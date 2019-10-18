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«Лаборатория Касперского» выложила в открытый доступ инструмент для автотестирования приложений в Android

ПО Софт

«Лаборатория Касперского» выложила на GitHub свой фреймворк для автотестирования Android-приложений. Инструмент получил название Kaspresso и уже был успешно опробован на собственных Android-решениях компании, в частности Kaspersky Internet Security для Android, Kaspersky Security Cloud,Kaspersky Safe Kids, Kaspersky Who Calls и других. Теперь Kaspresso бесплатно доступен всем сторонним разработчикам. В создании и отладке фреймворка также приняли участие специалисты из «Авито» и HeadHunter.

В основе Kaspresso лежат две популярные библиотеки для создания автоматизированных тестов Android – Espresso и Kakao. Кроме того, фреймворк предоставляет возможность использования в тестах ADB (AndroidDebugBridge – инструмент, позволяющий выполнять на девайсе различные отладочные команды). В обычных Espresso-тестах поддержки ADB у разработчика нет.

Среди других преимуществ Kaspresso: решение проблемы с так называемыми flaky-тестами (имеются в виду случаи, в которых результат выполнения теста непредсказуем, и причины неуспеха каждый раз могут быть разные, при том, что на устройстве у разработчика такая функция работает без сбоев), логирование всех действий в процессе теста, упрощение локализации приложения за счет создания скриншотов на разных языках.

Фреймворк «Лаборатории Касперского» отличает гибкость настроек и простота использования. Каждый разработчик может настроить систему автотестов на базе Kaspresso, исходя из своих индивидуальных задач и особенностей приложения. А если у разработчика уже были автотесты, то для интеграции их в Kaspressoне нужно ничего переписывать – фреймворк предусматривает крайне простое подключение уже существующих тестов.

«Мы на собственном опыте знаем, насколько автотестирование приложений в Android упрощает жизнь разработчиков: это не только быстрее и удобнее, но и гораздо эффективнее "ручных" тестов. Вместе с тем создание фреймворка для автотестов требует немало сил и ресурсов, а стоимость разработки и поддержки собственной платформы нередко оказывается значительно выше, нежели проведение тестов вручную. Именно поэтому мы и решили выложить в открытый доступ созданный нами фреймворк Kaspresso. Мы постарались объединить в одном инструменте лучшие ресурсы и практики и вложили в него наши собственные наработки и опыт. Надеемся, что с помощью Kaspresso независимые разработчики будут создавать более качественные и надежные приложения для Android – от этого выиграют и пользователи, и вся индустрия», – отметил Виктор Яблоков, руководитель управления разработки мобильных решений «Лаборатории Касперского».

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