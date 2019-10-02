Банк «Открытие» и Epam оперативно внедрили ключевую платформу для инвестиционного бизнеса

Банк «Открытие» реализовал проект по внедрению системы Calypso, которая используется для поддержки процессов фронт-офиса в инвестиционной деятельности. Партнером «Открытия» выступила компания Epam Systems, поставщик услуг по разработке цифровых платформ и программного обеспечения. Особенностью проекта стали сжатые сроки: развертывание платформы, миграция данных и подключение нового источника рыночной информации заняли всего 3,5 месяца.

В 2018 г. основная часть инвестиционного подразделения банка была преобразована в независимую компанию, в которой продолжилось применение ранее внедренной системы Calypso. Для эффективного развития собственного инвестиционного бизнеса банк «Открытие» принял решение построить новую фронт-офисную систему с учетом актуальных требований и новейших тенденций рынка. Ее основой стала уже знакомая банку и хорошо себя зарекомендовавшая платформа Calypso: такой выбор позволял добиться поставленной цели в условиях ограниченного времени. Для внедрения системы была привлечена компания Epam – официальный партнер Calypso Technology.

Объединенная проектная команда «Открытия» и Epam завершила все работы за 3,5 месяца. На новую платформу были перенесены ключевые бизнес-процессы инвестиционного фронт-офиса банка, а также проведена миграция части данных из ранее общей базы предыдущей системы. По объективным причинам команда была вынуждена отказаться от классического подхода к миграции и выбрать более сложный, но вместе с тем инновационный подход. Специалисты Epam и «Открытия» проанализировали данные, которые использовались банком в продуктовой среде, затем определили список объектов и разработали фильтры, запросы и скрипты для выборки только той информации, которая относилась к банку. В «Открытии» была развернута ИТ-инфраструктура на основе Linux- и Windows-серверов, куда через дополнительный сервер выгружались данные. Консультационную поддержку команде оказывали специалисты компании Calypso. Завершающим этапом проекта стало подключение Calypso к новому источнику рыночных данных.

В дальнейших планах банка «Открытие» – расширение функциональности Calypso для покрытия новых финансовых инструментов и процессов, а также переход на следующую версию платформы и ее интеграция с внутренними информационными системами.

Андрей Середа, вице-президент, заместитель директора департамента ИТ-развития банка «Открытие», сказал: «Инвестиционное направление по-прежнему остается важной частью деятельности банка. Мы рады, что благодаря великолепной работе нашей команды и квалификации партнеров из Epam и Calypso Technologies нам удалось обеспечить эффективную и бесперебойную работу бизнеса на всем протяжении проекта. Отдельно хочется отметить профессионализм, технологические компетенции и опыт специалистов Epam, сыгравших ключевую роль в достижении всех поставленных целей».

Артак Оганесян, заместитель генерального директора Epam в России, сказал: «Проект в банке "Открытие" стал определенным вызовом для нас. В условиях очень жестких сроков мы не только разработали современную и отвечающую задачам банка систему, но и применили технологии миграции данных, которые ранее не использовались для решений Calypso. Epam обладает глубокой экспертизой по Calypso, в основе которой лежит многолетнее партнерство с компанией и успешно реализованные проекты для ряда российских и глобальных инвестиционных банков, а также финансовых организаций. В итоге наш опыт и настоящая командная работа всех участников проекта помогли не только справиться с трудностями и прийти к нужному результату, но и сделать это даже быстрее, чем было запланировано».

Дидье Буйар, генеральный директор компании Calypso, сказал: «Мы приветствуем успешное внедрение решения Calypso для операций внутри фронт-офиса в банке "Открытие". Развивающиеся рынки, в том числе Россия и страны СНГ, являются стратегически важными для Calypso. Мы продолжим инвестировать в эти регионы с целью предоставления решений, которые объединяют в себе рыночную практику мирового стандарта и применение локальных конвенций. Этот проект иллюстрирует наши усилия по развитию растущей сети партнеров (таких как Epam), а также наши инвестиции в инструменты, облегчающие миграцию, поддержку и модернизацию решений, и нашу приверженность обеспечению успеха клиентов».