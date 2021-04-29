Samsung объявила финансовые результаты первого квартала 2021 года

Samsung Electronics объявила финансовые результаты первого квартала 2021 г., завершившегося 31 марта.

Общая консолидированная выручка за отчетный период стала рекордной для первого квартала года в истории компании и составила 65,39 трлн вон, продемонстрировав 6% прирост по сравнению с показателями предыдущего квартала. Операционная прибыль увеличилась на 4% по сравнению с предыдущим периодом и достигла 9,38 трлн вон. Такой рост обусловлен устойчивыми продажами смартфонов и потребительской электроники, что позволило компенсировать снижение доходности по направлениям полупроводников и дисплеев.

По направлению производства полупроводников отмечено снижение прибыльности в квартальном исчислении, несмотря на стабильные поставки элементов памяти. Основной причиной такой ситуации стала временная приостановка производства на фабрике в Остине, а также тренд на снижение цен на рынке памяти NAND. При этом на финансовые результаты оказали влияние и изначальные затраты на повышение производственных мощностей, и запуск новой линии, связанные с переходом к производству передовых сетевых узлов. Прибыльность направления производства панелей отображения информации снизилась в квартальном исчислении по причине сезонного сокращения спроса на мобильные устройства.

Samsung отмечает значительный рост выручки по направлению производства мобильных устройств, обусловленный увеличением объемов продаж флагманских смартфонов и массовых моделей, а также всей экосистемы – планшетов, ПК и носимых устройств. Направление производства сетевого оборудования сохранило устойчивые показатели, что объясняется продолжением глобального распространения стандарта 5G.

Прибыльность подразделения потребительской электроники повысилась как в квартальном, так и в годичном исчислении, поскольку спрос на цифровую бытовую технику и телевизоры премиального сегмента остался высоким.

Ожидается, что во втором квартале выручка по направлению производства полупроводников возрастет, поскольку обстановка на рынке элементов памяти улучшится за счет высокого спроса на серверы. По направлению производства печатных плат отмечается полное восстановление производства на заводе в Остине. При этом ожидается, что на направлении производства СБИС продолжит негативно сказываться перерыв в производстве печатных плат в прошлом квартале.

По направлению производства дисплеев существует вероятность снижения объемов продаж панелей для мобильных устройств, обусловленная низкой сезонностью на рынке мобильных устройств и дефицитом поставок некоторых компонентов.

По направлению производства мобильных устройств прогнозируется снижение выручки и прибыльности за счет сокращения объемов продаж флагманских смартфонов, а также сложностей с поставкой некоторых компонентов. Компания планирует минимизировать негативное влияние дефицита компонентов, за счет использования своих возможностей управления глобальной цепочкой поставок (SCM). Подразделение потребительской электроники сосредоточит свои усилия на поддержке продаж новых продуктов, в частности – моделей Neo QLED, а также расширении продаж серии Bespoke.

Ожидается, что во втором полугодии улучшится рыночная обстановка для направления производства компонентов, и компания продолжит укреплять лидерство в области разработки продуктов и технологий. По направлениям смартфонов и потребительской электроники Samsung уделит особое внимание премиальному сегменту. Однако, с большой вероятностью, останутся актуальными глобальные макроэкономические риски, в частности, нестабильность спроса, связанная с пандемией COVID-19.

По направлению производства элементов памяти ожидается устойчивый спрос на продукцию для серверов и мобильных устройств, компания также ускорит переход на производство памяти DRAM по 15-нм технологии и 128-слойной памяти V-NAND 6 поколения, а также расширение сферы применения процессов литографии в глубоком ультрафиолете (EUV). По направлению производства СБИС будут увеличены возможности поставок за счет сотрудничества с производителями печатных плат как на локальном, так и на зарубежных рынках. При этом по направлению производства печатных плат будут расширены поставки за счет массового производства на Линии 2 завода в Пхёнтхэке.

По направлению производства панелей отображения информации продолжится расширение использования OLED-экранов и будут заложены основы применения технологии квантовых точек (QD) в больших дисплеях.

По мобильному направлению Samsung намерена обеспечить устойчивую прибыль за счет популяризации складных моделей, расширения линейки массовых устройств с поддержкой 5G и увеличения продаж планшетов, персональных компьютеров и носимых устройств. По направлению сетевого оборудования продолжится работа над удовлетворением рыночного спроса, обусловленного глобальным расширением коммерческого применения сетей 5G. В то же время, подразделение потребительской электроники будет искать возможности обеспечения прибыльности за счет расширения продаж продукции премиального сегмента.

