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Solar Dozor версии 7.9 прошел процедуру оценки соответствия ФСТЭК России

Программный комплекс Solar Dozor соответствует высокому уровню доверия, предъявляемому к средствам защиты информации в организациях, не обрабатывающих государственную тайну. Это подтвердилось в ходе очередной оценки соответствия Solar Dozor версии 7.9 требованиям ФСТЭК России по четвертому уровню доверия. Об этом CNews сообщили представители ГК «Солар».

Оценка соответствия подтвердила, что теперь и версия 7.9 может использоваться в системах обработки персональных данных (ИСПДн), в государственных информационных системах (ГИС), при защите значимых объектов критической информационной инфраструктуры (ЗОКИИ), в автоматизированных системах управления производственными и технологическими процессами (АСУ ТП) до первого класса защищенности включительно, а также в информационных системах общего пользования второго класса.

«Сертификация ФСТЭК по четвертому уровню доверия на государственном уровне подтверждает безопасность использования DLP-системы Solar Dozor и дает возможность нашим заказчикам уверенно применять решение для предотвращения утечек конфиденциальной информации, выявления признаков корпоративного мошенничества и превентивного обнаружения потенциальных угроз. У нас выстроен процесс регулярного прохождения оценки соответствия требованиям ФСТЭК России для новых версий системы. Получение положительной оценки для версии 7.9 позволит соответствующим организациям использовать все изменения и новую функциональность продукта в полной мере», — сказал Илья Лушин, директор портфеля продуктов защиты данных ГК «Солар».

Solar Dozor развивается, с каждой версией расширяя возможности для обеспечения безопасности конфиденциальных данных. В сертифицированной версии 7.9 реализована функциональность, дополняющая предыдущие версии Solar Dozor: расширение возможностей агентских модулей под управлением ОС Windows и Linux; поддержка расширенного списка отечественных СУБД и служб каталогов; интеграция с популярными отечественными мессенджерами для мониторинга и контроля обмена сообщениями и данными в организации; обогащение модуля UBA данными мессенджеров для более полной картины поведения сотрудников и выявления аномалий.

Возможность настройки политик по персонам в соответствии с должностью, статусом сотрудника, а также уровнем рисков и др.

Solar Dozor представлен на рынке 24 года, ключевыми особенностями продукта являются производительность, отказоустойчивость и масштабируемость. Решение полностью импортонезависимо — серверная и агентская части реализованы на базе отечественных платформ Linux. Продукт сертифицирован ФСТЭК России и включен в реестр отечественного ПО Минцифры России.

Solar Dozor — система предотвращения утечек данных и защиты от корпоративного мошенничества. Блокирует передачу конфиденциальных документов, помогает выявлять признаки корпоративного мошенничества, позволяет заниматься профилактикой инцидентов безопасности.

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Группа компаний «Солар» — архитектор комплексной кибербезопасности. Ключевые направления деятельности — аутсорсинг ИБ, разработка собственных продуктов, обучение ИБ-специалистов, аналитика и исследование киберинцидентов. С 2015 г. предоставляет ИБ-решения организациям от малого бизнеса до крупнейших предприятий ключевых отраслей. Под защитой «Солара» – более 850 крупнейших компаний России.

Компания предлагает сервисы коммерческого SOCSolar JSOC, экосистему управляемых сервисов ИБ — Solar MSS. Линейка собственных продуктов включает DLP-решение Solar Dozor, шлюз веб-безопасности Solar webProxy, межсетевой экран нового поколения Solar NGFW, IdM-систему Solar inRights, PAM-систему Solar SafeInspect, анализатор кода Solar appScreener и др.

ГК «Солар» развивает платформу для практической отработки навыков защиты от киберугроз «Солар Кибермир». Работа центра исследования киберугроз Solar 4RAYS нацелена на изучение тактик киберпреступников. Полученные аналитические данные обогащают разработки Центра технологий кибербезопасности.

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Группа компаний «Солар» инвестирует в развитие отрасли кибербезопасности и помогает решать проблему кадрового дефицита. Совместно с Минцифры реализует всероссийскую программу кибергигиены, направленную на повышение цифровой грамотности населения.

Штат компании — более 1800 специалистов. Подразделения «Солара» расположены в Москве, Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде, Самаре, Ростове-на-Дону, Томске, Хабаровске и Ижевске. Технологии компании и наличие распределенных по всей стране центров компетенций позволяют ей работать в режиме 24/7.

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