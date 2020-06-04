Недавно вышедшего из тюрьмы «наследного принца» Samsung сажают еще раз

Прокуратура Южной Кореи обратилась в суд за ордером на арест Ли Чжэ Ена, родного сына основателя корпорации Samsung. Его подозревают в крупных финансовых махинациях в рамках сделки по слиянию компаний Cheil Industries и Samsung C&T. Ли Чжэ Ен и раньше был замешан в подобных делах, за которые был приговорен к пяти годам заключения, но ему удалось выйти на свободу гораздо раньше.



Новые махинации сына Samsung

Правоохранительные органы Южной Кореи запросили ордер на арест вице-президента Samsung Electronics и фактического руководителя Samsung Group Ли Чжэ Ена (Lee Jae-yong). По данным ресурса ZDnet, его подозревают в крупных финансовых махинациях. В 2017 г. его уже судили за мошенничество, и он пробыл в тюрьме около года.

За ордером на арест в суд обратился офис сеульского главного окружного прокурора по экономическим преступлениям и уголовному правосудию. Это связано с расследованием дела о слиянии корпораций Cheil Industries и Samsung C&T, состоявшемся в 2015 г. Одним из итогов этого слияния стало то, что Ли Чжэ Ен получил единоличный контроль над этим конгломератом.

Фактический глава Samsung может оказаться в тюрьме

Ли Чжэ Ен имеет самое прямое отношение к техногиганту Samsung, поскольку является сыном главы концерна Ли Гон Хи (Lee Kun-hee). В Южной Корее он известен как «наследный принц» Samsung, поскольку после того, как в 2014 г. Ли Гон Хи из-за сердечного приступа отошел от дел своей компании, бразды правления принял Ли Чжэ Ен.

В чем подозревают главу Samsung

Прокуроры считают, что во время сделки по слиянию компания Cheil Industries приобрела Samsung C&T, существенно занизив стоимость ее акций. Сам Ли Чжэ Ен напрямую связан с этой сделкой, и завладеть Samsung он смог потому, что на момент процедуры слияния являлся держателем самого большого пакета акций Cheil Industries. Что до Samsung C&T, то это головная корпорация холдинга Samsung Group.

Дополнительно с 2018 г. южнокорейская прокуратура ведет расследование дела о завышении Samsung Group стоимости фармацевтической компании Samsung Biotechnics, одной из «дочек» корпорации. Целью этих махинаций было повышение доли Cheil Industries в фармацевтическом бизнесе конгломерата.

Криминальное прошлое главы Samsung

У Ли Чжэ Ена уже есть опыт и ареста, и тюремного заключения. Впервые его арестовали, как сообщал CNews, в феврале 2017 г. – выяснилось, что он был замешан в коррупционных делах бывшего президента Республики Корея (РК) Пак Кын Хе (Park Geun-hye). В марте 2017 г. по решению Конституционного суда РК она была досрочно снята с поста лидера страны, а затем арестована.

Расследовавшие это дело специалисты выяснили, сын основателя Samsung регулярно финансировал близкую подругу бывшего президента страны Чхве Сун Силь (Choi Soon-sil). В обмен на финансовую помощь «наследный принц» Samsung получал от властей своей страны различные «бонусы» для более эффективного ведения бизнеса Samsung. Расследование показало, что со счетов Samsung на счета компании Чхве Сун Силь было переведено приблизительно $18 млн. Компания была зарегистрирована в Германии, и описание перевода гласило, что деньги были отправлены в качестве оплаты за якобы оказанные этой компанией консультационные услуги. Дополнительно во владении Чхве Сун Силь также обнаружились негосударственные фонды, и Samsung входил в число их основных спонсоров.

Преступление и легкость наказания

Признанный виновным в финансовых махинациях Ли Чжэ Ен получил в качестве наказания пять лет лишения свободы. В список обвинений вошли взяточничество, растрата, укрывательство незаконных доходов, упомянутый нелегальный перевод средств за рубеж, а также лжесвидетельство при даче показаний.

В итоге из положенных ему пяти лет Ли Чжэ Ен отсидел в тюрьме около года. CNews писал, что в феврале 2018 г. Апелляционный суд Южной Кореи принял решение выпустить его из тюрьмы. Помимо этого, его срок сокращен был вдвое, до двух с половиной лет, за счет приостановки действия приговора за коррупцию и растрату. Кроме того, топ-менеджеру была предоставлена отсрочка отбывания наказания на четыре года.

Коррупционеры и мошенники в топ-менеджменте Samsung

Ли Чжэ Ен – далеко не единственный представитель «верхушки» южнокорейской корпорации. К примеру, в конце 2019 г. по решению суда Южной Кореи свободы лишились сразу три топ-менеджера компании – управленцы Samsung Biotechnics. Они получили до двух лет тюрьмы каждый, и причиной из «переезда» за решетку стал то, что они спрятали под полами на заводе компьютеры с уликами по делу о бухгалтерском мошенничестве на $3,82 млрд.

Февраль 2020 г. ознаменовался еще одним скандалом вокруг руководителей Samsung. К тюремному заключению был приговорен председатель совета директоров корпорации Ли Сан Хун (Lee Sang-hoon). После вынесения приговора он покинул свой пост, и эта история напрямую связана с делом о препятствовании деятельности профсоюзов, в конце декабря 2019 г. рассмотренном в суде.

Ли Хан Сун был признан виновным в нарушении закона Южной Кореи, регулирующего деятельность профсоюзов. Согласно материалам дела, он пытался ограничить влияние профсоюзов, используя личную информацию о его членах. В качестве наказания его ждет тюремное заключение сроком на полтора года. Вместе с ним по этому делу проходил еще 31 сотрудник Samsung, и 25 из них были признаны виновными в нарушении того же закона.