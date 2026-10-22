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Google ADB Google Android Debug Bridge

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание системы — book@cnews.ru


22.10.2026 Россияне нашли хитрый способ убрать «Алису» из умных колонок. «Яндекс» тут же ликвидировал эту возможность 1
05.02.2021 Ботнет по имени «Матрешка» спрятался в Tor и устраивает DDoS-атаки 1
03.02.2021 «Совершенно новая» мобильная ОС Huawei оказалась клоном Android. Доступ к ней разработчикам выдают по паспорту 1
26.01.2021 Устройства под Linux и Android массово заражают майнерами криптовалюты 2
19.03.2020 Пользователей Android настиг страшный кошмар владельцев iPhone 1
18.10.2019 «Лаборатория Касперского» выложила в открытый доступ инструмент для автотестирования приложений в Android 1
08.02.2018 «Доктор Веб»: около 8% умных телевизоров и Android-устройств уязвимы для нового майнера 1
07.02.2018 В интернет вернулись «черви» — чтобы нелегально майнить криптовалюту 1

Публикаций - 8, упоминаний - 9

Google ADB и организации, системы, технологии, персоны:

Atos Prescriptive Security - SEQ - SEC Consult Services - Vulnerability Lab - Монитор безопасности 1708 3
Google LLC 12831 2
Huawei Mobile Services 75 2
Huawei 4730 2
Microsoft Corporation - GitHub 1116 2
Huawei CBG - Huawei Consumer Business Group 121 1
Duqu - Дуку-2 - Хакерская группировка 57 1
JetBrains 89 1
Dyn - DNS-провайдер 18 1
Netlab - Нетлаб 15 1
Samsung Electronics 11164 1
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5742 1
Dr.Web - Доктор Веб 1297 1
Amazon Inc - Amazon.com 3313 1
Yandex - Яндекс 9424 1
Microsoft Corporation 25896 1
Apple Inc 13320 1
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 5108 1
Nginx - Энджайникс 218 1
Avito Holding AB - Авито Холдинг - Кех еКоммерц 1800 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 9135 1
HeadHunter Group - HH Group - Хэдхантер 1313 1
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 3016 1
U.S. NSA - National Security Agency - АНБ США - Агентство национальной безопасности 501 1
U.S. POTUS - President of the United States - Президент США - The White House - Белый дом - Executive Office of the President of the United States, EOP - Исполнительная канцелярия президента США 1431 1
Китай - Государственный совет КНР - Госсовет КНР - State Council of the People's Republic of China - Правительство Китая 483 1
XDA Developers - Сообщество мобильных разработчиков 76 1
Кибербезопасность - Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 14504 5
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 36178 5
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Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 27242 4
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Кибербезопасность - Botnet - Ботнет, Ботсеть - Вредоносное ПО - зомби-сеть - Сетевой червь - Почтовый червь - Интернет-червь - Паразитный (несанкционированный, вредоносный) трафик 1473 3
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Кибербезопасность - Антивирус - Антивирусная программа - Средство антивирусной защиты - Средство обнаружения вредоносного ПО - Antimalware Platform Requirements 8062 2
JavaScript Object Notation Language - JSON - Текстовый формат обмена данными - JWT - JSON Web Token 337 2
Кибербезопасность - Vulnerability - Уязвимость - компьютерная безопасность - ИБ-дефект - Exploit - Эксплоиты (эксплойты), использующие уязвимости в ПО 7813 2
Сетевое оборудование - Router - Роутер - Маршрутизатор - Модем - Modem - Точка доступа - Access Point 6933 2
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - IP address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 4629 2
Cryptocurrency - Decentralized Finance, DeFi - Децентрализованные финансовые криптоплатформы - Криптографическая валюта, криптовалюта - Цифровая валюта, Digital currency - Электронные деньги - Цифровые финансовые активы, ЦФА - Digital financial assets 1898 2
Framework - Фреймворк - программная платформа, определяющая структуру программной системы 861 2
ОС Мобильная - Mobile OS - Мобильная операционная система - Mobile Operating System 715 2
Кибербезопасность - Вирус-вымогатель (шифровальщик) - Вымогательское ПО - Винлокер - Вредоносное ПО - сетевой червь и программа-вымогатель денежных средств - ransomware (ransom выкуп и software) 3373 2
USB - Universal Serial Bus - универсальная последовательная шина (интерфейс) для подключения периферийных устройств 10696 2
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 6538 2
Кибербезопасность - DoS - DDoS - Distributed Denial of Service - Распределенный отказ в обслуживании - Многовекторные атаки - L7-атака - AntiDDoS-решения - DDoS Defense Service 3907 2
