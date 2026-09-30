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Maduro Nicolas Мадуро Николас

СОБЫТИЯ


30.09.2026 «Царем ИИ» в США назначат главного разведчика 1
17.07.2019 Венесуэла постучалась в Центробанк: Хочет перейти на «российский SWIFT» 3
22.08.2018 Нестандартный блокчейн: как современные технологии помогают бездомным горожанам 1

Публикаций - 3, упоминаний - 5

Maduro Nicolas и организации, системы, технологии, персоны:

Росфинком - РОССВИФТ - Российская Национальная Ассоциация SWIFT 17 1
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Банк развития и внешнеэкономической деятельности - Внешэкономбанк 1156 1
Правительство Венесуэлы - Президент Венесуэлы - органы государственной власти 40 2
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4981 1
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2140 1
Евросоюз - Европарламент - Европейский парламент 261 1
U.S. Department of the Treasury - Министерство финансов США - Департамент казначейства США - United States Department of the Treasury 210 1
U.S. Department of the Treasury - OFAC - Office of Foreign Assets Control - Управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов США 54 1
ООН - Организация Объединённых Наций - UN - United Nations 1196 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5759 1
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3722 1
FinTech - Платёжные системы - Электронные платежные технологии - EFT - Electronic funds transfer - Pay-сервисы - E-invoicing 5570 1
SWIFT - Swift Pay Service - Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunications - Общество всемирных межбанковских финансовых каналов связи 483 1
Instant Messenger - Мессенджер - Текстовые коммуникация - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 9587 1
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 27128 1
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 9679 1
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 29884 1
Cryptocurrency Mining - Майнинг криптовалюты - Генерация криптовалюты 654 1
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 13577 1
Cryptocurrency - Decentralized Finance, DeFi - Децентрализованные финансовые криптоплатформы - Криптографическая валюта, криптовалюта - Цифровая валюта, Digital currency - Электронные деньги - Цифровые финансовые активы, ЦФА - Digital financial assets 1881 1
Экономическая безопасность - Проверка контрагентов - Оценка контрагентов - выявление рисков при взаимодействии с людьми и компаниями - Конкурентная разведка - Competitive Intelligence - TPRM - Third-Party Risk Management 2465 1
Blockchain - Блокчейн - Реплицированная распределённая база данных - DLT - Distributed Ledger Technology - Технологии распределенного реестра 1669 1
ЦФ РФ - СПФС - Система передачи финансовых сообщений Банка России 31 1
ООН ВПП - Всемирная продовольственная программа - UN World Food Programme - Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН - UN Food and Agriculture Organization 37 1
РСХБ - R-Style Softlab - RS-InterBank 144 1
Набиуллина Эльвира 124 1
Моисеев Алексей 33 1
Mnuchin Steven - Мнучин Стивен 5 1
Чернов Роман 6 1
Путин Владимир 3470 1
Венесуэла - Боливарианская Республика 323 2
Канада 5094 1
США - Нью-Йорк 3191 1
Бельгия - Королевство 1201 1
Африка - Африканский регион 3648 1
Украина 7955 1
США - Калифорния 4841 1
Иран - Исламская Республика Иран 1161 1
США - Техас 1062 1
США - Техас - Остин 192 1
США - Калифорния - Беркли 286 1
Россия - РФ - Российская федерация 168223 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 55050 1
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 4227 1
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13868 1
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 3158 1
США - Миннесота - Миннеаполис 68 1
ICO - Initial Coin Offering - Первичное размещение токенов 186 1
Фондовая биржа - IPO - Initial Public Offering - Первое публичное размещение акций компании 2154 1
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5850 1
Паспорт - Паспортные данные 2884 1
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10976 1
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 8315 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 54042 1
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 4082 1
Homo Sapiens - Человек разумный - Humanity - Человечество 3073 1
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8906 1
Здравоохранение - Болезнь - Заболевание - Disease - Morbus 2034 1
Bloomberg 1645 1
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Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 09.2026 годы.
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