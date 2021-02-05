Спецпроекты

Ботнет по имени «Матрешка» спрятался в Tor и устраивает DDoS-атаки

Безопасность Стратегия безопасности Техника
, Текст: Роман Георгиев

Ботнет, эксплуатирующий отладочный интерфейс Android Debug Bridge для заражения устройств, использует сложную структуру установления связи с контрольными серверами в Tor, за что и был назван Matryosh.

Закройте форточку

Компания Netlab, подразделение китайской ИБ-фирмы Qihoo 360, сообщила об обнаружении ботнета, состоящего из устройств под управлением операционной системы Android. Получивший характерное название Matryosh, данный ботнет атакует устройства с открытым и доступным из сети диагностическим интерфейсом Android Debug Bridge.

Этот интерфейс давно служит источником проблем — как для смартфонов, так и для smart-телевизоров и других подобных устройств. Как минимум пять семейств вредоносных программ — ADB.Miner, Ares, IPStorm, Fbot и Trinity — сканировали Сеть в поисках устройств с открытым интерфейсом отладки, подключались к ним и загружали вредоносный код.

Матрешечные соединения

Matryosh делает то же самое, но обладает своими особенностями. В частности, его управляющая инфраструктура запрятана в сеть Tor. Кроме того, он использует сложную и многоэтапную процедуру получения адреса командного сервера из разных источников (удаленных хостов, присылающих в ответ на запросы фрагменты необходимой информации) и установления связи с ним, — чему, собственно, и обязан своим «матрешечным» названием.

Основное назначение ботнета — проведение DDoS-атак

Проблема еще и в том, что если пользователи смартфонов могут без труда отключить ADB, то в интерфейсе других smart-устройств эта опция далеко не всегда доступна. То есть, устройства могут быть уязвимы в течение очень длительного времени. И Matryosh — явно не последний ботнет, который будет этим пользоваться.

matreshka600.jpg
Android-устройства захватывает ботнет «Матрешка» для DDoS-атак

По мнению исследователей, ботнет создается теми же людьми, которые стояли за двумя другими аналогичными операциями — ботнетом Moobot (2019) и LeetHozer (2020).

«К сожалению, пользователи часто не задумываются о том, как обезопасить свои smart-устройства от несанкционированных подключений, и даже не в курсе, что такое ADB и почему его необходимо деактивировать или прятать за файерволл, — говорит Алексей Водясов, технический директор компании SEC Consult Services. — Естественно, это создает самую благодатную почву для формирования ботнетов — да и не только для этого. Пользователь может и не догадываться, что его устройство заражено и участвует в DDoS-атаке, в то время как кто-то другой будет претерпевать весьма заметный ущерб».

Другие материалы рубрики

У москвича украли 600 тыс. рублей за один телефонный звонок

Фирменный антивирус Microsoft принял браузер Google Chrome за опасный троян

Дмитрий Медведев: Россию могут отключить от интернета

Силовики ликвидировали один из крупнейших и зловреднейших ботнетов в мире

Украден домен Perl, одного из самых известных языков программирования

Разработчика VPN и файерволлов «изощренно» взломали через его собственные разработки

MARKET.CNEWS

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

Техника

Самые бесполезные подарки на 23 февраля и 8 марта: ZOOM не советует

Техника для морозов: машины для работы в самых суровых условиях

Техноблог

5 лайфхаков для смартфона на морозе

Док-станции для ноутбуков с USB-C до 5000 рублей: хиты продаж

Показать еще

Наука

Оптический ускоритель нейронной сети — путь к быстрому машинному разуму

Двигатель, работающий внутри нейтронного луча — шаг к автомобилям со сверхнизким выбросом

Благодаря квантовому эффекту открыт новый источник энергии

Следующее поколение портативных компьютеров будет в форме наушников?
Показать еще
Когда ИТ-директор берется за цифровизацию, это всегда приводит к проблемам Когда ИТ-директор берется за цифровизацию, это всегда приводит к проблемам Как научиться улучшать клиентский опыт с помощью контакт-центров Как научиться улучшать клиентский опыт с помощью контакт-центров