOM

Обзор смартфона HUAWEI nova Y74: сбалансированный и надежный

Показать еще

Наука

Обнаружено морское существо-зомби — оно продолжает расти после того, как его разрезали на части

Как два огромных сгустка перегретого вещества помогают формировать магнитное поле Земли

Новый пернатый динозавр оказался четырехкрылым драконом, который охотился на добычу с деревьев 120 млн лет назад
Показать еще