Объем капитальных затрат компании в первом квартале составил 9,7 трлн вон, в том числе 8,5 трлн вон было вложено в направление полупроводников, и 0,7 трлн вон – в направление производства дисплеев.

Консолидированная выручка по направлению производства полупроводников в первом квартале составила 19,01 трлн вон, а операционная прибыль – 3,37 трлн вон.

По направлению производства элементов памяти, несмотря на стабильный общий спрос, обусловленный высокой востребованностью серверов и мобильных устройства, отмечено незначительное снижение прибыльности. Его причиной стали тренд на снижение цен на рынке элементов памяти NAND и изначальные затраты на запуск новых производственных линий.

В сегменте памяти DRAM, несмотря на низкую сезонность, сохранялся устойчивый спрос на компоненты для мобильных устройств, обусловленный выходом новых моделей у основных клиентов Samsung и ростом распространения смартфонов с поддержкой стандарта 5G. Спрос в сегменте персональных компьютеров оставался на высоком уровне, поскольку пользователи во всем мире продолжают активно пользоваться интернетом.

В сегменте серверов DRAM-память стала значительно более востребованной по сравнению с показателями аналогичного периода прошлого года, поскольку за счет увеличивающегося использования новых серверных центральных процессоров возросла и плотность данных («Content-per-Box»), а преимущественный высокий спрос сохранялся со стороны Центров обработки данных (ЦОД). Спрос на потребительские продукты также оставался на высоком уровне, в основе чего лежало развитие контента высокого разрешения 4К и рост объемов памяти для телевизоров и комплектов для использования в стриминговых сервисах.

По направлению памяти NAND уверенную поддержку спроса в мобильном сегменте оказали значительные объемы продаж смартфонов, а также повышение потребности и рост плотности информации. По мере того, как основные компании-операторы ЦОД возобновили инвестиции в повышение объема хранилищ, в квартальном исчислении отмечают рост спроса на серверные SSD, обусловленный низким спросом в предыдущем квартале.

Во втором квартале компания прогнозирует значительное повышение прибыльности на фоне благоприятных условий ведения бизнеса, в частности, устойчивого спроса по всем направлениям применения.

Ожидается сохранение устойчивого спроса на память DRAM, в основе чего лежит расширение рынка 5G и связанный с этим рост плотности данных. Cпрос на серверы будет оставаться на высоком уровне за счет устойчивого применения облачных сервисов. Спрос на память для ПК останется высоким, поскольку на пик сезонности выходят ноутбуки, необходимые для образования.

По направлению памяти NAND ожидается рост спроса за счет повышения плотности данных благодаря расширению поддержки стандарта 5G у ключевых клиентов. Серверные SSD, вероятно, останутся востребованы за счет роста потребности клиентов в хранении больших объемов данных и трендом на высокую производительность, связанным с выпуском новых центральных процессоров. Компания будет активно реагировать на рост спроса на высокопроизводительные твердотельные накопители емкостью 8 ТБ и более, при этом ускорит переход на уникальные для отрасли 128-слойные массивы V-NAND 6 поколения объемом 512 Гб на основе одностековых элементов. Это позволит укрепить ее технологическое лидерство и ценовую конкурентоспособность.

Во втором полугодии, на фоне ускорения темпов экономического восстановления, обусловленного стимулирующими программами во многих странах, спрос на память для серверов и массивов хранения будет продолжать расти благодаря повышению объемов инвестиций в ЦОД и связанный с выпуском новых центральных процессоров тренд на высокую производительность и емкость. Память для мобильных устройств останется востребованной на рынке за счет появлении на рынке новых моделей от ключевых клиентов и выводу ключевыми клиентами на рынок новых моделей и распространению стандарта 5G. Спрос на персональные компьютеры будет оставаться на высоком уровне, поскольку пользователи продолжают обновлять существующие и приобретать новые устройства.

Учитывая высокий трансграничный спрос, ожидается, что тренд на цены на память DRAM во втором полугодии останется восходящим. Для памяти NAND во втором полугодии прогнозируется, что потребность по ряду направлений применения превысит объемы поставок в связи с дисбалансрм спроса и предложения на контроллеры для ряда продуктов и решений.

Помимо вышесказанного, во втором полугодии память DRAM по 15-нм техпроцессу и 128-слойная память V-NAND 6 поколения будут выступать драйверами роста емкости и повышения ценовой конкурентоспособности. Samsung продолжит повышать уровень своей технологической конкурентоспособности за счет применения EUV на многослойных платах 14-нм памяти DRAM с использованием лучшей в отрасли технологии, а также за счет развития производства продуктовых решений, использующих 176-слойную память V-NAND 7 поколения на основе двухстековых элементов.

