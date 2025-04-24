ПО R-Operator от RVi Group — это комплексное решение, которое объединяет видеонаблюдение, аналитику и интеграцию с системами контроля доступа (СКУД) и охранно-пожарной сигнализацией (ОПС). ПО активно применяется на промышленных объектах, где критически важны надежность, автоматизация контроля безопасности и предотвращение аварийных ситуаций, в связке с телевизионными и взрывозащищенными видеокамерами. Среди ключевых возможностей: видеоаналитика (детекция нарушений ТБ, контроль СИЗ, обнаружение дыма и огня), интеграция с системами безопасности (RUBEZH STRAZH, FireSec и R-Platforma). ПО R-Operator поддерживает как базовый онлайн-просмотр и запись, так и работу со встроенной видеоаналитикой IP-камер RVi и других производителей.