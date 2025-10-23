«Цифровая мануфактура» представила релиз ПК «Надежность» версии 0.0.5

«Цифровая мануфактура» представила релиз ПК «Надежность» версии 0.0.5. Новая версия ПК «Надежность» по расчету показателей надежности и отказобезопасности расширяет функциональность для автоматизации расчетов и анализа надежности и отказобезопасности. Об этом CNews сообщили представители АО «Цифровая мануфактура» .

Обновления ПК «Надежность»

Функциональность пользовательских библиотек позволит пользователям: самостоятельно добавлять любые распространенные справочники для прогнозирования интенсивностей отказов; формировать структуру изделия на основе электронных компонентов и механических деталей из справочников; автоматически рассчитывать показатели безотказности элементов структуры изделия на основе параметров и математических моделей, предусмотренных в справочнике.

Функциональность модуля АВПО позволит: ускорить анализ видов и последствий отказов за счёт применения шаблонов; автоматизировать процесс анализа видов и последствий отказов.