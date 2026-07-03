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RVi Group STRAZH
СОБЫТИЯ
Опубликовать/исправить описание системы — book@cnews.ru
|03.07.2026
|Rubezh Strazh интегрирован с биометрическим решением группы ЦРТ для организации доступа по лицу 1
|24.04.2025
|RVi Group продемонстрировала R-Operator 6.0 — обновленное ПО для управления системами безопасности 1
Публикаций - 2, упоминаний - 2
RVi Group и организации, системы, технологии, персоны:
|FireSec 1 1
|RUBEZH - ООО «РУБЕЖ» 11 1
|RVi Group - Эрвиай Групп 9 1
|Сбер - 2ГИС - 2GIS - ДубльГИС 427 1
|РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 2979 1
|Россия - РФ - Российская федерация 164746 2
|Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47315 1
|N+1 - Издание 186 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 07.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1454599, в очереди разбора - 727547.
Создано именных указателей - 197126.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 07.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1454599, в очереди разбора - 727547.
Создано именных указателей - 197126.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.