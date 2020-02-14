Председатель совета директоров Samsung ушел в отставку. Его ждет тюрьма

Председателя совета директоров Samsung приговорили к тюремному заключению за нарушение закона о деятельности профсоюзов. Ему пришлось оставить свою должность, и Samsung хочет как можно быстрее подыскать ему замену.

Из кожаного кресла на тюремные нары

Председатель совета директоров корпорации Samsung Ли Сан Хун (Lee Sang-hoon) покинул свой пост. Как сообщает южнокорейское агентство Yonhap, его уход напрямую связан с делом о препятствовании деятельности профсоюзов, в конце декабря 2019 г рассмотренном в суде.

Ли Хан Сун был признан виновным в нарушении закона Южной Кореи, регулирующего деятельность профсоюзов. В качестве наказания его ждет тюремное заключение сроком на 1,5 года.

На момент публикации материала новый председатель совета директоров Samsung назначен не был. По данным агентства, «преемник» Ли Сан Хуна будет назван в ближайшем будущем.

Ли Сан Хун пополнил список арестованных руководителей Samsung

Согласно материалам дела, Ли Сан Хун пытался ограничить влияние профсоюзов, используя личную информацию о его членах. Вместе с ним по этому делу проходил еще 31 сотрудник Samsung. 25 из них были признаны виновными в нарушении все того же закона о деятельности профсоюзов.

Глава Samsung – признанный судом вор и мошенник

Ли Сан Хун – не единственный за последние несколько лет представитель «верхушки» Samsung, лишившийся свободы. В феврале 2017 г. был арестован фактический глава компании – вице-президент и руководитель группы компаний Samsung Group Ли Чжэ Ен (Jay Y. Lee). Он был замешан в коррупционных делах бывшего президента Республики Корея (РК) Пак Кын Хе (Park Geun-hye), которая в марте 2017 г. по решению Конституционного суда РК была досрочно снята с поста лидера страны, а затем арестована.

Ли Чже Ен – сын главы концерна Samsung Ли Гон Хи (Lee Kun-hee), и в Южной Корее его называют «наследным принцем» Samsung. Именно он руководил концерном после того, как в 2014 г. его отец перенес сердечный приступ и отошел от дел.

Следователи установили, что Ли Чжэ Ен оказывал финансовую помошь близкой подруге бывшего президента страны Чхве Сун Силь (Choi Soon-sil), получая в обмен на это различные преференции со стороны властей для более эффективного ведения бизнеса Samsung. В частности, Samsung перевела на счета компании Чхве Сун Силь, зарегистрированной в Германии, около $18 млн, указав, что это оплата за якобы оказанные этой компанией консультационные услуги. Во владении Чхве Сун Силь также обнаружились негосударственные фонды, которые тоже получали деньги от Samsung.

Ли Чжэ Ен после оглашения вердикта суда

За финансовые махинации Ли Чжэ Ен был приговорен к пяти годам лишения свободы. Его обвинили во взяточничестве, растрате, укрывательстве незаконных доходов, а также в нелегальном переводе средств за рубеж и лжесвидетельстве при даче показаний.

Впрочем, Ли Чжэ Ен сумел избежать длительного пребывания за решеткой. Как сообщал CNews, в феврале 2018 г. Апелляционный суд Южной Кореи принял решение выпустить его из тюрьмы. Помимо этого, его срок сокращен был вдвое, до двух с половиной лет, за счет приостановки действия приговора за коррупцию и растрату. Кроме того, топ-менеджеру была предоставлена отсрочка отбывания наказания на 4 года.

Еще трое арестованных топ-менеджеров

В декабре 2019 г. суд Южной Кореи приговорил еще трех топ-менеджеров корейского техногиганта к лишению свободы. На этот раз «отличились» управленцы Samsung Biologics – биотехнологического филиала Samsung.

Каждый из них получил до двух лет тюрьмы за то, что они спрятали под полами на заводе компьютеры с уликами по делу о бухгалтерском мошенничестве на $3,82 млрд. Прокуратура Южной Кореи считает, это самый крупный случай сокрытия улик в истории страны

Прокуратура заподозрила Samsung Biologics в мошенничестве в 2015 г. после сообщений финансовых регуляторов о том, что в 2015 г. стоимость фирмы была искусственным образом увеличена на $3,82 млрд. Было инициировано расследование, которое показало, что стоимость была завышена с целью увеличить стоимость Samsung C&T — материнской компании Samsung Biologics. Это требовалось для заключения различных сделок и консолидации контроля над группой в руках семейства Ли.

В декабре 2011 г. Samsung Biologics создала совместное предприятие с американской Biogen. Новая компания получила название Samsung Bioepis. Корейской стороне принадлежала доля в 85%, американской — в 15%. Манипуляции с бухгалтерией были направлены на то, чтобы увеличить стоимость доли Samsung совместном предприятии. Благодаря тому, что были изменены методы оценки, Samsung Biologics получила неожиданную прибыль в 2015 г. В целом эта операция была частью более масштабного плана безболезненной передачи власти в Samsung от Ли Гон Хи его сыну Ли Чже Ену.

Проводившие расследование специалисты выяснили, что осужденные топ-менеджеры приказали спрятать более 20 компьютеров, ноутбуков и серверов в пустом пространстве под полом завода Samsung Biologics, расположенного неподалеку от столицы Южной Кореи. По словам следователей, это было сделано с целью сокрытия внутренней документации компании, которая содержала доказательства по делу. Тайник был обнаружен правоохранителями во время рейда, проведенного в мае 2019 г.