В первом квартале по направлению производства СБИС, благодаря запуску новых флагманских моделей и смартфонов высших сегментов, были увеличены объемы поставок однокристальных систем (SoC) и датчиков изображения для мобильных устройств. При этом отмечено сохранение прибыльности практически на уровне предыдущего квартала, причиной чего стали перебои в поставках мобильных DDI из-за приостановки производства печатных плат. Однако компании удалось укрепить свое технологическое лидерство за счет выпуска своего первого премиального процессора с интеграцией стандарта 5G для мобильных устройств Exynos 2100, а также 50-мегапиксельного датчика изображений ISOCELL с передовой технологией Dual Pixel Pro.

Ожидается, что во втором квартале спрос на компоненты для мобильных устройств снизится за счет сезонного снижения спроса на смартфоны и перерыва в производстве печатных плат в предыдущем квартале. Даже в случае, если текущий дефицит предложения сохранится, во втором полугодии компания будет наращивать свои возможности поставок микросхем за счет как расширения работы с собственным производством печатных плат, так и более активного использования печатных плат сторонних производителей.

В первом квартале прибыльность направления производства печатных плат снизилась из-за приостановки производства на заводе в городе Остин, причиной которой стало крупномасштабное отключение электропитания. Тем не менее, компания продолжила действовать в направлении укрепления своего технологического лидерства. Для этого она начала разработку второго поколения 3-нанометрового процесса и завершены разработки 14-нм и 8-нм техпроцессов, что позволит ей сохранить лидирующие позиции на рынке 5G.

Во втором квартале работа производственной линия в Остине уже полностью восстановлена. Компания будет вести подготовку к расширению поставок во втором полугодии, для чего запустила производство в большом объеме на Линии 2 завода в Пхёнтхэке. Samsung останется лидером на рынке благодаря укреплению своих дифференцированных пакетных решений. Ожидается, что во втором полугодии рост на рынке печатных плат опередит более ранние прогнозы за счет ускорения распространения стандарта 5G, возобновления корпоративных инвестиций в сектор IT и растущего спроса со стороны клиентов, формирующих страховые объемы складских запасов. Компания будет реагировать это активным расширением поставок за счет использования на полную производственную мощность Линии 2 на заводе в Пхёнтхэке, а также расширит глобальные клиентские базы и диверсифицирует возможности применения продуктов.

Консолидированная выручка подразделения панелей отображения информации за первый квартал составила 6,92 трлн вон, а операционная прибыль – 0,36 трлн вон.

Прибыльность направления снизилась по сравнению с предыдущим кварталом в связи с нехваткой микросхем, сказавшейся на основных производителях смартфонов, а также в связи со слабой сезонностью. Тем не менее, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года прибыльность увеличилась: рост стимулировало более широкое внедрение OLED-дисплеев не только на флагманских, но и на бюджетных моделях. Прибыльность в сегменте больших дисплеев снизилась в связи с продолжающимся расширением производственных мощностей в рамках подготовки к выпуску телевизоров следующего поколения.

По прогнозам Samsung, во втором квартале спрос на мобильные дисплеи будет низким по сравнению с предыдущим кварталом из-за сезонности и того, что потребители откладывают покупку новых моделей смартфонов до конца года. Компания стремится повысить коэффициент использования устройств и обеспечить прибыльность за счет развития производства. В сегменте больших дисплеев это будет по-прежнему сглаживать переход к новой бизнес-модели, основанной на технологии квантовых точек.

Ожидается, что во втором квартале рынок смартфонов продолжит восстановление благодаря растущему спросу на смартфоны с поддержкой 5G. Samsung будет стремиться сделать компоненты панелей безопасными и своевременно завершить разработку технологий, чтобы обеспечить стабильную поставку дисплеев для основных клиентов.

Прогнозируется, что после завершения пандемии спрос на складные смартфоны и другие IT-устройства продолжит расти. Компания сосредоточится удовлетворении этого спроса, а также на изучении новых областей применения, таких как автомобильная промышленность, чтобы укрепить свое лидерство на рынке OLED. В сегменте больших дисплеев Samsung сконцентрируется на подготовке к массовому выпуску панелей следующего поколения QD (quantum dot).

Подразделение информационных технологий и мобильной связи сообщает о консолидированной выручке в размере 29,21 трлн вон и операционной прибыли в 4,39 трлн вон за первый квартал.

