Rubezh Strazh интегрирован с биометрическим решением группы ЦРТ для организации доступа по лицу

Система контроля и управления доступом Rubezh Strazh интегрирована с решением группы компаний ЦРТ «Визирь.СКУД» для подключения биометрических терминалов FS8. Интеграция позволяет организовать доступ по лицу с использованием биометрической платформы Сбера в соответствии с требованиями Федерального закона № 572-ФЗ. Об этом CNews сообщили представители ЦРТ.

Совместное решение расширяет возможности Rubezh Strazh и помогает внедрять биометрическую аутентификацию на объектах с повышенными требованиями к безопасности.

Сергей Солдатов, руководитель направления Rubezh Strazh компании «Рубеж»: «Открытый программный интерфейс Rubezh Strazh позволяет нашим партнерам интегрировать систему с различными внешними решениями и расширять сценарии контроля доступа под задачи конкретного объекта. Совместное решение с ЦРТ дополняет возможности СКУД биометрической аутентификацией в полном соответствии с действующим законодательством и помогает заказчикам внедрять современные технологии, повышая уровень безопасности и удобство доступа на объекты».

Как работает решение

Для подключения биометрических терминалов FS8 используется программный модуль «Визирь.СКУД», который обеспечивает взаимодействие между Rubezh Strazh и биометрической системой Сбербанка.

Модуль синхронизирует карты доступа из Rubezh Strazh и данные пользователей из биометрической системы Сбера, которые, в свою очередь, получены из Единой биометрической системы. После успешной биометрической аутентификации терминал по протоколу Wiegand передает в контроллер Rubezh Strazh идентификатор карты доступа. Далее система предоставляет доступ в соответствии с назначенными правами и расписаниями.

Для защиты от попыток подмены личности терминалы поддерживают технологию определения живого присутствия – liveness detection. Она помогает выявлять использование фотографий и других средств имитации.

Соответствие требованиям законодательства

Решение разработано в соответствии с требованиями Федерального закона № 572-ФЗ «Об осуществлении идентификации и (или) аутентификации физических лиц с использованием биометрических персональных данных». Биометрические данные не хранятся на объекте заказчика.

Для использования биометрической аутентификации необходимо: зарегистрировать биометрические данные в Единой биометрической системе; предоставить согласие на обработку биометрических данных для биометрической платформы Сбербанка; привязать биометрический идентификатор к карте доступа в организации.

Андрей Хрулев, заместитель генерального директора группы компаний ЦРТ: «В прошлом году группа ЦРТ интегрировала "Визирь.СКУД“ с биометрической системой "Сбера", который является крупнейшим оператором коммерческой биометрической системы в России. Так "Визирь.СКУД“ стал первым на рынке решением среди СКУД, которое полностью соответствует 572-ФЗ. Совместное решение ЦРТ и RUBEZH STRAZH легко и быстро интегрируется в существующую инфраструктуру и бизнес-процессы».

Преимущества интеграции

Интеграция Rubezh Strazh и решения ЦРТ позволяет: организовать доступ по лицу в составе системы контроля и управления доступом Rubezh Strazh; использовать биометрическую аутентификацию в соответствии с требованиями Федерального закона № 572-ФЗ; внедрить биометрический доступ в существующую инфраструктуру СКУД; повысить уровень защищенности благодаря технологии определения живого присутствия.

Интеграция усиливает возможности экосистемы безопасности «Рубеж» и позволяет использовать современные технологии биометрической аутентификации в единой системе контроля и управления доступом.