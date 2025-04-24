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Багатурия Вахтанг
СОБЫТИЯ
|24.04.2025
|RVi Group продемонстрировала R-Operator 6.0 — обновленное ПО для управления системами безопасности 1
Багатурия Вахтанг и организации, системы, технологии, персоны:
|Россия - РФ - Российская федерация 163984 2
|Китай - Китайская Народная Республика - КНР 18895 1
|Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47174 1
|Дания - Королевство 1332 1
|Канада 5053 1
|N+1 - Издание 186 1
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