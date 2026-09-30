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Maduro Nicolas Мадуро Николас
СОБЫТИЯ
|30.09.2026
|«Царем ИИ» в США назначат главного разведчика 1
|17.07.2019
|Венесуэла постучалась в Центробанк: Хочет перейти на «российский SWIFT» 3
|22.08.2018
|Нестандартный блокчейн: как современные технологии помогают бездомным горожанам 1
Публикаций - 3, упоминаний - 5
Maduro Nicolas и организации, системы, технологии, персоны:
|Росфинком - РОССВИФТ - Российская Национальная Ассоциация SWIFT 17 1
|ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Банк развития и внешнеэкономической деятельности - Внешэкономбанк 1156 1
|Набиуллина Эльвира 124 1
|Моисеев Алексей 33 1
|Mnuchin Steven - Мнучин Стивен 5 1
|Чернов Роман 6 1
|Путин Владимир 3470 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 09.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1475984, в очереди разбора - 724813.
Создано именных указателей - 202052.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 09.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1475984, в очереди разбора - 724813.
Создано именных указателей - 202052.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.