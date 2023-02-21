Разделы

Безопасность Стратегия безопасности Пользователю Новости поставщиков Интернет Веб-сервисы
|

eXpress и «Ростелеком-cолар» подтвердили сертификатом высокий уровень защиты корпоративных переписок

В рамках стратегии обеспечения безопасности корпоративных коммуникаций специалисты российской платформы eXpress и «Ростелеком-cолар», разработчика DLP-системы Solar Dozor, выпустили официальный сертификат совместимости двух продуктов. Перед этим интеграцию неоднократно протестировали в испытаниях и нескольких крупных проектах. Об этом CNews сообщили представители eXpress.

Контроль информации в корпоративных мессенджерах – одна из ключевых возможностей Solar Dozor. С помощью востребованной функции офицеры ИБ российских компаний предотвращают утечки конфиденциальной информации через мессенджеры и проводят расследования инцидентов безопасности.

Чтобы в условиях импортозамещения повысить уровень защиты данных от внутренних инцидентов, в Solar Dozor была добавлена функция мониторинга платформы коммуникаций и мобильности eXpress. Теперь компании подтвердили возможность двусторонним сертификатом совместимости.

«В своих продуктах мы планомерно следуем путем импортозамещения, обеспечивая совместимость со все большим набором российских операционных систем и технологий передачи данных. В арсенале возможностей Solar Dozor - мониторинг набора наиболее распространенных в корпоративной среде мессенджеров, таких как WhatsApp, Telegram, Skype, Cisco Webex Teams, MS Lync, Viber. Теперь к ним добавился eXpress”, - отметил Илья Лушин, руководитель продукта Solar Dozor «Ростелеком-cолар».

Оба продукта входят в единый реестр отечественного ПО и сертифицированы ФСТЭК России. Это говорит о том, что Solar Dozor и eXpress соответствуют самым высоким требованиям безопасности. Корректную работу в результате интеграции решений подтверждает официальный сертификат совместимости.

«Интеграция eXpress с продуктами “Ростелеком-солар” – это возможность для компаний комплексно подойти к вопросу обеспечения необходимого уровня защиты данных в организации. Не просто внедрить разрозненные продукты, а объединить их в единую инфраструктуру», – сказал Андрей Врацкий, CEO eXpress.

Как выбрать модель организации ИТ-инфраструктуры? Мнение экспертов
Маркет

***

eXpress — российская платформа корпоративных коммуникаций и мобильности, которая включает мессенджер, звонки, видеоконференции, платформу для разработки корпоративных ботов BotX, а также единое окно бизнес-приложений Smart Apps, которые обеспечивают мобильный доступ к информационным системам компании.

Solar Dozor – система предотвращения утечек информации (DLP). Блокирует передачу конфиденциальных документов, помогает выявлять признаки корпоративного мошенничества, позволяет заниматься профилактикой инцидентов безопасности.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Ошибки разработчиков антивируса Cisco позволяет хакерам воровать любые файлы с ПК, которые он защищает

Российским хакерам предложили проверить «Госуслуги» на прочность. За это хорошо заплатят

В России арестован хакер, взламывавший банки. Ему светит четыре года за решеткой

Рядовая продажа списанных школьных ноутбуков превратилась в громкое дело о вымогательстве

Российского студента хотят посадить в тюрьму за взлом странички школьника и «непристойные картинки»

Таинственный новый троян надежно удаляет файлы с дисков на Украине

MARKET.CNEWS

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

BaaS

Выбрать тариф для резервного копирования данных

От 0.03 руб./месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

Техника

Лучшие роторные бритвы для мужчин: выбор ZOOM

Умная охрана дома: выбираем смарт-замок и систему контроля доступа

Лучшие сервисы для покупки авиа и ж/д билетов: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Метеорит возрастом 4,6 миллиарда лет подтвердил теорию происхождения воды на Земле

Тираннозавр Рекс гораздо больше, чем предполагали ученые

Искусственный интеллект, обученный на русских классиках, стал драматургом
Показать еще