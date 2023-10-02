Разделы

Безопасность Администратору
|

Solar Dozor 7.10: новые возможности для проведения расследований и предотвращения инцидентов

ГК «Солар» выпустила новую версию Solar Dozor 7.10. Теперь в системе предотвращения утечек данных реализованы возможности записи видео с экрана рабочих станций, контроля подключения к Wi-Fi-cетям, а также локального хранения событий и инцидентов в геораспределенных структурах.

Возможность записывать видео с экранов рабочих станций сотрудников позволяет офицерам безопасности получить дополнительный контекст как при расследовании инцидентов — проанализировать поведение сотрудника в динамике и расширить доказательную базу, — так и при работе с персоналом «на особом контроле». Преимуществом доработки является то, что на анализ отправляется не только видеозапись, но и запущенные на рабочей станции процессы, заголовки открытых окон и URL. При этом поддерживается запись одновременно до четырех подключенных мониторов, а не только одного активного окна.

Реализация возможности гибкого управления подключениями сотрудников к беспроводным сетям позволяет полностью разрешить или запретить использование Wi-Fi-cетей, а также задавать «черные» и «белые» списки беспроводных подключений. Все эти опции доступны на уровне как сетей (SSID), так и отдельных точек доступа (BSSID). Данный функционал позволяет офицерам информационной безопасности выявлять и блокировать неавторизованные точки доступа и предотвращать риски утечки критической информации.

Удаленно управлять политикой безопасности Solar Dozor, находясь в консоли XDR-, SIEM-, IRP- или SOAR-системы, помогает внешний API. Данная разработка позволяет создавать, редактировать, просматривать, удалять списки слов и применять обновленную политику DLP¬-системы, даже не заходя в консоль Solar Dozor.

«Отвечая на вызовы времени, мы предлагаем рынку импортонезависимые продукты, а также продолжаем расширять их функциональные возможности. Так, в версии 7.10 реализована поддержка LDAP-сервера ALD Pro, обеспечена совместимость с СУБД PostgreSQL версии 12, а Linux-агент системы может разворачиваться на устройствах под управлением операционных систем AlterOS 7.5 и Альт Линукс 8СП. Одним из векторов развития нашей DLP-системы Solar Dozor является постоянное расширение функциональных возможностей агентской части решения. В частности, в версии 7.10 модуль Dozor Endpoint Agent для Linux теперь способен осуществить запись звука с микрофона рабочей станции, что приближает его к функциональному паритету с Windows-агентом», — сказал руководитель продукта Solar Dozor ГК «Солар» Илья Лушин.

Как государство обеспечивает ИТ-отрасль кадрами
поддержка ит-отрасли

Расшились возможности модуля централизованного хранения данных MultiDozor. Теперь пользователи могут хранить данные событий и инцидентов не только в базе головной организации, но и в локальных базах данных филиалов, дочерних зависимых обществ и других структурных подразделений. Это позволит гарантировать сохранность банковской тайны, выполнить требования регуляторов и внутренней нормативной документации.

Пользовательский интерфейс Solar Dozor продолжил планомерный переход на новый быстрый и технологичный фреймворк. В обновленной версии изменения коснулись разделов «Политика» и «Справочники». Так, например, теперь правила и условия политики можно удобно перемещать в любое место страницы с помощью функции «drag and drop», расширены функциональные возможности поиска, добавлены подсказки, появился удобный счетчик слов, устройств и пометок, который экономит время администратору безопасности при настройке шаблона документа.

Solar Dozor — система предотвращения утечек данных и защиты от корпоративного мошенничества. Блокирует передачу конфиденциальных документов, помогает выявлять признаки корпоративного мошенничества, позволяет заниматься профилактикой инцидентов безопасности.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Новый ботнет лишь за одну неделю вырос в 600 раз

Apple спешно заделала три «дыры», через с помощью которых можно устанавливать шпионское ПО

В тысячах файерволлов и маршрутизаторов Juniper есть «дыра» для захвата устройства

Серверы Microsoft SQL заражают ПК трояном-шифровальщиком FreeWorld

Знаменитый Free Download Manager три года использовали для заражения Linux

Банковский троянец-невидимка научился использовать редкий и интересный протокол

MARKET.CNEWS

Онлайн-бухгалтерия

Выбрать тариф на онлайн-бухгалтерию

От 1 300 руб./месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

СЭД

Подобрать систему электронного документооборота СЭД (ECM)

От 1 360 руб./месяц

ERP

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 1 046 руб./месяц

Техника

Лучшие приложения для прослушивания подкастов: выбор ZOOM

10 гаджетов для улучшения сна: выбор ZOOM

Лучшие умные сетевые фильтры: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Сюрпризы графена: найден дешевый способ производства водорода

Планета внутри планеты — находка во внутреннем ядре Земли

Почему Нептун теряет свои облака?
Показать еще