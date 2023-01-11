Более 700 организаций атакованы таргетированными группами шифровальщиков в IV квартале 2022 года

По данным «Лаборатории Касперского», как минимум 730 организаций по всему миру пострадали от таргетированных атак шифровальщиков в IV квартале 2022 г. За половиной из них стоят восемь крупных групп, деятельность которых была описана в аналитическом отчёте «Омерзительная восьмёрка: техники, тактики и процедуры (TTPs) группировок шифровальщиков» команды Kaspersky Threat Intelligence. На текущий момент самыми активными остаются Clop (TA 505), Hive, Lockbit, RagnarLocker, BlackByte и BlackCat, причём две последние стали атаковать с осени 2021 г.

Наибольшее число атак было проведено LockBit: за весь период существования шифровальщика количество его жертв перевалило за тысячу. Среди целей группы — компании из отраслей авиации, энергетики, консультационных услуг. География жертв также разнообразна: США, Китай, Индия, Индонезия, а также страны Центральной и Северо-Западной Европы. Операторы используют стандартные для вымогателей векторы начального проникновения и утилиты для «работы» внутри инфраструктуры жертвы. Для получения первоначального доступа чаще всего это протоколы RDP или средства эксплуатации уязвимости, для действий внутри сети — инструменты PsExec, Empire, Mimikatz.

«Программы-вымогатели продолжают оставаться одной из ключевых угроз. Мы проделали огромную аналитическую работу по этому типу зловредов и выявили, что их техники и тактики во многом совпадают и не меняются в течение долгого периода времени. В нашем отчёте собрана масса полезной информации для компаний, которая поможет им противостоять этой угрозе», — сказал Никита Назаров, руководитель отдела расширенного исследования угроз «Лаборатории Касперского».

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Чтобы защитить бизнес от атак программ-вымогателей, «Лаборатория Касперского» напоминает компаниям о необходимости соблюдать следующие меры: не допускать возможность подключиться к службам удалённого рабочего стола (таким как RDP) из общественных сетей; настроить политики безопасности таким образом, чтобы использовать надёжные пароли для этих служб; оперативно устанавливать обновления для коммерческих VPN-решений, обеспечивающих подключение удалённых сотрудников и выступающих в качестве шлюзов в корпоративной сети; в соответствии с процессом, выстроенным в организации, оперативно обновлять программное обеспечение на всех используемых устройствах, чтобы предотвратить эксплуатацию уязвимостей; отслеживать перемещения по сети и передачу данных в интернет; обращать особое внимание на исходящий трафик, чтобы выявлять коммуникации злоумышленников; регулярно создавать резервные копии данных и в экстренной ситуации иметь возможность быстро получить доступ к ним; проводить обучение сотрудников правилам кибербезопасности, например, с помощью платформы Kaspersky Automated Security Awareness Platform; применять комплексные защитные решения, которые позволят выстроить гибкую и эффективную систему безопасности, включающую в себя обеспечение надёжной защиты рабочих мест, выявление и остановку атак любой сложности на ранних стадиях, сбор актуальных данных о кибератаках в мире и обучение сотрудников базовым навыкам цифровой грамотности. Комбинации таких решений содержатся в уровнях новой линейки продуктов для защиты бизнеса Kaspersky Symphony; предоставлять специалистам SOC-центра доступ к самым свежим данным об угрозах, например, к порталу Kaspersky Threat Intelligence Portal.