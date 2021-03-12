Названы зарплатные максимумы для сисадминов Unix в России

Элита системного администрирования

На начало марта 2021 г. в России на позицию «системный администратор Unix» были наиболее востребованы претенденты с профильным стажем от двух лет, с навыками программирования сложных скриптов, опытом администрирования серверного оборудования и ПО в крупных компаниях, работы с высоконагруженными и отказоустойчивыми веб- и почтовыми сервисами, рассказали CNews в сервисе по поиску работы Superjob.

Уровень зарплат для вакансий сисадмина Unix значительно зависит не только от опыта и уровня знаний, но также от географического расположения места работы. Согласно данным исследования Superjob, зарплатный потолок сисадмина Unix в ИТ-компаниях Москвы достигает 250 тыс. руб., в Санкт-Петербурге, Владивостоке, Сочи и Екатеринбурге – 210 тыс. руб.

Минимальные ставки по вакансиям на должность сисадмина Unix – от 40 тыс. руб. – предлагаются в Оренбурге. Усредненный уровень ежемесячных зарплат по вакансиям на должность системного администратора Unix по российскому рынку колеблется в пределах 75-130 тыс. руб.

Опыт и квалификация

По данным Superjob, в марте 2021 г. работодатели, разыскивающие претендентов на позицию «системный администратор Unix», предлагали исполнение таких должностных обязанностей как конфигурирование, настройка и администрирование серверов под Unix/Linux, ПК и периферии, инсталляция, настройка и обновление ОС и прочего ПО, поддержка LAN, WAN и телефонной сетей, резервное копирование и восстановление данных, обеспечение конфиденциальности и сохранности служебной информации.

Зарплатная «вилка» для сисадминов Unix в России – от 40 до 250 тыс. рублей

В обязанности претендентов на должность сисадмина Unix также, как правило, входит ведение техдокументации, консультирование пользователей, взаимодействие с интернет-провайдерами и поставщиками оборудования, координация закупок оборудования.

Требования и пожелания к профессиональным навыкам сисадминов Unix

Зарплатный диапазон Требования и пожелания к профессиональным навыкам I Неполное высшее образование (IT/техническое); знание Unix-/Linux-систем на уровне администратора; базовые знания в области защиты информации; знание принципов организации сетей и сетевых протоколов, серверного и сетевого оборудования, английского языка на уровне чтения технической документации II Знание сетевых протоколов TCP/IP, IPSec, DNS; базовые навыки программирования (Shell/Bash/Awk/Perl/Python/PHP); опыт администрирования Unix-/Linux-систем, работы сисадмином/помощником сисадмина Unix от 1 года III Высшее образование (ИТ/техническое); уверенные знания в области защиты информации; наличие профессиональных сертификатов; знание основных типов сетевых атак и методов противодействия им; опыт администрирования веб-серверов и баз данных, работы с системами резервного копирования; опыт работы сисадмином Unix от 2 лет IV Опыт администрирования серверного оборудования и обеспечения в компаниях с персоналом от 500 чел.; опыт работы с высоконагруженными и отказоустойчивыми web- и mail-сервисами, сетевым оборудованием, системами виртуализации, распределенного мониторинга (Zabbix, Nagios, Icinga); опыт работы сисадмином Unix от 3 лет

Источник: Superjob

В Superjob потенциальных претендентов на должность сисадмина Unix разделяют по четырем категориям, где учитывается уровень их знаний и степень профессиональной подготовки. От категории напрямую зависит уровень минимальных и максимальных зарплат специалистов.

Зарплатная география

Согласно выводам исследования Superjob, даже начинающие сисадмины Unix из наименее подготовленной первой категории могут рассчитывать в Москве минимум на 70-80 тыс. руб. Чаще всего в других российских городах соискателям этой категории предлагают начать с 45-55 тыс. руб. в месяц, хотя в ряде крупных городов начальная ставка достигает 65-70 тыс. руб.

