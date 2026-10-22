Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Google ADB Google Android Debug Bridge
СОБЫТИЯ
Опубликовать/исправить описание системы — book@cnews.ru
Публикаций - 8, упоминаний - 9
Google ADB и организации, системы, технологии, персоны:
|Avito Holding AB - Авито Холдинг - Кех еКоммерц 1800 1
|Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 9135 1
|HeadHunter Group - HH Group - Хэдхантер 1313 1
|М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 3016 1
|Яблоков Виктор 6 1
|Trump Donald J. - Трамп Дональд 711 1
|Wang Chenglu - Ванг Ченглу 5 1
|Галушкин Олег 182 1
|Водясов Алексей 222 1
|Мельникова Анастасия 442 1
|Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19434 4
|Россия - РФ - Российская федерация 169107 2
|США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 55164 1
|Южная Корея - Республика 7125 1
|9to5Google 61 1
|TechMedia - Habr - Хабр - Хабрахабр 146 1
|Ars Technica 452 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 10.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1481116, в очереди разбора - 724471.
Создано именных указателей - 203077.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 10.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1481116, в очереди разбора - 724471.
Создано именных указателей - 203077.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.