Индексная книга (каталог) CNews*
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Abbott Greg Эбботт Грег
СОБЫТИЯ
|11.08.2026
|Местные власти США запретили строительство более 500 дата-центров 2
|14.12.2020
|Oracle бежит из Кремниевой долины. Эксперты: Вау, как бизнес из штата повалил! 2
|03.12.2020
|HPE бежит из Кремниевой долины 1
|06.09.2010
|Google обвиняют в манипуляции результатами веб-поиска 2
|25.06.2008
|Приватные данные жителей Техаса выбросили в мусор 3
Публикаций - 5, упоминаний - 10
Abbott Greg и организации, системы, технологии, персоны:
|Microsoft Corporation 25778 3
|Meta Platforms - Facebook 4622 2
|Dropbox 527 2
|HPE - Hewlett Packard Enterprise 732 2
|X Corp - Twitter 2939 2
|Palantir Technologies 31 2
|Broadcom - VMware 2611 2
|Google LLC 12693 1
|Perimetrix - Периметрикс 274 1
|HP Inc. 5883 1
|Oracle Corporation 7074 1
|HP - Hewlett-Packard 3662 1
|SourceTool - TradeComet 4 1
|Block - Square 203 2
|Charles Schwab 89 2
|CMWP - Commonwealth Partnership - Комонвелс партнершип - Cushman & Wakefield 11 1
|Tesla Motors 462 1
|The Verge - Издание 619 2
|Bloomberg 1627 2
|The Information 85 2
|AP - Associated Press 2007 1
|CNBC - Consumer News and Business Channel 242 1
|Nielsen Holdings - NielsenIQ - Nielsen Global Connect - NetRatings - ACNielsen (AC Nielsen) - Nielsen Media Research (NMR) 432 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463951, в очереди разбора - 724303.
Создано именных указателей - 199373.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463951, в очереди разбора - 724303.
Создано именных указателей - 199373.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.