Несмотря на обусловленное слабой сезонностью снижение рыночного спроса по сравнению с предыдущим кварталом, Samsung отметила восстановление общего спроса относительно показателей за аналогичный период предыдущего года, когда на рынок значительно повлияла пандемия COVID-19. Мобильное подразделение мобильной связи продемонстрировало существенный рост выручки и прибыли по сравнению с предыдущим кварталом. Продажи флагманских смартфонов выросли поквартально благодаря выходу Galaxy S21, а также моделей для массового рынка, таких как серия Galaxy A, которые удерживают высокие показатели продаж. Продукты экосистемы Samsung, включая планшеты, ПК и носимые устройства, также внесли свой вклад в рост прибыли за первый квартал.

Во втором квартале ожидается, что продажи новых продуктов серии Galaxy A, таких как A72 и A52, вырастут, а продажи планшетов, носимых устройств и недавно представленных ноутбуков Galaxy Book – останутся на том же уровне. Однако сокращение влияния эффекта новизны флагманов и нехватка комплектующих, вероятно, приведут к поквартальному снижению выручки мобильного подразделения. Благодаря перераспределению предложения с помощью глобальной сети поставок компания сократит воздействие этих факторов и будет стремиться достичь прибыльности.

По прогнозам, во втором полугодии уровень рыночного спроса вернется на «доковидный» благодаря постепенному восстановлению экономики и продолжающемуся росту рынка 5G. Samsung будет стремиться к стабильной прибыли и укреплению лидерских позиций в премиальном сегменте за счет популяризации складного форм-фактора, расширения портфеля 5G-устройств для массового рынка и дальнейшего развития бизнеса в области планшетов, ПК и носимых устройств.

Продажи направления сетевых коммуникаций в первом квартале продажи выросли по сравнению с предыдущим кварталом и обеспечили высокую прибыльность, в основном, за счет роста бизнеса в Северной Америке и Японии. Samsung продолжит наращивать поставки 5G-оборудования в Корее и развертывать сети пятого поколения на рынках других стран, в том числе в Северной Америке и Юго-Западной Азии. Кроме того, компания продолжит активную коммерциализацию 5G во всем мире, за счет чего откроются новые возможности для бизнеса.

Подразделение бытовой электроники, в состав которого входят направления устройств визуального отображения и цифровой бытовой техники, зафиксировало консолидированную выручку в размере 12,99 трлн вон и 1,12 трлн вон операционной прибыли в первом квартале.

Спрос на телевизоры продемонстрировал поквартальное снижение после пиковых показателей в конце предыдущего года, но при этом вырос в годовом сопоставлении из-за устойчивой востребованности товаров на развитых рынках. Компания отмечает рост продаж и прибыли по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, поскольку использовала глобальную сеть поставок для быстрого реагирования на повышенный спрос. Вместе с тем увеличились и продажи премиальных продуктов, в том числе новой линейки Neo QLED.

Согласно ожиданиям Samsung, во втором квартале спрос на телевизоры вырастет по сравнению с аналогичным периодом прошлого года в связи с приближающимися крупными спортивными мероприятиями, включая чемпионат по футболу Евро-2020 и летние Олимпийские игры в Токио. Однако связанные с COVID-19 риски остаются актуальными, поскольку новые всплески заболеваемости по всему миру приводят к внедрению режимов самоизоляции. Компания будет стремиться повысить рентабельность, сконцентрировавшись на продажах серии Neo QLED, реагируя на востребованность устройств для домашних развлечений и выпуская новые Micro LED-продукты для дома.

Во втором полугодии, по мере достижения коллективного иммунитета к коронавирусу во все большем числе стран, акцент с домашних развлечений сместится на мероприятия на свежем воздухе, что приведет к снижению спроса на телевизоры. Samsung будет внимательно следить за ситуацией на рынке и оперативно реагировать на нее, продолжая концентрироваться на продажах товаров премиум-класса и интерьерных устройств.

Спрос по направлению цифровой бытовой техники в первом квартале оставался высоким, несмотря на традиционно слабую сезонность. Прибыльность возросла благодаря высоким продажам премиальных устройств, таких как холодильники серии Bespoke, поскольку люди начали проводить больше времени дома, и это привело к усилению интереса к бытовым устройствам и дизайну интерьера.

Прогнозируется, что во втором квартале спрос останется высоким, однако уровень затрат на материалы и логистику может значительно возрасти. Чтобы успешно отреагировать на это, Samsung намерена расширять платформу Bespoke Home, представлять новые категории продуктов и выводить их на новые рынки.

Ожидается, что во втором полугодии ситуация на рынке цифровой бытовой техники останется неопределенной. Samsung по-прежнему сконцентрирует внимание на расширении серии Bespoke во всем мире, параллельно с этим укрепляя свои возможности для онлайн-продаж и развития сферы B2B.