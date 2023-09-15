Разработчик популярного игрового движка закрыл свои офисы из-за угроз убийством после того, как ввел дикие поборы с разработчиков

Персонал Unity Technologies под угрозой

Компания Unity Technologies временно закрыла два своих офиса в Сан-Франциско (Калифорния) и Остине (Техас) из-за угроз убийством, которые начали поступать в адрес ее сотрудников, пишет Bloomberg.

Ранее компания внесла спорные изменения в схему лицензирования своего основного программного продукта – игрового движка Unity, которые вызвали негативную реакцию представителей сообщества разработчиков видеоигр.

«...Мы приняли немедленные проактивные меры по обеспечению безопасности наших сотрудников, что является нашим главным приоритетом. На сегодня и завтра мы закрываем наши офисы, которые могут являться целью угрозы, и в полной мере сотрудничаем с правоохранительными органами в расследовании», – заявил представитель компании.

Разработчикам игрового движка Unity угрожают убийством

Помимо закрытия офисов, Unity Technologies также была вынуждена отменить запланированную встречу с сотрудников с главным исполнительным директором компании Джоном Ричитьелло (John Riccitiello) на сторонней общественной площадке.

«Налог на установку»

12 сентября 2023 г. Unity Technologies скорректировала условия использования Unity, введя для разработчиков плату за использование движка, которая рассчитывается исходя из количества установок готового приложения на базе Unity (Unity runtime fee). При этом плату начинают взимать только по достижении пороговых значений выручки от продаж ПО с применением Unity за последний год и числа загрузок этого ПО пользователями за все время его существования.

В случае с персональной (Personal) и расширенной (Plus) лицензиями эти показатели установлены на уровне $200 тыс. и 200 тыс. инсталляций соответственно. Для профессиональных (Pro) и корпоративных (Enterprise) клиентов они составляют $1 млн и 1 млн установок.

Фактический размер платы за использование Unity Runtime одним конечным пользователем, которую по новым правилам обязан внести разработчик, может варьироваться, в зависимости от применяемой версии движка и региона, в котором пребывает разработчик. Максимальная ставка составляет $0,2 за одну инсталляцию и может уменьшаться с ростом совокупного количества установок готового продукта. Для «развивающихся рынков» компания предусмотрела льготные финансовые условия.

Кроме того, Unity отменила подписочный тариф Unity Plus стоимостью $399 в год за одно рабочее место, нацеленную на разработчиков с выручкой не более $200 тыс. в год от продаж продуктов на базе движка Unity. Перейти на него теперь нельзя, но обладатели действующей подписки Unity Plus пока могут продолжать им пользоваться. Самый доступный из платных тарифов отныне – Unity Pro, в рамках которого, игроделам предлагается платить $2,04 тыс. в год за одно рабочее место.

Новая схема монетизации Unity вступает в силу с 1 января 2024 г.

Претензии к новой схеме монетизации

Анонс изменений вызвал бурную реакцию со стороны сообщества игровых разработчиков на форуме Unity и сторонних площадках.

Наибольшую обеспокоенность в связи с «налогом на скачивание» выразили независимые разработчики, бизнес которых во многих случаях находится на грани рентабельности, поэтому введение подобных дополнительных сборов может их запросто разорить или в лучшем случае вынудить перейти на другой движок.

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В частности, инди-студия Massive Monster уже заявила о намерении убрать свою игру Cult of the Lamb из продажи с популярной торговой площадки Steam компании Valve.

Игроделы также указывают на ряд проблем, связанных с нововведением, в том числе непрозрачную систему оценки количества установок и отсутствие четкого определения установки. Выбранный Unity Technologies подход не позволяет клиентам уверенно прогнозировать расходы на выплаты за скачивание игры.

Кроме того, из первоначального текста анонса нововведения не было ясно, облагается ли своеобразным «налогом на установку» лишь первая инсталляция игры конкретным пользователем или же это касается и каждой последующей. Во втором случае открывается огромный простор для злоупотребления этой механикой.

Впоследствии Unity Technologies дополнительно пояснила, что брать плату с разработчиков будут только за самую первую инсталляцию.

Некоторые факты о Unity

Unity – это кроссплатформенный движок и инструментарий для создания видеоигр, разработку которого Unity Technologies ведет с 2004 г. С его помощью созданы такие известные игры как Cities: Skylines, Rust, Hearthstone, Hollow Knight, Pokemon Go.

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Unity также находит применение за пределами игровой индустрии, в частности, в автомоделировании и кинематографии.

Согласно информации на странице компании в соцсети LinkedIn, штат Unity Technologies насчитывает 8 тыс. сотрудников, работающих в 39 офисах по всему миру, 19 из которых расположены в Северной Америке.