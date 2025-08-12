Разделы

KakaoTalk Мессенджер


УПОМИНАНИЯ


12.08.2025 60 вредоносных библиотек Ruby скачаys 275 тыс. раз. Они охотятся на реквизиты доступа 1
18.10.2019 «Лаборатория Касперского» выложила в открытый доступ инструмент для автотестирования приложений в Android 1
03.07.2018 «СёрчИнформ» представила обзор утечек данных за июнь 1
25.05.2018 Собянину предложили установить в Москве тренажеры для майнинга криптовалюты 1
07.04.2011 Домену .RU исполнилось 17 лет 1

Публикаций - 5, упоминаний - 5

KakaoTalk и организации, системы, технологии, персоны:

Цифровые активы 137 1
Telegram Group 2341 1
SearchInform - СёрчИнформ - ранее СофтИнформ 445 1
GitHub 913 1
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5105 1
Avito Holding AB - Авито Холдинг - Кех еКоммерц 1111 1
Фонд развития детско-юношеского футбола "Пас в Будущее" 1 1
Tata Motors - Jaguar Land Rover 96 1
Tata Motors - Jaguar Cars 124 1
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2637 1
Координационный центр национального домена сети Интернет - Координационный центр доменов .RU/.РФ 269 1
Рособрнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки 174 1
DNS - Domain Name System - Система доменных имён 5144 1
Cryptocurrency Mining - Майнинг криптовалюты - Генерация криптовалюты 574 1
Кибербезопасность - DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации - Предотвращение потери данных 7228 1
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14155 1
Пластиковая карта - ISO/IEC 7810 1073 1
NFC - Near field communication - Коммуникация ближнего поля - Ближняя бесконтактная связь - Бесконтактные платежи 3048 1
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 8308 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 29997 1
Syslog - system log - системный журнал - logging - логирование - стандарт отправки и регистрации сообщений о происходящих в системе событиях (событийных журналов) 853 1
Chat - Чат - средство обмена сообщениями по компьютерной сети в режиме реального времени - текстовый канал связи 2209 1
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 11813 1
Gadget - Гаджет - Девайс - небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека - цифровые товары 7932 1
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13113 1
Framework - Фреймворк - программная платформа, определяющая структуру программной системы 721 1
Cryptocurrency - Decentralized Finance, DeFi - Децентрализованные финансовые криптоплатформы - Криптографическая валюта, криптовалюта - Цифровая валюта, Digital currency - Электронные деньги - Цифровые финансовые активы, ЦФА - Digital financial assets 1628 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 69948 1
Google Android - приложения и разработчики 627 1
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 9066 1
Instant Messenger - Мессенджер - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 7853 1
Google Assistant - Облачный сервис персонального ассистента - OK google 1260 1
Ruby - Язык программирования 151 1
Microsoft Notepad (Блокнот) 271 1
Kaspersky Kaspresso 2 1
Tencent WeChat - мессенджер 156 1
Google ADB - Google Android Debug Bridge 7 1
ГПБ - ГС-инвест - Arenadata DB - Arenadata DataBase - ADB - Arenadata Analytical DB - Распределенная СУБД 141 1
Kaspersky Security Cloud 29 1
Kaspersky Who Calls 45 1
Kaspersky Internet Security 464 1
Meta Platforms - WhatsApp Messenger 1165 1
Rakuten Viber 639 1
Google Android 14420 1
Kaspersky Safe Kids - Родительский контроль 66 1
Cryptocean - блокчейн экосистема 1 1
KRM - Karma - токены криптовалюты - децентрализованная платформа P2P-кредитования 17 1
Мельникова Анастасия 428 1
Собянин Сергей 433 1
Rashford Marcus - Рашфорд Маркус 1 1
Southgate Gareth - Саутгейт Гарет 2 1
Dele Alli - Деле Алли 1 1
Loftus-Cheek Ruben - Лофтус-Чик Рубен 1 1
Sterling Raheem - Стерлинг Рахим 1 1
Яблоков Виктор 6 1
Мышинский Юрий 2 1
Гущин Дмитрий 1 1
Россия - РФ - Российская федерация 151888 4
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13454 2
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17723 1
Украина 7711 1
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 4034 1
Германия - Федеративная Республика 12834 1
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14332 1
Казахстан - Республика 5708 1
Беларусь - Белоруссия 5919 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52868 1
Нидерланды 3580 1
Израиль 2769 1
Россия - ПФО - Самарская область - Самара 2853 1
Россия - УФО - Екатеринбург 4158 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 44743 1
Панама - Республика 108 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 53517 2
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11238 1
Английский язык 6804 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 49976 1
Trademark - Торговая марка - Товарный знак - Торговый знак 3635 1
Математика - Mathematics - Математическое моделирование - Mathematical modeling 969 1
Спорт - Футбол 747 1
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 5252 1
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 6163 1
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 16965 1
Рунет - Русскоязычный интернет - Кириллические домены .Ru .РФ .РУС - Российский сегмент сети Интернет 3599 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 25196 1
ЕГЭ - Единый государственный экзамен 588 1
ICO - Initial Coin Offering - Первичное размещение токенов 184 1
Евросоюз - GDPR - General Data Protection Regulation EU - Общий регламент защиты персональных данных 252 1
FIFA World Cup - Чемпионат Мира по футболу 720 2
