На Госуслугах появилась онлайн-регистрация для получения пособия по безработице

25839

Если у вас нет работы

Граждане России с 29 апреля 2020 г. получили возможность удаленной постановки на учет в центре занятости, а также подачи заявления на получение пособия по безработице. Сервис запущен Минкомсвязи на Едином портале госуслуг (ЕПГУ).

Для россиян, потерявших работу после 1 марта 2020 г., предусмотрена выплата пособия по безработице в размере 12 130 руб., то есть, в размере минимального размера заработной платы (МРОТ), установленного в России с 1 января 2020 г. согласно ст. 1 федерального закона №82-ФЗ от 19 июня 2000 г. Кроме того, определенные выплаты предусмотрены для родителей несовершеннолетних, безработным «со стажем» и оставшимся не у дел индивидуальным предпринимателям, отмечается в анонсе сервиса на портале Минкомсвязи. Для регистрации в качестве безработного нужно соответствовать критериям одной из категорий лиц, потерявших или не имевших работу.

Ранее глава Минтруда Антон Котяков спрогнозировал рост числа безработных в России по окончании пандемии коронавируса до 5-6 млн человек, сообщило агентство ТАСС. В настоящее время, по подсчетам Международной организации труда, в России насчитывается порядка 3,7 млн безработных.

Кто и как может дистанционно зарегистрироваться безработным

Для граждан, лишившихся работы, в период с 8 апреля по 31 декабря 2020 г. установлен упрощенный порядок регистрации в центре занятости и подачи заявлений на пособие по безработице, разъясняется в описании сервиса на портале госуслуг. Для начала такие пользователи обязаны иметь подтвержденную учетную запись на госуслугах.

Минкомсвязи запустило сервис регистрации безработных на госуслугах

Сервис предлагает свои услуги тем, кто был уволен, прекратил индивидуальную предпринимательскую, адвокатскую или нотариальную деятельность, закрыл регистрацию в качестве самозанятого или впервые ищет работу.

Процесс регистрации подразумевает заполнение и отправку заявления, в котором необходимо указать персональные данные о постоянной регистрации, документ об образовании, сведения о детях до 18 лет. Также потребуются данные о последнем месте работы, номер банковского счета или адрес почтового отделения для выплаты пособия.

В процессе регистрации заявления возможно взаимодействие с сотрудником центра занятости по указанным контактам для уточнения указанной информации или сообщения результата. Из центра занятости также может поступить запрос в личный кабинет на предоставление дополнительных данных, например, фото документов.

На принятие решения по такому заявлению установлен регламент в 11 календарных дней, в течение которых заявитель может получить предложения по работе. В этом случае он обязан пройти дистанционное собеседование в течение трех календарных дней. Если по истечении 11 календарных дней с момента подачи заявления работа не нашлась, вместе с постановкой на учет как безработного будет назначено пособие.

Нет смысла обращаться по вопросам получения пособия по безработице гражданам моложе 16 лет, пенсионерам по старости или за выслугу лет, приговоренным к лишению свободы или исправительным работам, работающим по трудовым договорам, выполняющим оплачиваемую работу или реализующим продукцию по договорам, индивидуальным предпринимателям, нотариусам, адвокатам или самозанятым, военным, проходящим альтернативную гражданскую службу или службу в иных органах, студентам очных форм обучения, занятым в подсобных промыслах, членам крестьянско-фермерских хозяйств, производственных кооперативов и артелей, а также учредителям и участникам коммерческих организаций, следует из описания сервиса на портале госуслуг.

Критерии и размеры выплат пособия по безработице

На период с апреля по июнь 2020 г. пособия для уволенных с 1 марта и позже (кроме уволенных по собственной вине) будут выплачиваться согласно постановлению Правительства №485 в размере 12 130 руб. Еще 3 000 руб. на каждого несовершеннолетнего ребенка может получать один из его родителей. На эти выплаты также распространяются региональные доплаты.

Всем уволенным до 1 марта и при этом менее чем год до признания безработным работавшим 26 и более недель будет начисляться пособие в процентном отношении к среднемесячному заработку, но не выше максимальной суммы в 12 130 руб. и не меньше минимальной суммы в 1 500 руб. (плюс региональные доплаты), не более шести месяцев. Уволенные до 1 марта и проработавшие за год менее 26 недель до признания безработным или уволенные более года назад будут получать 1 500 руб. в месяц плюс районный коэффициент, но не более чем три месяца.

Всем, кто ищет работу впервые, кто объявил о прекращении индивидуальной предпринимательской деятельности или уволен за нарушение трудовой дисциплины или другие действия по своей вине, будет выплачиваться 1 500 руб. в месяц с учетом районного коэффициента, также на протяжении не более трех месяцев.