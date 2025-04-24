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RVi Group R-OPERATOR


ПО R-Operator от RVi Group — это комплексное решение, которое объединяет видеонаблюдение, аналитику и интеграцию с системами контроля доступа (СКУД) и охранно-пожарной сигнализацией (ОПС). ПО активно применяется на промышленных объектах, где критически важны надежность, автоматизация контроля безопасности и предотвращение аварийных ситуаций, в связке с телевизионными и взрывозащищенными видеокамерами. Среди ключевых возможностей: видеоаналитика (детекция нарушений ТБ, контроль СИЗ, обнаружение дыма и огня), интеграция с системами безопасности (RUBEZH STRAZH, FireSec и R-Platforma). ПО R-Operator поддерживает как базовый онлайн-просмотр и запись, так и работу со встроенной видеоаналитикой IP-камер RVi и других производителей.


24.04.2025 RVi Group продемонстрировала R-Operator 6.0 — обновленное ПО для управления системами безопасности 1

Публикаций - 1, упоминаний - 1

RVi Group и организации, системы, технологии, персоны:

2ГИС - 2GIS - ДубльГИС 310 1
FireSec 1 1
Rubezh - Рубеж КБ 4 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 2014 1
RVi Group - Эрвиай Групп 5 1
Видеокамера - Camcorder 2286 1
Детектор - Detector - Техническое средство или вещество, которое указывает на наличие определенного свойства объекта измерения при превышении порогового значения соответствующей величиной 834 1
DRP - Disaster Recovery Plan - План аварийного восстановления ИС - Failover - Аварийное переключение 577 1
Машинное зрение - Видеоаналитика - VCA - Video Content Analysis - IVS - Intelligent Video Surveillance - IVA - Intelligent Video Analytics - Видеораспознавание 276 1
VSaaS - Video Surveillance as a Service - Удаленное облачное видеонаблюдение - Системы интеллектуального видеонаблюдения (видеомониторинга) - Умное видеонаблюдение 1851 1
CCTV - Closed Circuit Television - Системы телевизионного наблюдения - Системы видеонаблюдения - Видеосервер - Видеоконтроль 4120 1
Web Interface - Веб-интерфейс 1724 1
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 30345 1
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Smart City - Умный город - Разумный город - Цифровой город - Интеллектуальный город 1467 1
Backup and Recovery - бэкап - Системы резервного копирования (архивирования) и восстановления данных - СРК и ВД 5883 1
СКУД - Системы контроля и управления доступом - Access control and management systems 1300 1
Правительство Москвы - ДИТ Москва ЕЦХД - Единый центр хранения данных Департамента информационных технологий Москвы - ЦОД ДИТ Москвы 48 1
Яндекс.Карты и Транспорт - Yandex Maps 523 1
Microsoft Windows 15848 1
R-Platforma 1 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43922 1
Россия - РФ - Российская федерация 147773 1
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 4961 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 52220 1
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 19047 1
N+1 - Издание 168 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 05.2025 годы.
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