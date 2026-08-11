Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 199373
ИКТ 15390
Организации 11764
Ведомства 1510
Ассоциации 1114
Технологии 3583
Системы 27059
Персоны 87056
География 3117
Статьи 1580
Пресса 1322
ИАА 757
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2830
Мероприятия 895

Abbott Greg Эбботт Грег

СОБЫТИЯ


11.08.2026 Местные власти США запретили строительство более 500 дата-центров 2
14.12.2020 Oracle бежит из Кремниевой долины. Эксперты: Вау, как бизнес из штата повалил! 2
03.12.2020 HPE бежит из Кремниевой долины 1
06.09.2010 Google обвиняют в манипуляции результатами веб-поиска 2
25.06.2008 Приватные данные жителей Техаса выбросили в мусор 3

Публикаций - 5, упоминаний - 10

Abbott Greg и организации, системы, технологии, персоны:

Microsoft Corporation 25778 3
Meta Platforms - Facebook 4622 2
Dropbox 527 2
HPE - Hewlett Packard Enterprise 732 2
X Corp - Twitter 2939 2
Palantir Technologies 31 2
Broadcom - VMware 2611 2
Google LLC 12693 1
Perimetrix - Периметрикс 274 1
HP Inc. 5883 1
Oracle Corporation 7074 1
HP - Hewlett-Packard 3662 1
SourceTool - TradeComet 4 1
Block - Square 203 2
Charles Schwab 89 2
CMWP - Commonwealth Partnership - Комонвелс партнершип - Cushman & Wakefield 11 1
Tesla Motors 462 1
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 10204 2
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12853 2
Табачная промышленность - табак, tobacco - электронные сигареты - electronic cigarettes - вейп 14 2
Кибербезопасность - SAPAS - Safety, Accessibility, Privacy, Authenticity, Security - Векторы киберзащиты: безопасность, доступность, приватность, аутентичность и защищенность данных 1562 1
Принтер - Printer - печатание - устройства печати - печатное оборудование - printing devices - печатная инфраструктура 6218 1
Search engine - Information Retrieval - Релевантный поиск данных - Релевантность - Relevance - актуальность, уместность - соответствие интента (поискового намерения) 826 1
Кибербезопасность - НСД - Несанкционированный (неправомерный) доступ к информации - контроль целостности - компрометация (криптография) - Compromise Assessment - Data security 3030 1
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 18133 1
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 22613 1
Кибербезопасность - Кража личности - Похищение цифровой личности - Identity theft 131 1
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24425 1
Microsoft Bing - Microsoft Search in Bing - Microsoft Live Search 512 1
Houston Drew - Хьюстон Дрю 7 2
Lonsdale Joe - Лонсдейл Джо 4 2
Зенкин Денис 263 1
Hallgrimson Erik - Халлгримсон Эрик 1 1
Ellison Larry - Ellison Lawrence Joseph - Эллисон Ларри - Эллисон Лоуренс Джозеф 320 1
Musk Elon Reeve - Маск Илон Рив 458 1
Hurd Mark - Херд Марк 97 1
Whitman Margaret - Whitman Meg - Уитмен Маргарет - Уитмэн Мег - Уитман Мэг - Уитмен Мег 135 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54760 4
США - Техас 1049 4
США - Калифорния - Кремниевая долина - Silicon Valley 1093 2
США - Калифорния 4829 2
США - Калифорния - Северная Калифорния - Сан-Франциско 1462 2
США - Колумбия - Вашингтон 1487 2
США - Калифорния - Северная Калифорния - Сан-Хосе 415 2
США - Колорадо 385 2
США - Техас - Остин 189 2
США - Колорадо - Денвер 122 2
США - Калифорния - Пало-Альто - Palo Alto 168 2
США - Техас - Хьюстон 260 2
США - Невада 214 1
США - Массачусетс 518 1
США - Флорида 787 1
США - Флорида - Орландо 129 1
США - Вермонт - Берлингтон 27 1
США - Невада - Лас Вегас - Las Vegas 805 1
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13822 1
США - Нью-Йорк 3181 1
Европа 24967 1
Франция - Французская Республика 8177 1
США - Вашингтон - Сиэтл 407 1
США - Калифорния - Санта-Моника 42 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53494 3
Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 8074 2
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - Ковид - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3837 2
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 5621 2
Прописка - регистрация по месту постоянного проживания 220 2
Прокуратура - система органов, осуществляющих от имени государства высший надзор за соблюдением законодательства, прав, свобод человека и гражданина 1893 2
Страхование - Страховое дело - Insurance 6532 1
Кремний - Silicium - химический элемент 1777 1
MarTech - Имидж, репутация - Имиджмейкинг, репутационный менеджмент - репутационный риск - репутационные потери - reputational risk - reputational losses 3106 1
Благотворительность - благотворительные организации - благотворительный сектор экономики - пожертвования 522 1
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговое консультирование - Налоговый учет - Налоговая отчетность - Налоговое планирование 6560 1
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8845 1
Метеорология - Метеостанция - Погодная станция - Прогноз погоды - Weather forecast 1714 1
Нефтегазовый сектор экономики - Нефтегазодобывающие предприятия - нефтегазодобыча - нефтяная промышленность - первое воскресенье сентября - профессиональный праздник работников нефтяной и газовой промышленности 2748 1
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 5112 1
Консалтинг управленческий - Реструктуризация - Restructuring - Реорганизация - Reorganization 2391 1
Федеральный закон 122-ФЗ, 126-ФЗ, 533-ФЗ - О связи 1379 1
The Verge - Издание 619 2
Bloomberg 1627 2
The Information 85 2
AP - Associated Press 2007 1
CNBC - Consumer News and Business Channel 242 1
Nielsen Holdings - NielsenIQ - Nielsen Global Connect - NetRatings - ACNielsen (AC Nielsen) - Nielsen Media Research (NMR) 432 1
Oracle OpenWorld 65 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463951, в очереди разбора - 724303.
Создано именных указателей - 199373.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

CNewsMarket

ERP

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 1 046 руб./месяц

VDI

Подобрать тариф на аренду виртуальных рабочих мест

От 1 750 руб./месяц

IP-телефония

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 0.50 руб./месяц

СЭД

Подобрать систему электронного документооборота СЭД (ECM)

От 1 360 руб./месяц

Техника

Лучшие устройства Dreame в промоакции «Умный старт сезона»: выбор ZOOM

Лучшие телевизоры с диагональю 65 дюймов стоимостью до 50 000 рублей: выбор ZOOM

Готовимся к учебному году: 12 бесплатных приложений, чтобы подтянуть знания

Показать еще

Наука

Почему эволюция застопорилась на миллионы лет, прежде чем внезапно возобновиться?

Новое исследование показало, что Земля постепенно заселяет Венеру жизнью

Обнаружены биологические часы-хронометр организма — когда они выходят из строя, развитие человека останавливается
Показать еще