Уровень зарплат сисадминов Unix по городам России

Зарплатный диапазон, в месяц I, тыс. руб. II, тыс. руб. III, тыс. руб. IV, тыс. руб. В среднем по рынку, тыс. руб. Москва 70-80 80-100 100-150 150-250 130 Санкт-Петербург 60-70 70-80 80-130 130-210 110 Архангельск 45-55 55-65 65-100 100-170 85 Астрахань 43-50 50-60 60-90 90-150 80 Белгород 45-55 55-67 67-100 100-170 87 Владивосток 60-67 67-80 80-125 125-210 110 Волгоград 50-55 55-70 70-105 105-170 90 Воронеж 52-60 60-75 75-110 110-180 95 Екатеринбург 60-67 67-80 80-130 130-210 110 Казань 50-57 57-73 73-110 110-180 95 Кемерово 45-52 52-65 65-100 100-160 85 Краснодар 55-65 65-80 80-120 120-200 100 Красноярск 55-62 62-77 77-115 115-200 100 Набережные Челны 45-52 52-65 65-100 100-160 85 Нижний Новгород 55-62 62-77 77-120 120-200 100 Новосибирск 55-62 62-77 77-120 120-200 100 Омск 53-60 60-75 75-110 110-180 100 Оренбург 40-45 45-57 57-85 85-140 75 Пермь 50-57 57-72 72-110 110-180 95 Псков 45-55 55-67 67-100 100-170 87 Ростов-на-Дону 55-63 63-80 80-120 120-200 105 Рязань 50-55 55-70 70-105 105-180 90 Самара 55-62 62-78 78-120 120-200 100 Смоленск 45-55 55-67 67-100 100-170 87 Сочи 55-65 65-85 85-125 125-210 110 Тверь 52-60 60-75 75-110 110-180 95 Уфа 50-55 55-70 70-105 105-180 90 Хабаровск 55-65 65-80 80-120 120-200 105 Челябинск 53-60 60-75 75-110 110-180 100 Ярославль 50-57 57-72 72-110 110-180 95

Источник: Superjob

Высокий уровень ежемесячного дохода по вакансиям сисадмина Unix четвертой категории, помимо Москвы, Санкт-Петербурга, Владивостока, Сочи и Екатеринбурга также наблюдается в Краснодаре, Красноярске, Нижнем Новгороде, Новосибирске, Ростове-на-Дону, Самаре и Хабаровске, где встречаются предложения до 200 тыс. руб.

Российский сисадмин Unix: усредненный портрет

Подавляющее большинство системных администраторов Unix, по данным Superjob, представлено мужчинами, уже покинувшими молодежную возрастную категорию.

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Усредненный портрет соискателя на должность сисадмина Unix

Систадмин Unix Усредненный показатель Средний возраст 37 лет Мужчины 99% Высшее образование 80% Готовы к переезду 28% Без работы на момент размещения резюме 32% Средний срок работы на последнем месте 5 лет

Источник: Superjob

Как правило, это специалисты с высшим образованием, предпочитающие подолгу оставаться на одном месте работы и чаще всего консервативно воспринимающие идею переезда в другой город ради смены работы.



ИТ-вакансии в России

В сентябре 2020 г. CNews представил рейтинг топ-50 самых востребованных ИТ-профессий на удаленке, подготовленный специалистами «Университета 2035». Примечательно, что в этом рейтинге наиболее востребованными ИТ-специалистами оказались разработчики на языке программирования Java.

В октябре 2020 г. CNews рассказал о требованиях, выдвигаемых работодателям к соискателям на вакансию системного администратора Windows, зарплатный «потолок» для которых достигает 150-170 тыс. руб. в Москве и ряде городов-миллионников.

В октябре 2020 г. CNews познакомил с уровнем зарплат программистов C#. Как выяснилось, представители этой профессии могут получать в России до 300 тыс. руб. ежемесячно, и не только в Москве, но также, например, во Владивостоке или Сочи.

В марте 2021 г. CNews рассказал об уровнях зарплат среди соискателей на различные должности – в том числе, в ИТ-отрасли, с удаленным режимом работы. Так, по данным «Работа.ру», претенденты на дистанционную вакансию разработчика Java могут рассчитывать на оклад 200-250 тыс. руб. в месяц, инженерам DevOps в «Сберавто» предлагали зарплату от 180 тыс. руб. в месяц, а программистам «1С-Битрикс» на «удаленке» готовы платить ежемесячно до 140 тыс. руб.