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RVi Group STRAZH

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание системы — book@cnews.ru


03.07.2026 Rubezh Strazh интегрирован с биометрическим решением группы ЦРТ для организации доступа по лицу 1
24.04.2025 RVi Group продемонстрировала R-Operator 6.0 — обновленное ПО для управления системами безопасности 1

Публикаций - 2, упоминаний - 2

RVi Group и организации, системы, технологии, персоны:

FireSec 1 1
RUBEZH - ООО «РУБЕЖ» 11 1
RVi Group - Эрвиай Групп 9 1
Сбер - 2ГИС - 2GIS - ДубльГИС 427 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 2979 1
Видеокамера - Camcorder - Камкодер 2392 1
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Web Interface - Веб-интерфейс 2012 1
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Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33184 1
Браузер - Веб-обозреватель - Интернет-обозреватель - Web-browser - Веб-навигатор - Web-navigator 9927 1
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 35785 1
Smart City - Cognitive City - CityTech - Умный город - Разумный город - Цифровой город - Интеллектуальный город 1574 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 64277 1
Backup and Recovery - бэкап - Системы резервного копирования (архивирования) и восстановления данных - СРК и ВД - 31 марта Международный день резервного копирования - World Backup Day - День бэкапа 6591 1
СКУД - Системы контроля и управления доступом - Access control and management systems 1577 1
RVi Group - R-OPERATOR 3 1
Правительство Москвы - ДИТ Москва ЕЦХД - Единый центр хранения данных Департамента информационных технологий Москвы - ЦОД ДИТ Москвы 51 1
Яндекс.Карты и Транспорт - Yandex Maps - Яндекс Геолокация 655 1
Microsoft Windows 16803 1
Багатурия Вахтанг 2 1
Россия - РФ - Российская федерация 164746 2
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47315 1
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 5558 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57191 1
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 21420 1
N+1 - Издание 186 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 07.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1454599, в очереди разбора - 727547.
Создано именных указателей - 197126.
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