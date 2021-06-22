На заводе дисплеев для iPhone, Xiaomi и Huawei впервые в истории началась забастовка

На заводе Samsung Display в южнокорейском городе Асан шесть работников устроили забастовку из-за нежелания руководства повышать сотрудникам зарплату до нужного им уровня. Они входят в профсоюз, насчитывающий 2400 человек, и почти каждый из его участников готов выйти на протест, если руководство не выполнит их требования.

Все дело в деньгах

Сотрудники компании Samsung Display впервые в ее истории устроили забастовку. Как пишет профильный портал SamMobile, причиной забастовки стало недовольство работников своей заработной платой.

В Samsung Display, основанной 1 июля 2012 г., есть профсоюз работников, представители которого потребовали от руководства компании повышения базовой зарплаты на 6,8%. Руководство согласилось лишь на 4,5%, что не устроило профсоюз.

Забастовку начали шесть работников, входящих в профсоюз. Они устроили ее на заводе Samsung Display в южнокорейском Асане, расположенном в 100 км от столичного Сеула.

По данным издания The Korea Times, Samsung Display – это крупнейший производитель дисплеев во всем мире. Выпущенные ею панели используются во многих популярных устройствах, в том числе в современных смартфонах Apple iPhone. В число клиентов компании до американских санкций входила и компания Huawei. В сентябре 2020 г. Samsung Display даже просила власти США выдать ей лицензию на продолжение работы с китайским техногигантом.

К забастовке, которую начали шесть человек, могут присоединиться еще около 2200 работников

Как сообщает портал GSM Arena, Samsung Display в настоящее время сотрудничает с китайскими Oppo и Xiaomi, а также с Google. Она разрабатывает для них гибкие дисплеи, которые в дальнейшем будут использоваться в их устройствах.

Откуда в Samsung профсоюзы

Компания Samsung всегда выступала решительно против объединения своих рабочих в профсоюзы и запрещала их деятельность. Однако создание профсоюза сотрудников Samsung Display не является исключением из правил.

В мае 2020 г. глава и Samsung Ли Чжэ Ен (Lee Jae-yong) пообещал прекратить политику конгломерата внутри Samsung, которая запрещает профсоюзы. Напомним, что Ли Чжэ Ен является сыном главы концерна Ли Гон Хи (Lee Kun-hee). В Южной Корее он известен как «наследный принц» Samsung, поскольку после того, как в 2014 г. Ли Гон Хи из-за сердечного приступа отошел от дел своей компании, бразды правления принял Ли Чжэ Ен.

Глава одной из крупнейших корпораций в мире неоднократно сидел в тюрьме. Как сообщал CNews, угроза очередного заключения нависла над ним в июне 2020 г.

Напряженная обстановка

Новая политика Ли Чжэ Ена привела к образованию в Samsung Display профсоюза численностью 2400 человек. Это 10% общего количества работников компании.

Руководство Samsung Display пока не спешит полностью удовлетворять требование профсоюза о повышении базовой ставки заработной платы. Работники со своей стороны тоже не готовы принимать предложение руководства, и в итоге стороны пока не могут прийти к компромиссу.

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SamMobile пишет, что возможна эскалация конфликта. Профсоюз не исключает вероятности начала полномасштабной акции протеста. На это указывают результаты голосования, проведенного в мае 2021 г., согласно которым, 90% членов профсоюза готовы участвовать в полноценной забастовке.

Далеко идущие последствия

Забастовка работников Samsung Display может отрицательно сказаться на ее производстве. Являясь крупнейшим поставщиком матриц, компания работает со многими крупными клиентами, которые тоже могут пострадать, если сотрудники Samsung Display решат пойти наперекор руководству.

Эксперты SamMobile пока не берутся прогнозировать последствия забастовки. Однако Samsung в конце зимы 2021 г. испытала на себе всю тяжесть остановки производства.

В середине февраля 2021 г. из-за погодных аномалий были остановлены два крупных завода Samsung в Остине (Техас, США). В штате возникла нехватка энергии из-за низких температур, привычных для россиян, но несвойственных жаркому Техасу. Морозы вывели из строя ветряные электростанции, и энергетическая компания Austin Energy отключила электричество у полупроводниковых фабрик Samsung и ряда других компаний в Остине (Техас), чтобы перераспределить его на жилые дома.

Изначально планировалось, что фабрики будут простаивать в период с 16 по 23 февраля 2021 г., однако вернуть их в строй Samsung удалось лишь 2 марта 2021 г., причем на полную мощность они вышли лишь в конце марта 2021 г.

Все это, по мнению экспертов Tom’s Hardware, может вылиться в дефицит флеш-памяти на мировом рынке. В качестве примера они привели случай, когда в 2018 г. один из заводов Samsung в городе Пхентхэк в Южной Корее оказался отключенным от электросети, хотя и всего на 30 минут. Но даже этого получаса хватило, чтобы глобальные поставки флеш-памяти NAND по итогам всего 2018 г. снизились на 3%.

В начале марта 2021 г. аналитики TrendForce опубликовали мрачные прогнозы роста цен на флеш-память, в том числе и на фоне остановки заводов Samsung в Техасе. Прекращение производства матриц на фабриках Samsung Display тоже может привести к их удорожанию.