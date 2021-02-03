«Совершенно новая» мобильная ОС Huawei оказалась клоном Android. Доступ к ней разработчикам выдают по паспорту

Harmony OS 2.0 назвали форком Android

Мобильная операционная система Harmony OS 2.0, которая позиционируется ее разработчиком – китайской Huawei – в качестве независимой от американских технологий альтернативы Android, является не чем иным, как слегка переделанным «клоном» открытой платформы Google. К такому выводу пришел редактор портала Ars Technica Рон Амадео (Ron Amadeo), которому не без труда удалось получить доступ к бета-версии ОС, а также ознакомиться с инструментами разработки приложений и документацией к ней.

В январе 2021 г. президент Huawei Consumer Business Ван Ченлу (Wang Chenglu) заявил, что Harmony OS (в Китае известна как Hongmeng OS 2.0) не является «копией Android или iOS». Последние, по его словам, предназначены исключительно для смартфонов, в то время как Harmony OS гораздо более универсальна и создана для «эпохи интернета всего» (Internet of everything).

Предположения о том, что Harmony OS 2.0 на самом деле является форком (ответвлением) открытого проекта AOSP (Android Open Source Project) высказывались и раньше. Так, портал XDA Developers в декабре 2020 г. сообщил о том, что одному из разработчиков удалось извлечь содержимое системного раздела виртуального устройства с бета-версией Harmony OS 2.0 при помощи отладочного инструмента ADB (Android Debug Bridge). Выяснилось, что раздел содержит фреймворк Android.

Бету Harmony OS 2.0 назвали форком Android

Тем не менее, XDA отмечал, что использование AOSP в качестве основы для Harmony OS может быть временным решением, которое позволит обеспечить безболезненный переход на принципиально новую платформу как для пользователей, так и для разработчиков.

Напомним, что Huawei начала распространение бета-версии Harmony OS 2.0. в середине декабря 2020 г. Впервые система была продемонстрирована в сентябре 2020 г. Релиз стабильной версии ОС намечен на 2021 г.

Какие признаки Android замечены в ОС Huawei

По словам Амадео, между «совершенно новой» мобильной ОС Huawei и Android 10 «нет заметной разницы». Внешне бета Harmony OS 2.0 выглядит как Android с фирменной оболочкой Huawei – EMUI, в котором практически все упоминания Android заменены на Harmony OS.

Согласно этому скриншоту, в эмуляторе запущена Harmony OS несуществующей версии

Также в доказательство своего предположения Амадео приводит скриншот, на котором в разделе информации о системе фигурирует “Harmony OS Version 10” в то время, как о существовании сборок версий старше 2.0 мобильной ОС Huawei публично не сообщалось. Кроме того, сторонние приложения, отображающие информацию о системе, из магазина Huawei AppGallery, как утверждает журналист, определяют окружение как “Android 10 Q”.

Как отмечает Амадео, несмотря на попытку создателей ОС избавиться от упоминаний Android, обнаружить их все же можно и достаточно легко, проанализировав системные службы и приложения. Среди них автору исследования удалось найти такие компоненты с говорящими названиями как “Android Services Library”, “Android Shared Library”, “com.Android.systememui.overlay”, "Androidhwext” и т.п.

В списке установленных приложений можно найти системные компоненты Android

Подтверждает догадки Амадео, как он сам отмечает, и огромный для еще не видевшей ни одного релиза ОС выбор приложений, доступных через соответствующий магазин. В нем экспериментатору удалось отыскать не только популярные исключительно в Китае приложения вроде WeChat или Weibo, но и разработки Google, Microsoft и Amazon.

Можно было бы предположить, что разработчики сторонних приложений воспользовались представленным Huawei в сентябре 2019 г. компилятором Ark Compiler для быстрого портирования Android-приложений под Harmony OS. – сообщалось, что перенос программ на новую платформу занимает в среднем два дня, а работают порты на 60% быстрее. Однако Амадео не смог найти ни одного упоминания о данном инструменте в документации для разработчиков под Harmony OS. Кроме того, оригинальная интернет-страница проекта Ark Compiler на момент публикации данного материала недоступна из-за отозванного сертификата безопасности, а его Gitee-репозиторий, по-видимому, был удален – при попытке его открытия хостинг выдает ошибку 404 («не найдено»).

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Исследователь также отмечает, что, копнув чуть глубже, наткнулся в Сети на жалобы китайских программистов, которые оказались недовольны компилятором, назвав его «наполовину готовым» и «надувательством».

Среда разработки DevEco Studio, вероятно, является переделанной Android Studio

Наконец, интегрированная среда разработки для Harmony OS 2.0 под названием DevEco Studio, как утверждает Амадео, включает те же компоненты, что и оригинальная Android Studio и аналогичным образом базируется на среде IntelliJ IDEA компании Jetbrains с системой сборки Gradle. В списке стороннего ПО, используемого DevEco Studio можно обнаружить не менее 27 пакетов, в названии которых фигурирует слово “Android”.

Сложности с доступом к инструментам разработки

Получить доступ к инструментам разработки для американца Амадео оказалось нетривиальной задачей. Как выяснилось, для этого необходимо создать учетную запись разработчика на портале Huawei.com, а также пройти процедуру «идентификации личности». Она предполагает передачу Huawei таких данных как имя, адрес проживания, e-mail, номер телефона, а также, что более всего поразило журналиста, удостоверения личности (паспорта или водительского удостоверения), а также фотографии банковской карты. Причем заявки от разработчиков, по предположению Амадео, рассматриваются в ручном режиме, поскольку это занимает два рабочих дня.

Подобных подход к привлечению программистов показался исследователю странным. По его мнению, в текущей ситуации Huawei следовало бы проявлять максимальную открытость по отношению к потенциальным разработчикам. К примеру, Google предлагает возможность загрузить все необходимые инструменты для разработки под Android для любой из популярных платформ без регистрации, практически в один клик.

Еще одним неприятным сюрпризом для редактора Ars Technica стала невозможность запустить эмулятор Harmony на собственном компьютере. Вместо этого эмулятор запускался где-то на удаленной машине, а на экран его личного ПК выводился интерактивный видеопоток, причем в разрешении 720p и с низкой скоростью отклика. Амадео пришел к выводу, что ведется трансляция содержимого экрана самого настоящего смартфона, подключенного по USB, а не программного эмулятора, запущенного в облаке. На это, по его мнению, указывает тот факт, что попытка включить режим отладки через USB приводила к «падению» эмулятора и разрыву соединения с сервисом.

Критике исследователя подверглась и англоязычная документация, которую тот посчитал поверхностной и одновременно сложной для понимания.

Зачем Huawei собственная ОС

Впервые о планах Huawei по выпуску собственной мобильной ОС стало известно еще в 2011 г., но ее разработка затянулась на восемь лет. Толчком к ее завершению и выпуску Harmony OS первого поколения стало сильное давление на Huawei со стороны американского правительства – компания стала мишенью для тогдашнего президента США Дональда Трампа (Donald Trump) и рычагом давления на власти КНР в рамках торговой войны.

В мае 2019 г., Трамп выпустил ряд указов, в которых он запрещал американским ИТ-компаниям сотрудничать с Huawei. Google была в числе первых, кто подчинился приказу президента, и Huawei лишилась возможности устанавливать на Android сервисы Google – YouTube, Gmail и др., даже магазин приложений Google Play. Это и подтолкнуло ее к наращиванию темпов разработки собственной программной платформы, у которой с декабря 2019 г. есть собственные сервисы Huawei Mobile Services – в их состав входит фирменный магазин ПО AppGallery, доступный, в том числе, и в России.