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Smart TV - Connected TV - Смарт ТВ - Технология интеграции интернета и цифровых интерактивных сервисов в телевизоры и ресиверы цифрового телевидения 1219 2
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 34096 1
Marketplace - Маркетплейс - Платформа электронной коммерции, онлайн-магазин электронной торговли 3421 1
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 9760 1
Firmware - Прошивка - Встроенное программное обеспечение 2809 1
Cryptocurrency Mining - Майнинг криптовалюты - Генерация криптовалюты 657 1
VSaaS - Video Surveillance as a Service - Удаленное облачное видеонаблюдение - Системы интеллектуального видеонаблюдения (видеомониторинга) - Умное видеонаблюдение 2275 1
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 13698 1
Телевизор - Телевизионный приёмник - Телеоборудование - ТВ-приемник - TV Receiver 7588 1
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 13183 1
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13841 1
MEAP - Mobile Enterprise Application Platforms - Платформы для корпоративных мобильных приложений - ПРКМ 192 1
Видеокамера IP - цифровая видеокамера передачи видеопотока в цифровом формате по сети Ethernet 691 1
Google Android устройства-девайсы - Google Android смартфоны - Google Android коммуникаторы 1292 1
Google Android - уязвимости - Android-угрозы - Вредоносное ПО 197 1
Jailbreak - Джейлбрейк - получение админских прав 174 1
Google Android 15396 7
ГПБ - ГС-инвест - Arenadata DB - Arenadata DataBase - ADB - Arenadata Analytical DB - Распределенная СУБД 215 7
Monero (XMR) - криптовалюта на основе протокола CryptoNote 128 3
Google Play - Google Store - Google Android Market 3594 3
Google Android Package Kit - APK 318 3
Google Cloud Services 248 2
Apple iOS 8668 2
Linux OS 11704 2
Tencent - WeChat - мессенджер 180 1
Kaspersky Safe Kids - Родительский контроль 69 1
Sina Weibo - китайский сервис микроблогов 112 1
VK - Mail.ru Маруся - голосовой помощник 207 1
Huawei Ark Compiler - Компилятор приложений Android для Harmony OS 3 1
VK - Mail.ru Капсула - умная колонка 58 1
Яндекс.Медиасервисы - Яндекс.Музыка 342 1
Pastebin 37 1
Cydia - Неофициальное приложение для операционной системы iOS 21 1
Kaspersky Kaspresso 2 1
Яндекс.Станция - умная колонка с голосовым помощником Алисой 278 1
Kaspersky Who Calls 49 1
Dr.Web Антивирус - Dr.Web Аудитор безопасности 395 1
Google Android APP - Google Android Advanced Protection Program 768 1
Google Play Protect 23 1
Samsung Galaxy Store - Samsung Galaxy Apps - Samsung Apps 130 1
JetBrains - IntelliJ Platform - IntelliJ IDEA - среда разработки программного обеспечения 53 1
KakaoTalk - Мессенджер 6 1
Dr.Web Security Space 66 1
СалютДевайсы - SberBoom - СберБум 39 1
СалютДевайсы - GigaChat - ГигаЧат 634 1
Вирус-вымогатель (шифровальщик) - Conficker Working Group - Conficker - Downup, Downadup, Kido - компьютерный червь 132 1
Вирус-вымогатель (шифровальщик) - Stuxnet - Вредоносное ПО - сетевой червь 137 1
3Logic Group - Xellon - gitee 9 1
Red Hat WildFly - Red Hat JBoss Seam 1 1
HPE - Juniper Networks - Juniper Networks Adaptive Threat Management Solutions - Juniper ThreatLabs 4 1
UPX - Ultimate Packer for eXecutables 43 1
Google YouTube - Видеохостинг 3021 1
Apple iPhone - серия смартфонов 7729 1
Apple iPad 4028 1
Python Software Foundation - PSF - Python - высокоуровневый язык программирования 1347 1
UNIX - Семейство переносимых, многозадачных и многопользовательских операционных систем 1679 1
Яблоков Виктор 6 1
Trump Donald J. - Трамп Дональд 711 1
Wang Chenglu - Ванг Ченглу 5 1
Галушкин Олег 182 1
Водясов Алексей 222 1
Мельникова Анастасия 442 1
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19434 4
Россия - РФ - Российская федерация 169107 2
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 55164 1
Южная Корея - Республика 7125 1
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11792 1
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 16416 1
Английский язык 7089 1
Паспорт - Паспортные данные 2898 1
Номер телефона - Телефонный номер - Абонентский номер - Phone number 1902 1
Аудит - аудиторский услуги 1287 1
Здравоохранение - Эпидемиология - Эпидемия - Epidemiology - Epidemic - прогрессирующее распространение инфекционного заболевания среди людей 871 1
M&A - Mergers and Acquisitions - Монополии - Monopoly - антимонопольные службы, законодательство, комплаенс 1930 1
Федеральный закон 173-ФЗ - О валютном регулировании и валютном контроле - Валютный контроль - Валютное регулирование 210 1
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 5870 1
9to5Google 61 1
TechMedia - Habr - Хабр - Хабрахабр 146 1
Ars Technica 452 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7634 2
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