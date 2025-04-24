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Багатурия Вахтанг

СОБЫТИЯ


24.04.2025 RVi Group продемонстрировала R-Operator 6.0 — обновленное ПО для управления системами безопасности 1

Публикаций - 2, упоминаний - 2

Багатурия Вахтанг и организации, системы, технологии, персоны:

RVi Group - Эрвиай Групп 9 2
RUBEZH - ООО «РУБЕЖ» 11 2
Genetec 10 1
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Backup and Recovery - бэкап - Системы резервного копирования (архивирования) и восстановления данных - СРК и ВД - 31 марта Международный день резервного копирования - World Backup Day - День бэкапа 6551 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 63818 1
Браузер - Веб-обозреватель - Интернет-обозреватель - Web-browser - Веб-навигатор - Web-navigator 9905 1
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Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24023 1
Web Interface - Веб-интерфейс 1997 1
Машинное зрение - Видеоаналитика - VCA - Video Content Analysis - IVS - Intelligent Video Surveillance - IVA - Intelligent Video Analytics - Видеораспознавание 378 1
RVi Group - R-OPERATOR 3 2
Правительство Москвы - ДИТ Москва ЕЦХД - Единый центр хранения данных Департамента информационных технологий Москвы - ЦОД ДИТ Москвы 51 1
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3525 1
RVi Group - STRAZH 1 1
Unicorn - Ujin - MySmartFlat и Sapfir - Цифровая инфраструктура экосистемы жилого комплекса 76 1
Microsoft Windows 16756 1
Яндекс.Карты и Транспорт - Yandex Maps - Яндекс Геолокация 653 1
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Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47174 1
Дания - Королевство 1332 1
Канада 5053 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 56934 2
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 5522 2
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ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги 3914 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 12135 1
N+1 - Издание 186 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8515 1
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Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 06.2026 годы.
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