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RVi Group R-OPERATOR
ПО R-Operator от RVi Group — это комплексное решение, которое объединяет видеонаблюдение, аналитику и интеграцию с системами контроля доступа (СКУД) и охранно-пожарной сигнализацией (ОПС). ПО активно применяется на промышленных объектах, где критически важны надежность, автоматизация контроля безопасности и предотвращение аварийных ситуаций, в связке с телевизионными и взрывозащищенными видеокамерами. Среди ключевых возможностей: видеоаналитика (детекция нарушений ТБ, контроль СИЗ, обнаружение дыма и огня), интеграция с системами безопасности (RUBEZH STRAZH, FireSec и R-Platforma). ПО R-Operator поддерживает как базовый онлайн-просмотр и запись, так и работу со встроенной видеоаналитикой IP-камер RVi и других производителей.
|24.04.2025
|RVi Group продемонстрировала R-Operator 6.0 — обновленное ПО для управления системами безопасности 1
RVi Group и организации, системы, технологии, персоны:
|2ГИС - 2GIS - ДубльГИС 310 1
|FireSec 1 1
|Rubezh - Рубеж КБ 4 1
|РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 2014 1
|RVi Group - Эрвиай Групп 5 1
|Правительство Москвы - ДИТ Москва ЕЦХД - Единый центр хранения данных Департамента информационных технологий Москвы - ЦОД ДИТ Москвы 48 1
|Яндекс.Карты и Транспорт - Yandex Maps 523 1
|Microsoft Windows 15848 1
|R-Platforma 1 1
|Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43922 1
|Россия - РФ - Российская федерация 147773 1
|N+1 - Издание 168 1
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