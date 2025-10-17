Разделы

Разработчики представили релиз САПР «Галс» версии 2.26.0

Новая версия современной системы автоматизированного проектирования судовых электрических сетей САПР «Галс» от компании «Цифровая мануфактура» помогает проектировать сложные кабельные системы с минимальными ошибками и максимальной эффективностью. Об этом CNews сообщили представители АО «Цифровая мануфактура».

Основные изменения и доработки

Для кабелей, имеющих маршрут, будет добавлена возможность ввести коэффициент, увеличивающий длину маршрута. Новая функциональность даст возможность на этапе проектирования заложить запас по длине кабельных изделий.

Возможность быстрого переключения между плоскостями в окне «Кабельная сеть» повысит эффективность работы с кабельными трассами.

Автоматическая проверка целостности маршрутов позволит избежать ошибок при прокладке кабелей.

Получение списка кабелей, проложенных в линии связи, позволит упростить анализ наполненности сегментов кабельных трасс.

Экспорт структуры документов в формате XLSX добавит возможность работать с информацией из документов по различным сценариям.

Безопасность

Возможность формирования документов по заводским номерам расширяет функциональность работы с проектами серийной постройки.

Инструменты фильтрации приборов позволят ускорить работу с проектом.

Введение отчетов об изменениях в ведомостях маркировки ускорит процесс проверки изменений в ранее выпущенных документах.

