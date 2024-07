В США острый кадровый голод в производстве полупроводников. Некем закрывать десятки тысяч создаваемых рабочих мест

Кадровый дефицит подкрался незаметно

США направят на борьбу с наметившейся нехваткой персонала в полупроводниковой отрасли по меньшей мере несколько десятков миллионов долларов, сообщает Bloomberg.

Согласно оценке отраслевой ассоциации Semiconductor Industry Association (SIA), к 2030 г. дефицит кадров в национальной полупроводниковой промышленности США достигнет 67 тыс. человек. Прогноз, представленный экспертами, опрошенными Bloomberg, еще более пессимистичный – 90 тыс. недостающих пар рабочих рук.

При этом США планируют все к тому же 2030 г. выпускать не менее 20% от всех производимых в мире наиболее передовых интегральных микросхем. Для достижения этой цели к указанному сроку, как ожидается, в отрасли будет создано 238 тыс. новых рабочих мест, и лишь 67 тыс. (около 28%) из этих позиций удастся закрыть, если срочно не предпринять какие-либо меры, направленные на увеличение числа специалистов в данной предметной области.

Инициатива WFPA

Новая инициатива по поддержке проектов развития рабочей силы (Workforce Partner Alliance; WFPA) нацелена на полное или по крайней мере частичное решение этой насущной проблемы.

Финансирование программы будет осуществляться из средств федерального бюджета, выделенных в рамках реализации закона CHIPS and Science Act (иногда – просто CHIPS Act). Ответственность за администрирование проекта возложена на некоммерческую организацию Natcast (National Center for the Advancement of Semiconductor Technology), которая управляет консорциумом NSTC (National Semiconductor Technology Center), созданным в соответствии с CHIPS Act.

В распоряжении NSTC имеется $5 млрд, часть из которых будет направлена на реализацию WFPA. Средства будут распределены между 10 отдельными проектами по подготовке рабочей силы для полупроводниковой промышленности в форме грантов. Прием заявок стартует 26 июля 2024 г. Подать заявку могут как коммерческие, так и некоммерческие организации, зарегистрированные в США (но необязательно американские). Размер гранта составит от $500 тыс. до $2 млн. Цели, обозначенные в каждом из проектов, должны быть достигнуты в течение ближайших двух лет. Таким образом, совокупный размер финансирования на первом этапе реализации WFPA не превысит $20 млн.

Однако в ближайшие несколько месяцев Natcast намерена запустить еще одну итерацию процедуры отбора кандидатов на участие в проекте. Поэтому суммарные расходы можно будет оценить лишь по окончании рассмотрения всех заявок.

Надежда на школьников

По итогам проведенного в мае 2024 г. исследования ситуации на американском рынке труда консалтинговая компания McKinsey & Company порекомендовала представителям полупроводниковой отрасли решать проблему дефицита кадров за счет установления прямых связей с образовательными организациями в США. По мнению экспертов, чипмейкерам следует договариваться о запуске программ сертификации специалистов с общественными колледжами и учреждениями начального профессионального образования. Следует также обратить свое внимание на учеников средних и старших классов общеобразовательных учреждений. На этом направлении в числе пионеров южнокорейская Samsung, которая готовится принять на неоплачиваемую стажировку 24 старшеклассников, которая пройдет предприятии компании в Остине (штат Аризона).

С момента вступления в силу CHIPS Act более 50 общественных колледжей на всей территории США объявили о запуске или расширении уже существующих образовательных программ по подготовке специалистов для работы в полупроводниковой промышленности.

CHIPS Act и его бенефициары

CHIPS and Science Act был одобрен президентом США Джозефом Байденом (Joseph Biden) в августе 2022 г. В части, касающейся национальной полупроводниковой отрасли, закон первоначально предусматривал выделение $39 млрд на развертывание производственных мощностей по выпуску интегральных микросхем на территории США, а также $11 млрд на проведение НИОКР и подготовку квалифицированных специалистов в сфере полупроводников.

Инициатива нацелена на усиление надежности цепочек поставок чипов и также рассматривается властями США как симметричный ответ Китаю, который в последние годы вкладывает значительные средства в развитие национальной полупроводниковой отрасли.

В числе крупнейших бенефициаров CHIPS Act – транснациональные корпорации Intel, TSMC, Samsung, Micron, претендующие на львиную долю всех предусмотренных инициативой средств. Компании также рассчитывают израсходовать на подготовку квалифицированных кадров от $40 млн до $60 млн каждая.

Рекордсменом по объему господдержки, одобренной властями США, выступает Intel – компания рассчитывает на помощь в размере около $20 млрд, более половины из которых – в виде займов, следует из статистики, опубликованной Министерством торговли США.

Как ранее писал CNews, власти США просчитались с прогнозами относительно спроса на госфинансирования в рамках CHIPS Act со стороны компаний – производителей микрочипов. Субсидии достанутся только самым «продвинутым» кандидатам. Программу поддержки НИОКР в соответствующей сфере пришлось приостановить. Тем не менее развитие исследовательских площадок все же будет дополнительно профинансировано, но распредение средств будет осуществляться по иным каналам, пообещали власти США.